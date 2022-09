Eleições 2022: tudo o que você precisa saber para votar

A ferramenta do Google também indicou crescimento nas pesquisas sobre o aplicativo e-Título. Ele é obrigatório? As pessoas podem votar só com o app? Como baixar o título de eleitor no celular? Além disso, dúvidas sobre justificar voto online e montagem da cola eleitoral despontaram nas buscas. Para ajudar você a se preparar para o dia da votação, o TechTudo esclarece as dúvidas mais comuns sobre as Eleições 2022. Continue a leitura e veja tudo o que você precisa saber para votar dia 2 de outubro, além das regras do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a respeito do uso da tecnologia durante o pleito.

1 de 1 Eleições 2022: guia completo reúne tudo que você precisa saber para votar — Foto: Divulgação/TSE Eleições 2022: guia completo reúne tudo que você precisa saber para votar — Foto: Divulgação/TSE

Qual o horário de votação nas Eleições 2022?

O horário de votação nas Eleições 2022 será unificado. Segundo o TSE, pela primeira vez todas as seções eleitorais funcionarão das 8h às 17h do horário de Brasília. Isso significa que cidades em fusos diferentes devem se adequar ao horário da capital federal. Veja como calcular fuso horário pela Internet.

Como votar nas Eleições 2022?

A ordem de votação é a seguinte: deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador, governador e presidente da República. O site do TSE tem um simulador de votação bastante intuitivo que ajuda os eleitores a saber como usar a urna eletrônica.

O e-Título é obrigatório?

Não é obrigatório apresentar o aplicativo e-Título para votar. Se preferir, o eleitor pode levar a versão física do título de eleitor. É obrigatório apresentar um documento de identificação com foto – pode ser carteira de identidade (RG), passaporte, carteira profissional, certificado de reservista, carteira de trabalho (CTPS) ou carteira nacional de habilitação (CNH).

Posso votar só com o e-Título?

É possível votar apenas com o e-Título, mas só para os eleitores que já fizeram o cadastro da biometria. Se você ainda não tiver feito a biometria, precisará de algum dos documentos com foto citados no tópico acima.

Como baixar o título de eleitor no celular?

Para baixar o e-Título no seu celular, basta abrir a Google Play Store ou App Store, procurar pelo nome do aplicativo e tocar em "Instalar". Ao abrir o app, será preciso aceitar os termos de uso, preencher alguns dados pessoais e responder ao desafio de perguntas.

Vale ressaltar, porém, que os eleitores que decidirem votar com a versão digital do documento precisarão baixar ou atualizar o app até sábado (1). Isso porque a emissão do título de eleitor digital será suspensa no domingo (2), dia da votação.

Posso levar celular para a cabine de votação?

Não. Segundo as regras definidas pelo TSE, é proibido levar o celular ou qualquer outro aparelho eletrônico para a cabine de votação. Os eleitores deverão deixar o equipamento com o mesário antes de votar, não sendo permitido entrar nem mesmo com o dispositivo no bolso ou desligado.

Como achar meu local de votação?

É possível descobrir seu local de votação, zona e seção eleitoral a partir de uma rápida consulta ao site do TSE. Veja como verificar neste tutorial.

Posso votar em outra cidade?

Se você solicitou a transferência de domicílio eleitoral temporária, poderá votar em trânsito (ou seja, em outra cidade ou estado) nas Eleições 2022. É possível conferir o seu local de votação temporário no site do TSE.

Esqueci o número do meu candidato. O que faço?

Como fazer cola eleitoral?

O site do TSE disponibiliza um arquivo de cola eleitoral em branco para imprimir e preencher à mão. Saiba como baixar o seu.

Posso divulgar em quem votei nas redes sociais?

Sim. Mas, atenção: essa regra vale apenas para publicações em redes como Facebook, Instagram e Twitter, já que os posts lá publicados são passivos, ou seja, as outras pessoas podem ou não querer lê-las. Mandar mensagem privada no WhatsApp e mensageiros semelhantes para revelar em quem votou, por outro lado, pode significar descumprimento da lei eleitoral. Veja outras regras nesta matéria.

Posso pedir voto no WhatsApp e outras redes sociais?

Não. No dia da votação, os eleitores não podem fazer publicações nas redes sociais, nem enviar mensagens no WhatsApp pedindo votos para determinado candidato. Isso porque a prática pode ser considerada boca de urna, que é crime eleitoral. A lei se aplica tanto ao ambiente físico quanto ao espaço virtual. Saiba mais sobre o uso responsável da tecnologia durante as eleições lendo esta matéria.

Como fazer para justificar o voto nas eleições?

É possível justificar o voto pela Internet usando o site do TSE e o aplicativo e-Título, disponível para download em celulares Android e iPhone (iOS). A justificativa online poderá ser feita no dia e horário da votação, das 8h às 17h, ou em até 60 dias após cada turno. Se você não vai poder comparecer às urnas, veja como justificar seu voto.

Vi propaganda eleitoral irregular e outras fraudes. Como denunciar?

Você pode denunciar crimes relativos à propaganda eleitoral, como compra de votos, uso da máquina pública, doações e gastos irregulares, por meio do aplicativo Pardal. O app está disponível para download em celulares Android e iPhone (iOS). Veja como baixar e usar neste tutorial.

