FIFA 23: 5 mudanças que renovaram o Modo Carreira e você precisa conhecer

FIFA 23 trouxe novidades interessantes no tradicional Modo Carreira . Agora, é possível escolher um treinador real para controlar, com opções que vão desde nomes das principais ligas europeias até técnicos de campeonatos secundários para o game. Além disso, caso a opção seja por atuar como atleta, o usuário tem maior controle sobre a vida pessoal do jogador, tomando decisões envolvendo suas finanças e influenciando diretamente a sua relação com o comandante do time.

Há ainda outras mudanças que impactam diretamente na experiência do modo, que ficou bem mais dinâmica e imersiva no dia a dia do clube. O TechTudo está testando o FIFA 23 e traz a seguir as principais mudanças e impressões do renovado Modo Carreira. Vale lembrar que o jogo chega oficialmente para o público geral na próxima sexta-feira (30) para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X/S e PC, além de PlayStation 4 (PS4), Xbox One e Nintendo Switch.

1. Treinadores reais

A principal mudança em relação às outras edições do FIFA é a possibilidade de controlar treinadores reais e dar seguimento às suas carreiras. Dessa forma, o usuário pode tanto viver situações reais quanto trabalhar a imaginação, levando Antonio Comte para o Milan ou mesmo recolocando Pep Guardiola no Barcelona, por exemplo. A opção de criar um técnico do zero continua, então, quem preferir aproveitar o modo de maneira mais clássica, também pode sem problemas.

A novidade também permite utilizar comandantes menos badalados no futebol internacional, mas conhecidos no Brasil. É o caso de Jorge Jesus, ex-Flamengo e disponível pelo trabalho atual no Fenerbahçe. As aparências nem sempre são fiéis, apenas para alguns treinadores de equipes licenciadas. Stefano Pioli, técnico do Milan, por exemplo, vem com uma face genérica, e o usuário tem liberdade de editar algumas de suas características.

Ao anunciar a novidade, a EA deu como exemplo as figuras carimbadas do FIFA, que já apareciam antes (não como opção do Modo Carreira, mas à beira do campo em algumas partidas). Com a chegada da versão final do jogo, a alternativa se mostrou bem mais interessante e dá um tempero a mais na experiência.

2. Vida pessoal dos jogadores

Junto à adição dos treinadores reais, a possibilidade de controlar a vida pessoal dos atletas no Modo Carreira é um dos grandes pilares dessa renovação. Agora, a exemplo das escolhas disponíveis no modo Jornada (quem lembra?), o usuário pode desenhar a personalidade de um jogador, o que vai refletir diretamente na percepção que o treinador do clube sobre seu atleta.

Você pode optar por investimentos variados, comprar um camarote exclusivo no estádio, pagar uma viagem para torcedores assistirem ao time como visitante ou mesmo comprar uma piscina para sua casa.

As decisões, além de influenciar na relação do jogador com o técnico da equipe, também pesam sobre sua personalidade em campo. Há três tipos diferentes: Maverick, Heartbeat e Virtuoso, que correspondem à liderança em campo, relação com a torcida e desenvoltura nas partidas, respectivamente.

O usuário pode optar por equilibrar esses três tipos ou dominar um deles, desenvolvendo a personalidade e a carreira do jogador escolhido (ou criado) a partir disso.

3. Novas animações

As animações pré-jogo estão presentes no FIFA há muito tempo, e no Modo Carreira não é diferente. Além disso, agora também há cinematics mostrando alguns momentos-chave da temporada, como a saída de jogadores, chegada de novos atletas, entre outros exemplos.

É um detalhe estético, mas corre atrás de uma experiência imersiva que o antigo PES (atual eFootball) já tinha, por exemplo. Você também continua controlando o treinador nas decisões envolvendo transferências, em entrevistas coletivas e outras situações já presentes no FIFA 22.

4. Mudanças nos menus

Com as novidades do Modo Carreira, os menus das opções de treinador e jogador mudaram bastante em relação ao FIFA 22. Se agora há espaços voltados para os tipos de personalidade e as decisões da vida pessoal do atleta em um, a página dos treinadores traz uma reorganização completa, além de uma nova visualização das transferências. Uma mudança que chamou atenção foi a ênfase para as caixas de edição, tanto dos treinadores quanto dos jogadores, permitindo uma customização maior.

Na prática, as seções de treino parecem estar mais “inteligentes” na escolha dos jogadores e exercícios e o box principal, com informações de jogos e entrevistas coletivas, ficou maior. Já o calendário, bastante importante para o planejamento desse modo, ficou menos visível, e o jogador precisa escolher a opção de planejamento para ver as próximas partidas, organizar treinos, entre outros. Vale ressaltar ainda a melhor organização das partes de transferência e desenvolvimento dos jogadores, que ficaram mais intuitivas.

5. Match Highlights

A novidade é geral, mas deu uma nova possibilidade ao Modo Carreira, que pode ser um pouco massante após algumas temporadas. Os Highlights (ou Melhores Momentos, em português), permitem ao jogador simular partidas sem se preocupar com situações decisivas nas partidas.

Você pode escolher participar ativamente dos lances-chave no ataque e/ou na defesa, tomando suas próprias decisões em campo e evitando uma simulação aleatória, que nem sempre leva em conta o desempenho do time como um todo, e sim o overall dos jogadores. Assim, é possível avançar mais rapidamente na temporada sem deixar pontos importantes para trás (ou correr esse risco, pelo menos).