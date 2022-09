God of War: Ragnarok: o que se sabe até agora sobre o jogo para PS4 e PS5

God of War: Ragnarok é um dos games mais esperados do ano para PlayStation 5 ( PS5 ) e PlayStation 4 ( PS4 ), com lançamento previsto para 9 de novembro de 2022. O game da Sony , produzido pelo Santa Monica Studio, traz a mais nova aventura de Kratos, o Deus da Guerra, e seu filho Atreus em meio à maior batalha da mitologia nórdica. Durante seu desenvolvimento houve alguns problemas na produção e adiamentos, mas agora falta pouco para chegar às mãos dos jogadores. God of War : Ragnarok já está disponível em pré-venda no Brasil por R$ 349,90 no PS5 e R$ 299,90 no PS4.

1 de 6 Confira tudo sobre God of War: Ragnarok a aguardada sequência da aventura de Kratos no PlayStation 5 (PS5) e PS4 — Foto: Reprodução/PlayStation Blog Confira tudo sobre God of War: Ragnarok a aguardada sequência da aventura de Kratos no PlayStation 5 (PS5) e PS4 — Foto: Reprodução/PlayStation Blog

👉 Qual o melhor jogo da série God of War? Opine no Fórum do TechTudo

O título é uma sequência de God of War, lançado em 2018 para PlayStation 4 (PS4) e em 2022 para PC. O jogo anterior trouxe de volta o clássico espartano que lutou contra o panteão da mitologia grega em uma versão mais velha e com sua fúria um pouco mais controlada. Após acabar envolvido em assuntos divinos novamente, Kratos passou por uma longa jornada e encontrou diversas referências em seu caminho sobre o Ragnarok, que se tornaria o tema central da sequência. Para jogadores que ainda não terminaram o game anterior, cuidado com spoilers sobre a história a seguir:

Data de lançamento

Apesar de muito rumores de que God of War: Ragnarok sofreria um novo atraso para 2023, o game foi confirmado para 9 de novembro de 2022. A data de lançamento foi anunciada em 6 de julho junto a um novo trailer e ao anúncio das edições de colecionador do game, que, infelizmente, não foram disponibilizadas no Brasil. Vale lembrar que, antes da divulgação do dia, alguns rumores apontavam para um atraso interno em relação à data original, que seria em setembro de 2022.

Uma preocupação por enquanto é que ainda não houve um anúncio de que o game tenha atingido o status "Gold", quando o desenvolvimento é finalizado e seu disco é enviado para fabricação em massa. Ainda há tempo, no entanto, pois o game anterior de 2018 chegou ao status Gold em 22 de março, pouco menos de um mês antes de seu lançamento em 20 de abril.

2 de 6 Após adiamentos, God of War: Ragnarok está com data de lançamento marcada para novembro — Foto: Reprodução/PlayStation Blog Após adiamentos, God of War: Ragnarok está com data de lançamento marcada para novembro — Foto: Reprodução/PlayStation Blog

Chega para PC?

Inicialmente God of War: Ragnarok está planejado apenas para PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4), sem informações sobre uma versão para PC. Nos últimos anos a Sony tem aumentado sua presença nos PCs com o lançamento para computadores de vários títulos anteriormente exclusivos dos consoles PlayStation. O primeiro God of War foi lançado para PC no início de 2022 e se tornou o maior lançamento da empresa na plataforma, segundo o site SteamDB, seguido pelo recente Spider-Man Remastered.

Alguns títulos de peso da Sony já tiveram versões PC anunciadas, como Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, e o recente remake de The Last of Us Parte 1. Não se sabe no entanto qual o critério da empresa para decidir lançar um título no PC ou não. Alguns dos jogos lançados nos computadores parecem ter sequências exclusivas do PlayStation planejadas, como Horizon: Forbidden West, Marvel's Spider-Man 2 e God of War: Ragnarok. Existe a possibilidade que a Sony apenas planeje instigar usuários com suas franquias para atrair novos usuários para os consoles PlayStation, sem a intenção de lançar as sequências no PC.

3 de 6 Ainda não se sabe se God of War Ragnarok será lançado para PC, mas inicialmente está planejado apenas para PS5 e PS4 — Foto: Reprodução/PlayStation Blog Ainda não se sabe se God of War Ragnarok será lançado para PC, mas inicialmente está planejado apenas para PS5 e PS4 — Foto: Reprodução/PlayStation Blog

Qual a história?

A história do novo game se passa alguns anos após os eventos do jogo anterior e usuários poderão perceber que Atreus cresceu bastante. Kratos e seu filho terão que arcar com as consequências de sua jornada anterior, como os inimigos que fizeram pelo caminho. Freya se tornou uma inimiga jurada do Deus da Guerra, uma vez que ele matou seu filho, e Thor também virá tirar satisfação pela morte de seu meio-irmão. Além disso, o fato de Atreus ser Loki o coloca bem no centro dos acontecimentos do "Ragnarok".

