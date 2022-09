Fall Guys: veja os 8 mapas mais difíceis e dicas de como vencê-los

Fall Guys é um jogo Battle Royale lançado em 2020 originalmente para PlayStation 4 ( PS4 ) e PC, mas que ganhou versões posteriores para o PlayStation 5 ( PS5 ), Xbox One , Xbox Series X / S , Nintendo Switch . Desde que chegou ao mercado, o game foi um sucesso por conta da premissa de "corrida maluca com obstáculos" em mapas variados e com níveis de dificuldade distintos. Recentemente, a Epic Games adquiriu os direitos de distribuição do jogo e o tornou gratuito para a comunidade, o que fez com que uma nova leva de jogadores começasse a se aventurar no game.

Em Fall Guys, a dinâmica se baseia em disputas de até sessenta jogadores, que devem lutar para serem os últimos de pé enquanto os demais são eliminados. Mas para os novatos, essa pode ser uma tarefa mais difícil. Pensando nisso, o TechTudo separou uma lista com os oito mapas mais desafiadores de Fall Guys e algumas dicas de como passar por eles. Confira!

1 de 5 Fall Guys se tornou gratuito para o público em 2022, trazendo novos jogadores para as disputas — Foto: Divulgação/Epic Games Fall Guys se tornou gratuito para o público em 2022, trazendo novos jogadores para as disputas — Foto: Divulgação/Epic Games

1. Escalada Suja

Nessa fase, os jogadores devem superar uma corrida de obstáculos evitando a chamada “lava”, a gosma rosa que elimina quem a tocar. A dificuldade dessa fase é compreender o momento certo de correr e pular, já que os movimentos na hora errada podem fazer com que a personagem caia na lava. Também é muito importante escolher o melhor trajeto em cada etapa do mini jogo.

Uma das principais dicas é evitar as bordas externas, que podem te fazer cair diretamente na gosma e ser eliminado da corrida. Além disso, disputar espaço com outros jogadores é criar uma dificuldade a mais, então evite os lugares lotados que podem te empurrar para fora da pista. Por exemplo, na primeira parte, a dos colchões amarelos, é preciso ficar atento, uma vez que, apesar de darem um bom impulso, os colchões te fazem perder o controle do Fall Guy. Portanto, subir pela rampa é a maneira mais segura de seguir.

2. Passo em Falso

Passos em Falso é considerada uma das fases mais difíceis de Fall Guys. Isso porque os jogadores se encontram, no início da fase, sobre o primeiro de cinco níveis de chão compostos por hexágonos. Ao pisar em cada hexágono, eles vão desaparecendo, o que faz com que os jogadores precisem pular para outro hexágono no mesmo nível ou cair para o nível abaixo. A partir dessa dinâmica, o objetivo do jogo é ser o último jogador vivo. Mas para isso, ganhar tempo é essencial.

Assim como a maioria das fases de Fall Guys, calma é fundamental. Entretanto, aqui também é necessária atenção aos arredores, uma vez que os jogadores conseguem atrapalhar - e muito - as suas tentativas. Não serão poucas as vezes que se está pulando de forma concentrada e tranquila e um inimigo vem e usa os pisos em que você saltaria. Além disso, neste mapa, ficar pulando calmamente de hexágono em hexágono pode ser o grande diferencial. Nada de sair correndo e abrindo buracos pelos níveis - apenas pule de um em um.

2 de 5 Passo em Falso é uma das fases mais complicadas e irritantes de Fall Guys, mas pode ser superada com calma e paciência — Foto: Reprodução/Igor Oliveira Passo em Falso é uma das fases mais complicadas e irritantes de Fall Guys, mas pode ser superada com calma e paciência — Foto: Reprodução/Igor Oliveira

3. Gangorra

Nessa fase, os jogadores devem se equilibrar nas gangorras enquanto correm para chegar ao final. Primeiramente, observe que a corrida se divide em dois caminhos, o que, no início, já pode fazer toda a diferença. Isso porque, caso o jogador escolha seguir pelo mais cheio, passar a gangorra pode ser mais difícil, já que ela vai pender para o lado mais pesado e afundar, o que vai enviar o jogador direto para a eliminação. Por isso, é importante optar pelos caminhos mais vazios sempre que possível.

Outra dica é tentar passar pelo meio da gangorra, de forma a evitar que ela penda para um dos lados. Além disso, apesar da tensão do jogo, é fundamental ter paciência para saber o momento certo de pular, tanto para a gangorra quanto para fora dela. Outro detalhe que vale a atenção é o fato de que alguns jogadores poderão te agarrar para que você caia logo quando a gangorra inverter - mais um motivo para evitar caminhos mais cheios.

