Foto de Mandrake: veja filtros no Instagram para seguir o estilo

Quem quer tirar uma foto de mandrake para reproduzir o estilo que está na moda nas redes sociais pode contar com a ajuda de filtros do Instagram Stories. Com origem na periferia de São Paulo, a gíria "mandrake" é usada para descrever alguém estiloso, "descolado" e que chama a atenção dos outros ao seu redor. Não demorou muito até que o termo viralizasse no TikTok, onde diversas pessoas participaram do desafio de "virar mandrake" ou "mandraka" (versão feminina da gíria). Para isso, elas fizeram mudanças no visual, aderindo a elementos como sobrancelha cortada, piercings, tatuagens e correntes.