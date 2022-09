Echo Dot, Echo Show e Fire TV Stick estão com até R$ 200 de desconto

Outro destaque é a Echo Show 10, uma caixa inteligente com tela que acompanha o usuário e promete som de qualidade e está acessível com R$ 200 de desconto, de R$ 1.899 por R$ 1.699. O evento de ofertas dura até domingo (2) e também oferece descontos em produtos de casa inteligente. Veja a seguir produtos com a assistente virtual da Amazon para economizar.

1 de 11 Echo Dot (3ª geração) está mais barata na Semana de Ofertas Alexa — Foto: Lucas Santos/TechTudo Echo Dot (3ª geração) está mais barata na Semana de Ofertas Alexa — Foto: Lucas Santos/TechTudo

Código de desconto Amazon: onde encontrar? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

A Echo Dot (3ª geração) é a opção mais em conta desta lista para os que querem ter uma casa inteligente. A caixinha traz conexão com a Alexa e permite gerenciar músicas, ligações, mensagens e notícias por comando de voz. O item é visto com 29% de desconto, de R$ 349 por R$ 249, uma economia de R$ 100.

O dispositivo vem com quatro microfones de longo alcance e permite conectividade com alto-falantes por meio de Bluetooth ou cabo. O produto é avaliado com 4,8 de 5 estrelas na Amazon e, os compradores elogiam as funcionalidades e o quanto o aparelho é discreto. O TechTudo testou o produto em julho de 2020 e constatou que ele é uma opção interessante para quem quer começar a deixar sua casa conectada.

2 de 11 Echo Dot (3ª geração) aparece com R$ 100 de desconto — Foto: Lucas Santos/TechTudo Echo Dot (3ª geração) aparece com R$ 100 de desconto — Foto: Lucas Santos/TechTudo

2. Fire TV Stick – de R$ 379 por R$ 269

A Amazon destaca que por meio do comando de voz, é possível ligar e desligar o aparelho, além de controlar o volume. Os que não assinam nenhum streaming, podem acessar os serviços gratuitos como Pluto TV, VIX e Red Bull TV. Na Amazon, o produto é avaliado com 4,8 de 5 estrelas e, os compradores destacam a simplicidade do sistema e a facilidade de configurar.

3 de 11 Fire TV Stick está em oferta — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Fire TV Stick está em oferta — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

O modelo de quarta geração da Echo Dot promete algumas melhorias quando comparado ao de terceira geração. Segundo a fabricante, o produto conta com um direcionamento frontal de áudio, que visa oferecer mais graves e um som mais completo. É possível utilizar o sistema Alexa para tocar músicas, navegar na internet e checar notícias. O dispositivo é vendido com 30% de desconto, de R$ 399 por R$ 279, uma economia de R$ 120. Já a versão com relógio surge de R$ 499 por R$ 379, oferta de R$ 120.

Outro destaque, é que o aparelho pode ser conectado a dispositivos compatíveis, como tomadas inteligentes, fechaduras e outros, o que permite gerenciar a casa por comando de voz. O produto é avaliado com 4,8 de 5 estrelas na Amazon e, os compradores elogiam a qualidade do som e o design.

4 de 11 Echo Dot de 4ª geração está mais barata — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Echo Dot de 4ª geração está mais barata — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

4. Fire TV Stick 4K - de R$ 449 por R$ 369

O Fire TV Stick 4K reproduz vídeos e imagens em resolução 4K. De acordo com a fabricante, ele também possui compatibilidade com o sistema de inteligência artificial Alexa, que permite usar a voz para pesquisar pelos filmes e séries favoritos. Durante a oferta, o aparelho é vendido com 18% de desconto, de R$ 449 por R$ 369, uma redução de R$ 80.

O dispositivo é compatível com diversos serviços de streaming, como YouTube, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e Globoplay. No site da Amazon, ele está avaliado com 4,7 de 5 estrelas e, os compradores ressaltam positivamente a praticidade do aparelho, principalmente na busca de filmes e séries pelo comando de voz.

5 de 11 Fire TV Stick está R$ 80 mais barato — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Fire TV Stick está R$ 80 mais barato — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

5. Echo Show 5 (2ª Geração) – de R$ 599 por R$ 429

A Echo Show 5 de segunda geração é outra opção para quem busca montar uma casa inteligente. O modelo acompanha uma tela de 5,5 polegadas, com resolução de 960 x 480 pixels, um alto-falante e uma câmera de 2 MP. O dispositivo é vendido com 28% de desconto, de R$ 599 por R$ 429, uma economia de R$ 170.

A Amazon destaca que, por meio da tela, é possível acessar diversas funções da Alexa, fazer ligações e realizar leituras. O produto é avaliado com 4,5 de 5 estrelas na Amazon e os compradores afirmam que o dispositivo compreende com exatidão os comandos de voz em português.

