Digimon Survive: confira 6 dicas importantes para mandar bem no game

Digimon Survive foi lançado no fim de julho pela Bandai Namco para PC, PlayStation 4 (PS4) e Xbox One. Com uma história sombria em estilo visual novel e um enredo que se modifica de acordo com as decisões tomadas, o game representa um novo capítulo na franquia de jogos dos famosos monstros digitais em batalhas táticas. Além disso, Digimon Survive esconde alguns segredos que podem ser descobertos com o passar da gameplay. Para facilitar a vida dos jogadores, o TechTudo preparou uma lista com dicas para começar com o pé direito o novo game da conhecida franquia de monstrinhos. Veja, a seguir.