4. Rei da Montanha

Nessa fase, os jogadores devem competir para chegar primeiro ao topo da montanha e pegar a coroa. O desafio é que a montanha conta com muitos obstáculos que podem acabar atrasando o jogador. Portanto, além dos obstáculos da pista, o jogador deve ficar atento às bolas caindo, que podem derrubar de colocá-lo nas últimas posições da disputa.

No Rei da Montanha, a primeira dica é começar a subir pelo meio e somente depois que as bolas começarem a cair, seguir pelas laterais. Analisar rapidamente a rota que vão fazer ao cair também pode ajudar a impulsionar, já na parte das prateleiras rosas. Depois dos obstáculos, tenha calma e espere a coroa descer antes de pegá-la com o R2, já que, se ela estiver no alto, você não vai conseguir alcançá-la.

3 de 5 Rei da Montanha costuma ser a última fases a ser superada em Fall Guys — Foto: Reprodução/Mr. Fall Guys Rei da Montanha costuma ser a última fases a ser superada em Fall Guys — Foto: Reprodução/Mr. Fall Guys

5. Selva do Sacolejo

Na Selva do Sacolejo, o caos predomina. Isso porque o percurso se divide em dois andares com diversos obstáculos para os jogadores. Desde sapos que inflam e empurram para fora da pista até bastões giradores que, com certeza, irão atrasar os desavisados. Sem falar na quantidade de jogadores se atrapalhando para passar pelo mesmo local.

Para sobreviver na Selva do Sacolejo, o ideal é não desesperar. São muitos obstáculos que já serão desafiadores mesmo sem ninguém empurrando o seu boneco. Dessa forma, por ser uma fase complicada, não precisa acelerar tanto e se expor no meio da bagunça. Procure se distanciar dos demais jogadores e tente enfrentar os obstáculos sozinho, sem que ninguém dificulte ainda mais as coisas para você.

4 de 5 Selva do Sacolejo é uma verdadeira bagunça por contar com diversos obstáculos — Foto: Reprodução/Igor Oliveira Selva do Sacolejo é uma verdadeira bagunça por contar com diversos obstáculos — Foto: Reprodução/Igor Oliveira

6. Bem na Mira

Em Bem na Mira, os jogadores são colocados em uma gangorra gigante enquanto diversos canhões disparam objetos nos usuários. A ideia é não ser empurrado ou cair na lava, que está logo debaixo da gangorra, para desespero de todos. Vale ressaltar que a trajetória dos objetos disparados varia, bem como a gangorra, que se mexe de acordo com o peso.

Nos primeiros minutos de Bem na Mira, o importante é focar em desviar dos objetos. Um detalhe importante de se notar é que estas "coisas" que são jogadas podem quicar e mudar de trajetória de forma perigosa, então é importante manter a atenção. Além disso, aqui é fundamental observar o movimento dos colegas, para não ser pego de surpresa com a alteração do balanço da plataforma. No mais, ficar no meio da gangorra e só sair da posição para desviar é uma estratégia que também ajuda a se manter vivo.

7. Salve-se Quem Puder

Salve-se Quem Puder é mais uma fase de Fall Guys onde predomina a correria desvairada e diversos obstáculos espalhados. Aqui, há uma dezena de objetos prontos para te atrasar na corrida, como hélices, bolas de balanço gigantes e barras que se mexem.

Assim como em Selva do Sacolejo, o importante para passar de Salve-se Quem Puder é manter a calma e, nem sempre, ir na onda dos adversários. Isso porque ficar preso atrás de vários bonecos pode prejudicar o usuário, principalmente na hora de atravessar a etapa em que o chão está repleto de hélices que travam a passagem. Na hora das bolas de balanço, é fundamental olhar para a sombra delas no chão para entender a trajetória.

5 de 5 Em Salve-se Quem Puder, são diversos obstáculos que podem atrapalhar o jogador — Foto: Reprodução/Igor Oliveira Em Salve-se Quem Puder, são diversos obstáculos que podem atrapalhar o jogador — Foto: Reprodução/Igor Oliveira

8. Corrida da Esquiva

Corrida da Esquiva é um dos mapas mais desafiadores de Fall Guys. Ele coloca os usuários para disputar corrida em uma esteira que te empurra para a direção contrária da linha de chegada. Além disso, lá no final, diversas frutas gigantes são arremessadas para atrasar ainda mais o processo. Para se dar bem neste mapa, a dica é sempre tentar correr pelos cantos, evitanto todo o pandêmonio de frutas gigantes arremessadas.

Além disso, procure sempre andar atrás de algum outro jogador, para usá-lo de escudo humano. Caso as frutas batam em alguém, elas podem mudar de direção, o que facilita estar atrás de algum outro boneco. Também é importante evitar se arremessar na esteira - isso pode parecer mais rápido do que correr, mas na prática, o efeito é o exato contrário.

Com informações de YouTube, Epic Games