Google: 6 truques muito úteis para fazer pesquisas pelo celular

Fazer pesquisas no Google por meio de celulares Android e iPhone ( iOS ) pode ser mais rápido se você usar alguns truques. Para economizar toques na tela, por exemplo, é possível utilizar a função Touch to Search, a assistente virtual do sistema operacional ou ativar um comando por voz. Já para tornar o processo mais rápido, usuários podem recorrer a atalhos localizados na tela inicial ou mesmo usar a barra de pesquisa do próprio smartphone. Confira, a seguir, seis recursos que facilitam buscas no Google pelo celular.

1 de 7 Saiba como pesquisas no Google pelo celular de forma rápida e economize tempo na hora de fazer buscas — Foto: Arkan Perdana/Unsplash Saiba como pesquisas no Google pelo celular de forma rápida e economize tempo na hora de fazer buscas — Foto: Arkan Perdana/Unsplash

1. Selecione trechos específicos para pesquisar

Ao selecionar um trecho em um site da web no Google Chrome ou Google App, o recurso Touch to Search permite que o usuário faça uma busca na própria página, sem a necessidade de abrir outra aba para isso. Para usar o Touch to Search em celular Android ou iPhone (iOS), basta selecionar o trecho ou a palavra que deseja pesquisar e tocar no ícone do Google, que aparece na parte de baixo da tela. É importante lembrar que, para que isso funcione no buscador da gigante, é importante que ele esteja configurado como oficial nos ajustes do seu celular.

2 de 7 Pesquise diretamente de uma página sem precisar abrir outra aba — Foto: Reprodução/Marcela Franco Pesquise diretamente de uma página sem precisar abrir outra aba — Foto: Reprodução/Marcela Franco

2. Faça buscas por comando de voz

É possível fazer buscas no Google com a sua própria voz. Para isso, tanto no Android como no iPhone, toque no ícone de microfone, localizado ao lado da barra de pesquisa, e fale o que deseja procurar. O Google, então, reconhecerá o que foi dito e mostrará os resultados referentes a sua busca. O procedimento permite fazer pesquisas de forma rápida e sem sequer usar as mãos. Vale lembrar que o passo a passo só funcionará se, antes, você tiver instalado no seu celular o app do Google, disponível nas lojas oficiais de aplicativos.

3 de 7 Ao tocar no ícone de microfone, usuário pode pesquisar por voz — Foto: Reprodução/Marcela Franco Ao tocar no ícone de microfone, usuário pode pesquisar por voz — Foto: Reprodução/Marcela Franco

3. Peça para assistentes virtuais

Outra dica para fazer buscas no Google pelo celular é por meio do assistente virtual. Usuários do Android, por exemplo, podem usar o Google Assistente para essa finalidade. Nesse caso, ao dizer "Ok Google" seguido da busca, o Google exibirá na tela os resultados relacionados à pesquisa.

Para usar a função, no entanto, é preciso ativar e configurar o Google Assistente. Então, acesse o aplicativo do Google e toque na sua foto do perfil, localizado no topo direito da tela. Depois, vá em "Configurações" > "Google Assistente" > "Ok Google e Voice Match", e siga as instruções na tela. Já para iniciar uma pesquisa por voz, basta dizer "Ok Google", em qualquer tela do celular.

4 de 7 Google Assistente permite pesquisar no Google sem usar o teclado do celular — Foto: Reprodução/Marcela Franco Google Assistente permite pesquisar no Google sem usar o teclado do celular — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Além da opção do Google Assistente, usuários de iPhone podem fazer buscas no Google com a Siri. A assistente virtual do celular da Apple vem ativada por padrão. Basta, então, dizer “E aí, Siri. Pesquise no Google (conteúdo da busca)”.

4. Use o Spotlight (iOS) ou a Barra de Pesquisa (Android)

O Spotlight, no iPhone, e a Barra de pesquisa, no Android, permitem fazer buscas sem abrir o Google Chorme ou aplicativo do Google. Para acessar os recursos, basta realizar o movimento de deslizar do meio do display para baixo, na tela de início do celular. Ao fazer isso, o celular exibirá uma barra de pesquisa para fazer a busca. Depois, toque no resultado que aparece "Pesquisar com o Google".

5 de 7 Barra de pesquisa do Android fica localizado no topo da tela de aplicativos — Foto: Reprodução/Marcela Franco Barra de pesquisa do Android fica localizado no topo da tela de aplicativos — Foto: Reprodução/Marcela Franco

5. Adicione widgets de busca na Tela de Início

O widget do Google é uma barra de pesquisa que pode ser colocada na tela de início do seu celular para fazer buscas diretamente na ferramenta. Para adicionar o atalho no Android, pressione a tela de início e toque em "Widget". Depois, procure pela opção do Google. Feito isso, toque sobre o atalho e vá em "Adicionar". Já no iPhone, abra o aplicativo do Google e toque na sua foto do perfil. Em seguida, toque em "Configurações". Depois, vá em Widgets e selecione "Tema do widget". Para finalizar, escolha um tema.

6 de 7 Google disponibiliza três opções de widgets — Foto: Reprodução/Marcela Franco Google disponibiliza três opções de widgets — Foto: Reprodução/Marcela Franco

6. Usar a busca por imagens

O recurso Google Lens permite que o usuário faça busca por imagens. A função deve ser acessada por meio do ícone de câmera, localizado no canto da barra de pesquisa no aplicativo do Google, Google Chorme ou widgets de busca. Depois, toque em "Pesquise usando a câmera".

Feito isso, aponte a câmera para o local que deseja fazer a captura e aperte no ícone de lupa. Então, o Google exibirá, na parte de baixo da tela, resultados que correspondem com as informações presentes na foto tirada.

7 de 7 Recurso Google Lens mostra resultados a partir de imagens — Foto: Reprodução/Marcela Franco Recurso Google Lens mostra resultados a partir de imagens — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Com informações de Google (1 e 2)