O evento da mitologia nórdica, "Ragnarok", é uma grande batalha entre deuses que promete destruir o mundo e trazer o fim dos tempos. No game, Kratos e Atreus já estão enfrentando o duro "Fimbulwinter", um inverno terrível que precede o conflito, segundo as lendas. Pela primeira vez usuários poderão visitar todos os nove reinos, enquanto o jogo original só trazia seis deles. Os mundos de Vanaheim, Svartalfheim e Asgard se tornarão disponíveis durante a aventura.

4 de 6 Em God of War: Ragnarok Kratos e Atreus terão que lidar com as consequências de seus atos no game anterior e enfrentar Freya e Thor — Foto: Reprodução/PlayStation Blog Em God of War: Ragnarok Kratos e Atreus terão que lidar com as consequências de seus atos no game anterior e enfrentar Freya e Thor — Foto: Reprodução/PlayStation Blog

Novidades na gameplay

Em matéria de novidades, o combate de God of War ganhou algumas bem interessantes, segundo os chefes de design de combate do game Mihir Sheth e Denny Yeh. Jogadores ainda terão o machado Leviathan e as Lâminas do Caos dos jogos anteriores, porém com novo poderes ativados pelo botão Triângulo chamados "Weapon Signature Moves". Com o machado, estará disponível a habilidade Frost Awaken que congela inimigos, enquanto as espadas terão "Whiplash", que causa dano ao queimar inimigos.

Os escudos tiveram suas funções balanceadas para diferentes estilos de jogador e dois novos tipos foram adicionados. O Dauntless Shield permite atordoar inimigos e realizar contra-ataques ao defender golpes na hora certa, enquanto o Stonewall Shield será capaz de absorver mais dano e depois desencadeá-lo como um ataque contra inimigos. Os designers comentaram também que durante o jogo áreas já atravessadas poderão receber inimigos mais fortes ao serem revisitadas.

5 de 6 Kratos terá novos tipos de habilidades com suas armas em God of War: Ragnarok e também novos tipos de escudos — Foto: Reprodução/PlayStation Blog Kratos terá novos tipos de habilidades com suas armas em God of War: Ragnarok e também novos tipos de escudos — Foto: Reprodução/PlayStation Blog

Em matéria de dificuldade, eles afirmaram que haverá maiores níveis de agressão e letalidade nas dificuldades maiores, mas que será necessário manter a atenção nas lutas. A dupla, que possui mais de 17 anos somados de experiência na franquia, afirmou que Kratos gosta de "brincar com a comida". Eles encaram o combate como algo que deve ser divertido, com várias possibilidades e "novos brinquedos", com um sistema de combate na sequência que promete ir além que o do jogo anterior. Vale ressaltar que essas informações foram reveladas com exclusividade pela produção ao portal Game Informer.

Recursos de acessibilidade

Em seus últimos games a Sony tem dado grandes passos em questão de acessibilidade, e God of War: Ragnarok continuará essa tradição. Assim como no God of War anterior lançado para PC, usuários encontrarão mais de 60 opções de acessibilidade para tornar certas tarefas mais fáceis de serem realizadas. Há opções como corrida automática, diferentes formas de mirar e defender, coleta automática de itens, travessia automática de perigos como abismo e escaladas, além da possibilidade de mudar os controles no joystick DualSense.

O sistema de legendas foi aprimorado com opções de tamanho, fundo para maior nitidez, descrição de sons e ambientação, nome do personagem que está falando em cena e mais. O modo de alto contraste também estará presente, no qual jogadores com baixa visão podem escolher certas cores para determinar personagens no jogo e assim conseguir acompanhar a ação. Haverá também funções de auxílio para o combate, mira, quebra-cabeças, entre outras.

6 de 6 God of War: Ragnarok terá várias opções de acessibilidade, como o modo de alto contraste para identificar personagens por cores — Foto: Reprodução/PlayStation Blog God of War: Ragnarok terá várias opções de acessibilidade, como o modo de alto contraste para identificar personagens por cores — Foto: Reprodução/PlayStation Blog

Problemas na produção

O desenvolvimento de God of War: Ragnarok teve muitos altos e baixos, com algumas dificuldades causadas pelo período de quarentena devido à pandemia da Covid-19. Um dos motivos de adiamento do jogo em 2021 foi relacionado ao dublador de Kratos, o ator Christpher Judge, que precisou passar por uma série de cirurgias e um processo de reabilitação. Ele revelou que o Santa Monica Studio decidiu esperar até que ele estivesse recuperado para retornar ao game.