Filtros do Instagram: veja 7 efeitos que bombaram nos Stories do app

Usar filtros do Instagram Stories é uma boa forma de deixar os conteúdos mais bonitos, retocar a aparência ou fazer brincadeiras com amigos e seguidores. Alguns procuram filtros de harmonização facial, por exemplo, para suavizar a pele e afinar traços do rosto. Outros recorrem a efeitos engraçados, como o filtro de choro e o filtro que faz rir, para pregar pegadinhas e gravar vídeos divertidos. Enquanto alguns filtros estão disponíveis na biblioteca do aplicativo, outros efeitos de sucesso são originais de redes sociais concorrentes, como TikTok e Snapchat, mas podem ser facilmente importados para o app da Meta.