Descubra 6 funções de smartwatch que podem salvar vidas

Em geral, esses acessórios são procurados por usuários que pretendem medir sua performance durante as atividades físicas ou simplesmente desejam dispensar o uso do smartphone em algumas tarefas do dia, como atender ligações. No entanto, eles podem ser imprescindíveis em alguns momentos. Com isso, o TechTudo elaborou uma lista para mostrar funções em que o relógio inteligente pode prevenir, cuidar e até ser acudir os usuários.

1. Detecção de acidente de carro

A grande inovação no novo modelo Apple Watch 8 é a possibilidade de identificar se o usuário sofreu um acidente grave de carro. Dessa forma, quando uma colisão for detectada, com esse recurso, é possível o contato automático com os serviços de resgate mostrando sua localização, além de alertar seus contatos da lista de emergência.

De acordo com a fabricante, a novidade alinha um giroscópio aprimorado de três eixos e alto alcance dinâmico com um novo acelerômetro de força g de alta intensidade, microfone, barômetro e GPS. A tecnologia do algoritmo de fusão de sensores foi treinado com base em um milhão de horas de dados reais sobre direção e acidentes, segundo a Apple.

2. SOS de Emergência

Outro recurso imprescindível nos smartwatches é o GPS. No geral, a função apresenta o posicionamento global, por satélite. Isso significa que ele entrega a posição do usuário. Essa tecnologia é importante tanto para o público que faz atividades físicas para acompanhar os gastos calóricos como também em situações de perigo.

Um caso marcante aconteceu em 2020 nos Estados Unidos, quando o relógio ajudou um policial que foi esfaqueado. Ele precisou entrar em contato com a central de comunicação da corporação depois de ser esfaqueado numa ocorrência. O dispositivo permitiu que a ambulância fosse enviada ao lugar exato do incidente com a ajuda da localização fornecida pelo GPS do relógio.

3. Controle de sono

Numa perspectiva de longo prazo, a qualidade do sono pode influenciar na saúde das pessoas e trazer doenças que podem causar até a morte, afirma o psiquiatra José Wagner, especialista em saúde mental. O aplicativo Sono apresenta detalhes do descanso do usuário. Logo, ele mostra quanto tempo você permanece em estágio de sono profundo e os momentos no qual pode ter sido acordado.

O médico ainda afirma que o monitoramento pode representar uma excelente oportunidade para investigar possíveis anomalias, solicitar novos exames e possibilitar o tratamento mais eficaz de alguns problemas de saúde como distúrbios da gordura e do açúcar no sangue, hipertensão arterial e aumento da circunferência abdominal.

4. Eletrocardiograma (ECG)

O monitoramento do coração também é outro recurso que comprovadamente já foi responsável por salvar a vida de um homem nos Estados Unidos. A função de eletrocardiograma (ECG) do Galaxy Watch 3 (Samsung) percebeu que Larry Shiver apresentava sintomas de fibrilação atrial, um tipo comum de arritmia cardíaca que, quando não tratado, pode levar a infarto ou acidente vascular cerebral (AVC).

Larry tinha comprado o relógio somente há três semanas e estava explorando as funções quando descobriu o recurso de eletrocardiograma. Graças a sua curiosidade, ele executou o teste e recebeu a resposta de que havia sido identificado um quadro de fibrilação atrial. Em seguida, ele foi ao médico, onde descobriu estar com flutter atrial, um problema ainda mais grave. Após o diagnóstico, ele foi encaminhado para a emergência para começar o tratamento.

5. Detecção de quedas

Disponível a partir do Apple Watch 4, a detecção automática de quedas é um recurso que pode certamente salvar a vida das pessoas. A função foi programada para reconhecer se o usuário caiu e entrar em contato automaticamente com o serviço de emergências para o resgate da vítima. Foi isso que aconteceu com o norte-americano James Prudenciano.

Em 2019, James estava fazendo uma trilha que envolvia escalada, escorregou e acabou caindo de um penhasco. Numa entrevista após ser resgatado, ele disse acreditar que teria morrido se a tecnologia não tivesse identificado e emitido os alertas que possibilitou o seu resgate e o atendimento de emergência. O dispositivo ainda avisou sua mãe sobre a queda.

Além disso, o recurso de detecção de quedas também se mostrou relevante para auxiliar na vida dos idosos. Um dos casos foi o de Jim Salsman, de 92 anos, que caiu de uma escada de cerca de 6 metros. Segundo a emissora KETV, o acidente foi identificado pelo dispositivo, que mandou um alerta ao serviço de emergência da região.

6. Buscar outros equipamentos

Numa situação extrema, a função auxilia no resgate das pessoas. O aplicativo é usado para rastrear iPhone ou o Apple Watch perdido ou roubado. Além disso, ele também serve para encontrar amigos. Esse recurso está disponível desde o iOS 13.

Nos Estados Unidos, ele ajudou a salvar a vida de uma mulher que foi vítima de sequestro. A vítima usou o dispositivo para pedir ajuda e a polícia local conseguiu rastrear o acessório para descobrir sua localização. Neste caso, o sequestrador Adalberto Longoria foi preso após agredir e sequestrar a vítima dentro de um caminhão.

