Geladeira LG que muda de cor é destaque na IFA; veja aparelhos curiosos

A IFA 2022 chegou ao fim nessa terça (6), tendo sido palco de muitos produtos inovadores . Alguns deles, como o notebook de tela dobrável Zenbook 17 Fold , da Asus , lançaram saltos tecnológicos já esperados. Outros, porém, foram considerados inusitados, seja pela presença de recursos inéditos, pelo design diferente ou até pelo caráter tradicional no meio da maior feira de tecnologia da Europa. A LG se saiu como uma das grandes marcas que mais chamaram atenção neste sentido, oferecendo produtos de nicho e com apelos muito específicos.

Abaixo, o TechTudo reuniu seis gadgets curiosos apresentados na edição de 2022 da IFA. Confira a seguir.

1 de 7 GIF geladeira LG — Foto: Divulgação/LG GIF geladeira LG — Foto: Divulgação/LG

IFA 2022: aparelhos curiosos apresentados na feira de eletrônicos

1. Caixa smart para tênis

Guardar os tênis não parece ser uma tarefa que requer muita tecnologia, mas a LG discorda. Durante a IFA, a fabricante apresentou o Styler ShoeCase, um armário smart que protege os sapatos contra umidade e a luz UV. O gadget também possui porta de vidro e tem um disco que gira em 360º em seu interior, funcionando como uma vitrine para exibir tênis de luxo e de edições limitadas.

O ShoeCase tem design modular, podendo formar pilhas de até quatro cases, o que significa que os compradores podem expandir o armário à medida que aumentarem a coleção de sapatos. Os donos da caixa inteligente podem controlá-la pelo aplicativo ThinQ, disponível para Android e iPhone (iOS). A LG não revelou o preço durante a feira de tecnologia, mas, dado que o produto é voltado para o mercado de luxo, o custo certamente vai acompanhar a disposição para gastar de seu público.

2 de 7 LG Styler ShoeCase, armário smart para guardar e exibir tênis de luxo — Foto: Divulgação/LG LG Styler ShoeCase, armário smart para guardar e exibir tênis de luxo — Foto: Divulgação/LG

2. Purificador de ar

A LG aparentemente aproveitou a IFA 2022 para mostrar produtos "diferentões". Outro anúncio da fabricante sul-coreana foi o Aero Furniture, dispositivo que reúne funções pouco semelhantes entre si: ele é um purificador de ar, lâmpada e carregador sem fio para celulares, tablets e fones de ouvido. Além de ainda servir para apoiar objetos, o design de mesinha de cabeceira redonda melhora as três funcionalidades descritas acima.

O formato em 360º ajuda a propagar melhor a luz, facilita a conectividade com gadgets próximos e aumenta o alcance do purificador, que elimina até 99,9% dos vírus e bactérias ao redor Aero Furniture, segundo a fabricante. A LG também assegurou que a mesa traz suporte para carregamento rápido para aparelhos como iPhone e Galaxy, embora não tenha informado sua potência, assim como preço e disponibilidade do produto. Como todos os itens de casa inteligente da marca, o dispositivo é controlado por meio do app ThinQ.

3 de 7 LG Aero Furniture, mesinha que funciona como purificador de ar, carregador de telefone e lâmpada — Foto: Divulgação/LG LG Aero Furniture, mesinha que funciona como purificador de ar, carregador de telefone e lâmpada — Foto: Divulgação/LG

3. Robô aspirador que se limpa

O robô aspirador DreameBot L10s Ultra torna o trabalho de limpar a casa ainda mais fácil. Além de retirar a poeira e outros resíduos do chão, ele consegue esvaziar sua própria lixeira e limpar-se sozinho, podendo funcionar sem qualquer interação humana por 60 dias seguidos. As tarefas são executadas graças à presença de 24 sensores 3D e inteligência artificial, que permitem ao DreameBot adaptar-se a qualquer ambiente. O aspirador também conta com um mop para limpeza pesada e pode detectar tapetes, carpetes, objetos e irregularidades no caminho.

A rotina de limpeza pode ser montada através de um app próprio ou por comando de voz, usando assistentes virtuais como Siri, Alexa ou Google Assistente. O aparelho é desenvolvido pela Dreame, fabricante que pertence ao ecossistema da Xiaomi, e inicialmente será lançada apenas no mercado asiático. O preço sugerido é de US$ 1.205 (cerca de R$ 6.280).

