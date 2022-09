Gabinete Lian Li: 5 modelos para montar seu computador

A fabricante Lian Li disponibiliza diversos modelos de gabinetes para montar seu computador. Este equipamento é o responsável por abrigar todas as peças do PC e a lista a seguir reúne modelos por preços a partir de R$ 749 , como é o caso do Lian Li Lancool 205, que tem design ITX e tampa lateral em vidro temperado.

Já o Lian Li TU150X apresenta design simples e alça retrátil na parte superior por valores que partem de R$ 1.112. Outra opção é o Lian Li ‎Q58 W4, que tem formato ITX e metal completamente branco por cerca de R$ 1.656. Veja a seguir cinco gabinetes da Lian Li para comprar no Brasil em 2022.

1 de 6 Gabinete Lian Li: 5 modelos por preços a partir de R$ 749 — Foto: Divulgação/Lian Li Gabinete Lian Li: 5 modelos por preços a partir de R$ 749 — Foto: Divulgação/Lian Li

É preciso escolher bem o seu gabinete? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

1. Lian Li Lancool 205 – a partir de R$ 749

O Lancool 205 oferece design ATX. O modelo pode ser indicado para usuários que desejam instalar periféricos mais robustos para aumentar a capacidade do computador, como placas de vídeo ATX e algumas placas-mãe de comprimentos razoáveis. A parte traseira do gabinete acompanha duas ventoinhas simples e pequenas de sete pás, mas o espaço interno promete suportar até outras três. Ele é encontrado por valores que partem de R$ 749.

A tampa lateral foi confeccionada em vidro temperado, além de ser transparente e permitir a visualização do interior do produto. Com dimensões estimadas em 40 cm de altura por 40 cm de largura, o item apresenta duas entradas de conexão USB e outras duas para cabos P2. Avaliado com uma nota 5 de 5 na Amazon, os usuários destacam positivamente o design clean e o espaço interno razoável.

Prós: acompanha duas ventoinhas

acompanha duas ventoinhas Contras: ausência de iluminação RGB

2 de 6 Lian Li Lancool 205 acompanha duas ventoinhas e detém uma tampa lateral transparente — Foto: Divulgação/Lian Li Lian Li Lancool 205 acompanha duas ventoinhas e detém uma tampa lateral transparente — Foto: Divulgação/Lian Li

2. Lian Li Lancool II – X – a partir de R$ 799

O Lancool II – X também é um modelo de torre ITX, ou seja, possui espaço interno mais limitado. Seu diferencial são as tampas laterais, construídas em vidro temperado e permitem a visualização do interior sem precisar retirá-las. O design frontal do gabinete oferece iluminação RGB vertical, o que facilmente pode combinar com a decoração do setup. O modelo é encontrado por cifras a partir de R$ 799.

Com dimensões aproximadas de 49 cm de altura por 22 cm de largura, o acessório acompanha uma ventoinha e promete um todo de duas entradas USB e uma entrada P2. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a presença de iluminação RGB, a qualidade de construção, e as ventoinhas que acompanham o produto.

Prós: tampas transparentes

tampas transparentes Contras: espaço limitado

3 de 6 Lian Li Lancool II – X detém uma torre ITX — Foto: Divulgação/Lian Li Lian Li Lancool II – X detém uma torre ITX — Foto: Divulgação/Lian Li

O TU150X oferta design bastante simples, confeccionado em cor neutra sem grandes desenhos chamativos. A parte superior hospeda uma tecla power, três entradas USB e duas portas P2. Construído em alumínio texturizado, seu diferencial consiste em uma alça retrátil na parte superior, um recurso útil para facilitar o transporte do acessório. O produto é encontrado por preços a partir de R$ 1.112.

Com dimensões de 37 cm de altura por 20 cm de largura, este modelo conta com uma torre ITX, isto é, um tamanho convencional e reduzido. Ele não engloba muito espaço extra para a conexão de múltiplos itens, o que pode desagradar usuários exigentes. No entanto, consegue hospedar até duas ventoinhas pequenas e uma placa de vídeo. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a qualidade do material. No entanto, criticam a ausência de iluminação RGB.

Prós: contém uma alça retrátil para o transporte

contém uma alça retrátil para o transporte Contras: não acompanha ventoinha

4 de 6 Lian Li TU150X promete espaço para até duas ventoinhas — Foto: Divulgação/Lian Li Lian Li TU150X promete espaço para até duas ventoinhas — Foto: Divulgação/Lian Li

O LAN2MRW também oferece design mais robusto em virtude da torre ATX. Seu espaço interno acompanha três ventoinhas pequenas com iluminação RGB e promete um espaço reservado na parte inferior para periféricos como o HD ou fontes. O revestimento externo é confeccionado em metal branco com micro-furos, enquanto a lateral garante uma porta transparente de vidro temperado. O modelo é visto por preços que partem de R$ 1.173.

A parte superior conserva três entradas para conexão USB, uma porta P2, e dois botões para controlar a iluminação RGB interna do gabinete. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o custo-benefício e a ótima qualidade. No entanto, criticam que a tampa lateral não é bem alinhada.

Prós: acompanha ventoinhas com RGB

acompanha ventoinhas com RGB Contras: relatos de as fans serem de baixa qualidade

5 de 6 Lian Li ‎LAN2MRW acompanha três ventoinhas RGB — Foto: Divulgação/Lian Li Lian Li ‎LAN2MRW acompanha três ventoinhas RGB — Foto: Divulgação/Lian Li

5. Lian Li ‎Q58 W4 – a partir de R$ 1.656

O modelo Q58 W4 oferta entradas de conexão e a tecla power na região frontal do design, diferente dos outros itens já citados. Confeccionado em metal completamente branco, hospeda duas portas USB e outra P2. A torre ITX fornece tamanho reduzido, mas garante uma tampa lateral transparente de vidro temperado. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 1.656 para comprar o produto.

Com 34 cm de altura por 17 cm de largura, a fabricante promete que o dispositivo suporta radiadores de até 325 mm ou duas ventoinhas de 120 mm para ventilar o espaço interno. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os usuários denotam a qualidade do produto e a possibilidade de inserir uma ventoinha grande no espaço interno. Contudo, criticam que o produto não acompanha fans.

Prós: design clean

design clean Contras: ausência de iluminação RGB

6 de 6 Lian Li ‎Q58 W4 oferta design clean, inteiramente confeccionado em metal branco — Foto: Divulgação/Lian Li Lian Li ‎Q58 W4 oferta design clean, inteiramente confeccionado em metal branco — Foto: Divulgação/Lian Li

Produtos eletrônicos mais vendidos na Amazon Brasil em 2022