6 de 11 Echo Show 5 é o smart display de entrada da Amazon e aparece om desconto — Foto: Divulgação/Amazon Echo Show 5 é o smart display de entrada da Amazon e aparece om desconto — Foto: Divulgação/Amazon

A Echo de quarta geração é uma alternativa que pode agradar os que buscam por qualidade no som. O produto possui um alto-falante woofer, que visa reproduzir sons agudos altos, médios e graves sem nenhum tipo de ruído. Além disso, o dispositivo também é compatível com Alexa. O produto é vendido com 23% de desconto, de R$ 749 por R$ 579, uma redução de R$ 170.

O item está disponível nas cores azul, branco ou preto e possui compatibilidade com diversos aplicativos de músicas, entre eles, Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Music. Na Amazon, o aparelho é avaliado com 4,8 de 5 estrelas e, os compradores ressaltam a qualidade de áudio. O TechTudo testou o dispositivo em março de 2021 e concluiu que ele traz como diferenciais a boa qualidade de reprodução e hub integrado para facilitar a conexão de dispositivos IoT via ZigBee.

7 de 11 Amazon Echo de 4ª geração aparece com desconto — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Amazon Echo de 4ª geração aparece com desconto — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

O Echo Buds de segunda geração é um fone de ouvido que pode ser mais uma escolha para os amantes de música ou para quem deseja reproduzir sons com clareza. Segundo as especificações, os fones possuem funções de cancelamento de ruído e áudio dinâmico. A bateria promete duração de até cinco horas, mas o tempo pode ser estendido para até 15 horas, caso esteja conectado ao estojo de carregamento, que está disponível no modelo com fio ou sem fio. O item é visto com 19% de desconto, de R$ 899 por R$ 729, um desconto de R$ 170.

Além disso, o fone também é compatível com a Alexa, que permite fazer ligações, reproduzir músicas e gerenciar aplicativos por comando de voz. O acessório está avaliado com 4,4 de 5 estrelas na Amazon e, os compradores destacam positivamente a qualidade do áudio.

8 de 11 Echo Buds surge com desconto na Semana de Ofertas Alexa — Foto: Divulgação/Amazon Echo Buds surge com desconto na Semana de Ofertas Alexa — Foto: Divulgação/Amazon

8. Echo Show 8 (2ª Geração) - de R$ 999 por R$ 829

A Echo Show 8 de segunda geração traz algumas melhorias, quando comparada aos modelos anteriores. O aparelho conta com tela de 8 polegadas, com resolução HD de 1280 x 800 pixels, dois alto-falantes e uma câmera de 13 megapixel. Durante a semana de ofertas, o produto é vendido com 17% de desconto, de R$ 999 por R$ 829, uma economia de R$ 170.

Compatível com o sistema Alexa, o aparelho permite a realização de chamadas de vídeo, facilita o acesso a calendários, agendas e horários, além de também reproduzir conteúdos das plataformas de streaming, como YouTube, Netflix e Amazon Prime Video. O Echo Show 8 de segunda geração é avaliado com 4,7 de 5 estrelas na Amazon e os compradores elogiam o design do produto e o tamanho.

9 de 11 Echo Show 8 está mais barata — Foto: Divulgação/Amazon Echo Show 8 está mais barata — Foto: Divulgação/Amazon

A Echo Show 10 é mais uma caixa de som com tela. Segundo as especificações, o modelo é compatível com Alexa e se diferencia por possuir um sensor de movimento, que acompanha o usuário durante as reproduções de filmes, séries e chamadas de vídeo. O dispositivo está acessível com 11% de desconto, de R$ 1.899 por R$ 1.699, uma redução de R$ 200.

Assim como outros modelos de Echo Show, ela também permite monitorar a casa nos momentos em que o morador estiver ausente. O aparelho vem com um display HD, de 10,1 polegadas, com resolução de 1280 x 800 pixels. Na Amazon, o item é avaliado com 4,5 de 5 estrelas e, os compradores ressaltam o tamanho da tela, a luminosidade e a qualidade do som.

10 de 11 Echo Show 10 aparece com R$ 200 de desconto — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Echo Show 10 aparece com R$ 200 de desconto — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

A Echo Show 15 é uma tela inteligente. Além da integração com Alexa, a fabricante aponta que o produto acompanha tela de 15,6 polegadas, com resolução Full HD de 1980 x 1080 pixels, dois alto falantes e câmera de 5 megapixel. O produto está acessível com 11% de desconto, de R$ 1.899 por R$ 1.699, uma economia de R$ 200.

O aparelho também visa auxiliar com lembretes de tarefas do dia a dia, como listas de compras, lembretes e horários de compromissos. Além disso, é possível assistir a filmes e séries em serviços de streaming como Amazon Prime Video e Netflix. O dispositivo é avaliado com 4,6 de 5 estrelas na Amazon e, os compradores elogiam o desempenho, a qualidade da imagem e o design.

11 de 11 Echo Show 15 está mais barata — Foto: Divulgação/Amazon Echo Show 15 está mais barata — Foto: Divulgação/Amazon

