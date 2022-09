GTA 6 será um 'simulador de crime' em mundo aberto; veja 4 detalhes

Entre as novidades estão detalhes sobre o mundo aberto do jogo, incluindo seu mapa completo, e mecânicas de gameplay herdadas de Red Dead Redemption 2 , como a possibilidade de cavalgar e pescar. Há, ainda, menções a animais silvestres e Easter Eggs que remetem às tradicionais lendas urbanas dos jogos da série, como é o caso do Pé-grande e discos voadores. Nas linhas a seguir, o TechTudo traz quatro novidades dos vazamentos de GTA 6. Confira:

GTA 6 recebeu mais de 90 clipes de gameplay em vazamento de grandes proporções

Combate e polícia

Seguindo a premissa de Red Dead Redemption 2, GTA 6 parece estar embarcando ainda mais a linha do realismo, com mais atenção aos detalhes. Os clipes mostram, por exemplo, que os personagens buscam se proteger com os braços ou até mesmo com as próprias armas na tentativa de evitar disparos quando estão sendo alvejados. Além disso, será possível ficar completamente de bruços pela primeira vez na série, e parece que agora será mais fácil pegar ou se desfazer de armas a qualquer momento.

Os clipes, que são de uma versão inicial e ainda em desenvolvimento, trazem um menu de seleção de armas semelhante ao de GTA 5, mas que inclui outros tipos de itens, como por exemplo uma bolsa. Isso pode sugerir que o jogador conseguirá carregar kits médicos e outros utensílios, embora nada ainda esteja confirmado.

GTA 6 volta à cidade de Vice City, mas agora nos tempos atuais de acordo com vazamentos

As perseguições policiais, marca registrada da série, também estão de volta, e parece que a inteligência artificial se comporta mais coordenada e estrategicamente para tornar os confrontos mais desafiadores. Os clipes indicam que, mesmo após escapar, a polícia tomará nota do veículo que foi utilizado pelo jogador, o que deve forçá-lo a abandonar, fazer customizações ou andar mais cuidadosamente pela cidade.

Vida na cidade

A cidade de Vice City é um dos cenários prediletos dos fãs da série desde sua estreia em GTA: Vice City, de 2003. Esta nova versão da cidade não se passa nos anos 80, mas sim nos tempos de hoje. Os primeiros detalhes dão conta de que os jogadores poderão explorar grandes centros urbanos, além de áreas rurais e até mesmo pântanos. Alguns locais clássicos, como a praia de Vice Beach, o hotel Ocean View e o clube Malibu, também estarão de volta, segundo o vazamento.

Os tradicionais clubes noturnos também aparecem nos clipes de gameplay, e podem ser visitados tanto em missões de história como também fora delas. Existem até mesmo menções a robôs eróticos, que parecem estar associados a eventos aleatórios que podem acontecer durante a jogatina, assim como em Red Dead Redemption 2 .

Red Dead Redemption 2 chama a atenção pelo seu realismo e a Rockstar estaria seguindo a mesma linha no próximo GTA, sugere vazamento

Animais e ambientação

Os vazamentos sugerem que a Rockstar Games está se esforçando para diversificar a vida selvagem em GTA 6, incluindo cachorros, crocodilos, javalis e guaxinins. As informações de debug também mencionam a possibilidade de pescar, além de lojas dedicadas para comprar iscas. Há ainda menções a cavalos e à possibilidade de domar animais, sugerindo que mais mecânicas de Red Dead Redemption 2 podem ser reaproveitadas no novo game.

Nos pântanos, que prometem ser uma grande novidade, os jogadores terão a possibilidade de navegar com barcos ultraleves para facilitar a locomoção, mas os jacarés com certeza serão uma ameaça em potencial nesse ambiente. Mais uma vez, é importante lembrar que todas essas informações são fruto de um vazamento e não necessariamente estarão na versão final do jogo.

GTA 5 tinha uma vida selvagem extensa nas florestas de San Andreas

Easter Eggs e outras curiosidades

Todo jogo da série GTA é conhecido por suas lendas urbanas e Easter Eggs. Agora, com o vazamento, potenciais surpresas já foram reveladas para GTA 6. Alguns acontecimentos sobrenaturais devem marcar presença no mundo do jogo, como, por exemplo, uma cabana mal-assombrada, uma voz assustadora ecoando de um bueiro, uma silhueta que pode ser avistada nas florestas, entre outros. Assim como nos títulos anteriores, os boatos de um Pé-grande e OVNIs também não devem ficar de fora.

Embora a Rockstar Games tenha confirmado a legitimidade dos vazamentos, fruto de uma invasão aos sistemas da empresa, GTA 6 ainda não foi anunciado oficialmente. Em fevereiro deste ano, a empresa apenas confirmou o desenvolvimento do novo game, sem detalhes de plataformas, data de lançamento ou até mesmo um nome oficial. Por mais que essas informações tenham vindo a público, vale lembrar que muita coisa pode e deve mudar até o lançamento.

Segundo a Take-Two, empresa mãe da Rockstar Games, desenvolvimento de GTA 6 está bem encaminhado

Imagens mostram muitos códigos, alguns detalhes de gameplay e confirmam alguns rumores

Vale lembrar que o jogo foi confirmado pela Take-Two, mas ainda não teve nome confirmado ou data de lançamento confirmada

Personagem feminina aparece nas imagens assaltando um restaurante e fugindo da polícia. Título está em desenvolvimento pela Take-Two e sofreu vazamento massivo com diversos detalhes de gameplay; jornalista que revelou informações do game anteriormente diz confirmar com fontes que as imagens são reais