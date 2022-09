Fire TV Stick: conheça funções curiosas do dongle da Amazon

Os dispositivos da linha Fire TV Stick da Amazon são algumas das opções mais acessíveis para quem pretende transformar uma TV ou monitor com entrada HDMI em uma smart TV. Os equipamentos, assim como o Chromecast , Roku e outros media centers, permitem que você acesse serviços de streaming diretamente em sua televisão. Além disso, eles são uma alternativa para quem tem uma smart TV com um sistema operacional defasado ou mesmo que não apresente a melhor usabilidade.

Os Fire TV Stick, que são encontrados no varejo online por valores a partir dos R$ 249 na versão Lite, são muito mais que um dongle apenas para streaming. A seguir, o TechTudo lista algumas funcionalidades diferentes que você pode explorar em seu dispositivo Fire TV Stick de qualquer versão.

2 de 8 Fire TV Stick tem funções pouco exploradas pelos usuários — Foto: Isadora Díaz/TechTudo Fire TV Stick tem funções pouco exploradas pelos usuários — Foto: Isadora Díaz/TechTudo

1. Suporte a apps Android

Os Fire TV Stick rodam uma versão personalizada do Android, o que faz com que a loja oficial de apps do Google não esteja disponível nativamente nos equipamentos. Porém, assim como acontece em outros dispositivos com versões customizadas do sistema operacional da Google, é possível instalar apps por meio dos arquivos APK (pacotes de instalação de apps Android).

Por meio do navegador do Fire TV Stick ou mesmo utilizando aplicativos como o "Downloader" (disponível para download gratuito na loja do dongle), você pode realizar o download de apps no formato APK e instalar praticamente qualquer aplicação em seu dispositivo. Para utilizar o recurso, você vai precisar habilitar a instalação de apps de fontes desconhecidas e o modo desenvolvedor dos aparelhos.

3 de 8 Fire TV Stick Lite atualmente oferece nativamente suporte a mais apps — Foto: Divulgação/Amazon Fire TV Stick Lite atualmente oferece nativamente suporte a mais apps — Foto: Divulgação/Amazon

2. Conectar dispositivos Bluetooth

A conectividade Bluetooth também é um recurso que, por vezes, não é tão explorado nos dongles da Amazon, apesar do controle remoto que acompanha o equipamento utilizar a tecnologia para o pareamento.

Você pode conectar outros controles, teclados, joysticks e outros dispositivos Bluetooth no seu Fire TV Stick para expandir as possibilidades com seu equipamento. Isso pode fazer dele uma central de entretenimento, como veremos a seguir.

4 de 8 Controle do Xbox é uma das opções que podem ser pareadas por Bluetooth com Fire TV Stick — Foto: Reprodução/Microsoft Controle do Xbox é uma das opções que podem ser pareadas por Bluetooth com Fire TV Stick — Foto: Reprodução/Microsoft

3. Suporte a games em nuvem

Para este tópico, precisamos considerar os dois pontos anteriormente citados: suporte a apps Android e conectividade Bluetooth. Você pode instalar apps de streaming de jogos por meio de seus instaladores APK e, pareando um controle para jogos com Bluetooth, pode transformar seu Fire TV Stick em um console de streaming.

No Brasil, serviços como Xbox Cloud Gaming e GeForce Now, da Nvidia, contam com aplicações para Android. Assim, com uma conexão de internet estável e um joystick, você possa reproduzir sua biblioteca de jogos do PC ou um grande catálogo de jogos do Xbox Game Pass via streaming.

5 de 8 Xbox Cloud Gaming permite que assinantes doGame Pass Ultimate joguem games dos consoles nuvem — Foto: Reprodução/Xbox Wire Xbox Cloud Gaming permite que assinantes doGame Pass Ultimate joguem games dos consoles nuvem — Foto: Reprodução/Xbox Wire

4. Jogar com Alexa

Os Fire TV Stick contam com a assistente Alexa que, por sua vez, oferece praticamente todas as funcionalidades da assistente para dispositivos para casas inteligentes. Mas além de utilizá-la com comandos de voz para iniciar seus serviços de streaming, poucos usuários sabem que é possóvível também jogar com a Alexa.

Existem diversos jogos de perguntas e respostas nos quais a Alexa pode interagir com os jogadores, tendo inclusive uma versão bem curiosa do popular Show do Milhão. Para jogar, basta pedir para Alexa iniciar um dos jogos disponíveis e começar a jogatina respondendo por voz diretamente no controle do equipamento.

6 de 8 Controle remoto do Fire TV Stick Lite tem microfone para acionar a Alexa — Foto: Divulgação/Amazon Controle remoto do Fire TV Stick Lite tem microfone para acionar a Alexa — Foto: Divulgação/Amazon

5. Globoplay com app oficial

O app, durante um bom tempo, não oferecia suporte oficial ao dongle da Amazon. Contudo, ele chegou oficialmente em 2022, permitindo que você assista a novelas, séries, filmes e até TV ao vivo com o seu Fire TV Stick e assinatura Globoplay.

Não é mais preciso recorrer a métodos alternativos para instalação do aplicativo. Ele agora pode ser baixado diretamente da loja de apps do Fire TV Stick, tendo compatibilidade completa com o dispositivo.

7 de 8 Globoplay ganhou suporte oficial ao Fire TV Stick — Foto: Reprodução/Globoplay Globoplay ganhou suporte oficial ao Fire TV Stick — Foto: Reprodução/Globoplay

6. Controlar remotamente com celular

O app Fire TV Stick, disponível gratuitamente na Google Play Store, permite que você controle seu dongle utilizando o smartphone como controle remoto. O recurso pode ser interessante para aqueles momentos em que você não sabe onde o controle do dispositivo foi parar (uma vez que ele é bem pequeno) ou mesmo para quando acaba a sua bateria.

Por meio do app, você pode acessar todos os comandos do controle com toques na tela, além de acionar a Alexa utilizando o microfone de seu smartphone. Para utilizar o app, é importante que você esteja conectado à mesma rede Wi-Fi do Fire TV Stick.

7. Navegar na internet

Os Fire TV Stick também contam nativamente com um navegador, o Silk Browser. Por ser a versão nativa do equipamento, ele tende a oferecer uma experiência mais adequada com o controle remoto do dongle. Como vimos anteriormente, é possível instalar outros navegadores disponíveis para dispositivos Android, o que pode ser conveniente de acordo com seu tipo de uso.

Para quem preferir, utilizando um teclado sem fios, ainda é possível ter uma experiência mais confortável. Isso pode ser o suficiente para acabar utilizando sua TV para fazer pesquisas e abrir qualquer página web.

8 de 8 Silk Browser é o navegador padrão dos equipamentos Fire TV Stick — Foto: Divulgação/Amazon Silk Browser é o navegador padrão dos equipamentos Fire TV Stick — Foto: Divulgação/Amazon

8. Ouvir músicas ou controlar dispositivos inteligentes

Com acesso à Alexa, você pode solicitar que a assistente reproduza suas músicas favoritas,. Isso pode ser realizado por meio do app Amazon Prime Music, que, além de conteúdo pago, conta com versões gratuitas para testes.

Você também pode, por meio de comandos no controle de seu Fire TV Stick, controlar outros dispositivos inteligentes conectados à sua conta Amazon. Isso permite que você utilize os recursos de automação que também são suportados por dispositivos como os Amazon Echo Dot.

No vídeo abaixo, veja os eletrônicos mais vendidos na Amazon em 2022