4 de 7 DreameBot L10s Ultra, robô aspirador que funciona sem interação humana por 60 dias — Foto: Divulgação/Dreame DreameBot L10s Ultra, robô aspirador que funciona sem interação humana por 60 dias — Foto: Divulgação/Dreame

4. Máquina de café retrô

Máquinas de café expresso não são exatamente comuns na IFA, mas a edição de 2022 contou com a presença de uma. Ostentando design retrô, a Swan Retro Pump é uma máquina versátil que conta com 15 níveis de pressão, possibilitando fazer diferentes tipos de café, como cappuccino e latte. O modelo também possui ajustes para controlar o tamanho do copo e deve permitir inclusive fazer bebidas sem café, como um chocolate quente.

Ao contrário da maioria dos gadgets expostos em Berlim, a Retro Pump não traz conectividade Wi-Fi, gerenciamento via aplicativo ou nenhuma inovação tecnológica do gênero — motivos pelos quais ela acabou chamando atenção na feira. Ela é "apenas" uma boa máquina de café feita pela Swan, tradicional fabricante inglesa, e está à venda no mercado europeu por um bom preço: £109 (aproximadamente R$ 652, pela cotação atual da libra esterlina).

5 de 7 Swan Retro Pump, máquina de café expresso exposta na IFA 2022 — Foto: Divulgação/Swan Swan Retro Pump, máquina de café expresso exposta na IFA 2022 — Foto: Divulgação/Swan

5. Acessório para criadores com iPhone

A startup Swiss Rig exibiu o Bresson MK 093: acessório descrito pela fabricante como "canivete suíço para criadores de conteúdo". Isso porque, ao ser acoplado ao iPhone, o dispositivo aumenta bastante o poderio de áudio e vídeo do celular. O corpo compacto inclui um microfone condensador de 60 mm, proclamado como o "microfone condensador full range mais curto do mundo" e que entrega ganhos analógicos de +40 dB. O sistema de áudio inclui ainda cabo profissional e fone de ouvido de estúdio.

A empunhadura proporciona encaixe perfeito na mão e, segundo a marca, oferece fixação perfeita graças ao "suporte magnético mais forte do mundo". O aparelho ainda conta com um controle de dedo de cinco eixos para gerenciar com precisão a lente zoom de nove velocidades. Como se não bastasse, o pequeno Bresson MK 093 traz um sistema de energia para carregar outros dispositivos. A Swiss Rig disponibiliza uma lista de espera em seu site, mas não informa preço ou disponibilidade do produto.

6 de 7 Bresson MK 093, acessório que adiciona sistemas de áudio e vídeo profissionais no iPhone — Foto: Divulgação/Swiss Rig Bresson MK 093, acessório que adiciona sistemas de áudio e vídeo profissionais no iPhone — Foto: Divulgação/Swiss Rig

6. Geladeira smart musical da LG

Encerrando a lista, temos novamente a LG, que apresentou uma geladeira smart inusitada. A MoodUP conta com sete painéis de LED que mudam de cor conforme o estado de humor do dono da casa ou a música que está tocando. E o som vem dela mesma; o eletrodoméstico é equipado com um alto-falante Bluetooth, que pode ser conectado ao smartphone e executar as playlists de serviços de streaming como Spotify. Também é possível montar lista de canções pelo app LG ThinQ. O aplicativo traz vários esquemas de cores pré-definidos, mas o usuário também pode escolher entre 22 cores para a parte superior e 19 para a inferior.

Outro recurso interessante são os sensores que identificam quando alguém deixou uma porta aberta, piscando como alerta. Eles também podem acender uma porta automaticamente para dar visibilidade até a geladeira durante um lanchinho noturno, sem que o usuário precise acender a luz da cozinha. Assim como os outros itens da LG, o preço da MoodUP não foi informado.

7 de 7 MoodUP, geladeira smart da LG que toca música e se ilumina conforme o ritmo — Foto: Divulgação/LG MoodUP, geladeira smart da LG que toca música e se ilumina conforme o ritmo — Foto: Divulgação/LG

No vídeo abaixo, veja quatro sites para encontrar cupons de desconto e economizar