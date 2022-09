Gabinete NZXT: 6 modelos para montar o computador

A NZXT é uma empresa que apresenta amplo portfólio de gabinetes. Este produto é responsável por acomodar todas as peças do computador e a lista a seguir reúne modelos por preços a partir de R$ 638 , como é o caso do NZXT H210, que traz formato mITX e design minimalista. Já o NZXT H71BG acompanha duas ventoinhas de sete pás e tampa transparente de vidro temperado por valores que partem de R$ 1.416 .

Outra alternativa é o NZXT H510 Elite, que apresenta iluminação RGB por cerca de R$ 1.631. Veja a seguir seis gabinetes NZXT para comprar no Brasil em 2022.

Gabinete NZXT: veja seis modelos para comprar no Brasil

O H210 apresenta confecção inteiramente preta em metal texturizado. O design minimalista e discreto oferece uma torre mITX, ou seja, apresenta um espaço convencional limitado e por isso é indicado para usuários não exigentes. Acompanha uma ventoinha pequena de sete pás para a refrigeração interna e promete uma tampa lateral de vidro transparente temperado. A parte superior hospeda duas entradas USB, duas portas P2, e uma tecla power. O modelo é vendido por cerca de R$ 638.

Com dimensões de 34 cm de altura por 21 cm de largura, o gabinete promete compatibilidade com sistemas de refrigeração tanto de ar quanto de água. O fornecedor disponibiliza outros dois modelos nas cores preto com vermelho e preto com branco. É possível inserir os equipamentos essenciais de um PC sem complicação, como placas-mãe simples e processadores. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam que a superfície possui boa qualidade. Porém, criticam que o espaço reduzido compromete a organização dos fios na parte traseira.

Prós: acompanha uma fan

acompanha uma fan Contras: ausência de iluminação LED

NZXT H210 oferece design minimalista em metal texturizado

2. NZXT H210I – a partir de R$ 699

O H210I é outro modelo com espaço reduzido em virtude da torre de formato ITX. O item foi confeccionado em metal, acompanha duas ventoinhas pequenas de 120 mm e uma fita LED com iluminação RGB. Ele ainda conta com design exterior branco e o interior preto, além de uma tampa lateral transparente de vidro temperado. O produto pode ser encontrado por valores a partir de R$ 699.

A parte superior fornece um botão power, duas portas de conexão USB e uma entrada P2. O produto garante dimensões de 34 cm de altura por 21 cm de largura, o que indica o equipamento para usuários não exigentes e que desejam inserir apenas periféricos essenciais. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os usuários denotam a boa eficiência do produto.

Prós: acompanha duas fans e fita LED

acompanha duas fans e fita LED Contras: tamanho reduzido

NZXT H210I acompanha uma fita LED e hospeda duas entradas USB

O H510 apresenta espaço interno maior que o modelo anterior, visto que sua torre fornece padrão ATX. A parte traseira do design acompanha duas ventoinhas pequenas de 120 mm e com sete pás para refrigeração, enquanto a superior detém duas entradas de conexão USB, uma P2 para fonte de ouvido, e uma tecla power. A construção do gabinete foi desenvolvida em metal texturizado na cor cinza escuro. O modelo pode ser encontrado por valores a partir de R$ 738.

A lateral do acessório dispõe de uma tampa transparente de vidro temperado, uma característica interessante que auxilia na visualização do espaço interno. Com dimensões de 46 cm de altura por 21 cm de largura, este modelo é indicado para usuários que desejam construir um PC com alguns recursos extras, como placas de vídeo ou até inserir um sistema de refrigeração mais robusto. O fornecedor dispõe de outros dois modelos, mas nas cores branco com preto e vermelho com preto. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a qualidade do acabamento e o espaço eficiente para inserir periféricos extras. Porém, criticam que as ventoinhas são muito pequenas.

Prós: acompanha duas fans

acompanha duas fans Contras: sistema de refrigeração simples

NZXT H510 acompanha duas ventoinhas de 120 mm com sete pás

O H71BG promete padrão ATX de torre, com um total de 50 cm de altura por 23 cm de largura. O gabinete acompanha duas ventoinhas de sete pás, mas facilmente acomoda mais três na parte superior: uma possibilidade considerável para usuários que precisam de um sistema de ventilação eficiente. O modelo pode ser visto por cifras que partem de R$ 1.416.

Quase toda a parte externa é recoberta em material metálico texturizado na cor branca, com exceção da lateral que apresenta uma tampa transparente de vidro temperado. A região superior resguarda três portas de conexão USB, uma porta P2, e uma tecla power. O design do teto contém inúmeras perfurações para facilitar a dispersão de ar. Avaliado com uma nota 4 de 5 na Amazon, os consumidores destacam positivamente o espaço interno do produto.

Prós: suporta até cinco coolers

suporta até cinco coolers Contras: não há

NZXT H71BG suporta até cinco coolers

O H710I oferece confecção em metal texturizado preto, mas com acabamentos em um tom vivo de vermelho metálico. O desenho da parte exterior garante uma lista lateral vermelha com furos para ventilação. Já a superior hospeda três entradas de conexão USB, uma P2, e uma tecla power. Com dimensões de 51 cm de altura por 23 cm de largura, o gabinete se enquadra no padrão de torre ATX: contém um espaço interno razoável para suportar periféricos extras.

O interior do produto promete quatro ventoinhas de 120 mm, um número considerável para fornecer a refrigeração que as peças precisam. A lateral também disponibiliza uma tampa transparente de vidro temperado. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a altíssima qualidade do material e o espaço interno eficiente. Porém, criticam que o produto é bastante pesado, além de ter um preço elevado.

Prós: contém quatro fans

contém quatro fans Contras: ausência de RGB

NZXT H710I contém uma listra vermelha na lateral do design, repleta de furos para facilitar a ventilação no sistema interno

6. NZXT H510 Elite – a partir de R$ 1.631

O H510 Elite apresenta um design chamativo: o preto do metal reflete a iluminação RGB das duas ventoinhas integradas. Cada ventoinha oferta nove pás para auxiliar na ventilação do sistema interno. O produto hospeda um padrão ATX, útil para usuários um pouco mais exigentes, pois o espaço pode acomodar itens extras como placas de vídeo, mais coolers ou mesmo placas-mãe robustas. Ele é vendido por cerca de R$ 1.631.

Com dimensões de 46 cm de altura por 21 cm de largura, o item contém uma tampa lateral transparente de vidro temperado, e uma tela opaca que permite a visualização do sistema de luz RGB. A região superior resguarda três entradas de conexão USB e uma tecla power. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os usuários elogiam a facilidade de anexar os periféricos ao gabinete. Todavia, reclamam que o espaço interno pode ficar pequeno para um PC gamer profissional.

Prós: design clean e iluminado

design clean e iluminado Contras: preço elevado

NZXT H510 Elite possui modelo de torre ATX e dois coolers com iluminação RGB

