HD externo 1 TB: 7 modelos para ter muita memória de forma portátil

HDs externos de 1 TB são ideais para quem quer transportar muitos arquivos com facilidade. Empresas como UnionSine, Seagate , Toshiba , Adata e SanDisk oferecem modelos por preços a partir de R$ 315 , como é o caso do UnionSine HD2510, que traz conexão USB 3.0 e entrega velocidade de leitura de até 140 MB/s.

Já o Toshiba Canvio Advance conta com proteção por senha e software de cópia de segurança do armazenamento por valores que partem de R$ 568. Outra alternativa é o WD Black D30 Game Drive, que é um componente de armazenamento externo desenvolvido para o público gamer por cerca de R$ 1.369. Veja a seguir sete HDs externos de 1 TB para comprar no Brasil em 2022.

1. UnionSine HD2510 - a partir de R$ 315

O UnionSine HD2510 é uma opção compatível com Mac, Windows, Xbox e PlayStation que promete entregar um bom custo-benefício para quem não deseja comprometer muito o orçamento. Com conexão USB 3.0, o modelo entrega velocidade de leitura de até 140 MB/s e velocidade de gravação de 120 MB/s, além de possuir velocidade de 5.400 RPM. Ele é encontrado por preços a partir de R$ 315.

Além disso, o produto de design minimalista é compacto e bastante leve, pesando 240 gramas e pode ser adquirido nas cores azul, rosa, cinza e preto. Avaliado com uma nota média de 4,5 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 70% de suas avaliações.

Prós: valor acessível e modelo compacto

valor acessível e modelo compacto Contras: modelo mais básico e de entrada

2. Seagate One Touch - a partir de R$ 309

O Seagate One Touch é ideal para quem busca um produto prático e de valor acessível. Ele deve ser uma boa opção de compra para quem busca uma alternativa simples de transportar seus arquivos mais importantes. Compatível com Windows e Mac, utilizando o padrão USB 3.0 como conexão, o modelo possui carcaça minimalista e bastante resistente, construída em metal escovado, com dimensões compactas e menos de 300 gramas. Ele é comercializado por cerca de R$ 309.

Além disso, é importante destacar que o modelo, com velocidade de 7200 RPM, não possui proteção por senha, mas entrega um ano de assinatura gratuita da plataforma Mylio Create e quatro meses de assinatura gratuita do plano Fotografia da Adobe Creative Cloud. Avaliado com uma nota média de 4,7 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 81% de suas avaliações.

Prós: valor acessível e assinatura gratuita de plataformas para edição de fotos

valor acessível e assinatura gratuita de plataformas para edição de fotos Contras: não possui proteção por senha

3. Toshiba Canvio Advance - a partir de R$ 568

O Toshiba Canvio Advance deve ser interessante para quem busca um dispositivo de armazenamento prático e portátil, se destacando na Amazon por sua portabilidade, segurança e facilidade no manuseio. Com menos de 2 cm de espessura e pesando apenas 150 gramas, o modelo conta com proteção por senha e software de cópia de segurança do armazenamento, além de entregar alta velocidade de transferência graças à sua conexão USB 3.2 de primeira geração.

Avaliado com uma nota média de 4,8 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 87% de suas avaliações. O produto é encontrado por valores a partir de R$ 568.

Prós: modelo compacto e extremamente leve

modelo compacto e extremamente leve Contras: corpo produzido em plástico, podendo ter maior fragilidade em comparação aos outros modelos apresentados

4. Adata HD770G - a partir de R$ 580

O Adata HD770G de 1 TB da Adata tem certificação IP68, ou seja, o modelo é resistente à água e quedas, além de possuir camada tripla em sua construção, com estrutura de silicone para a absorção de choques, amortecedor resistente e suporte acolchoado para o disco rígido. Além disso, seu design futurista e seu sistema de iluminação RGB deixam o produto mais interessante, se tornando um equipamento útil que se soma à decoração.

Falando de suas configurações, o modelo possui conexão USB 3.2 e conta com velocidade de 5.400 RPM, além de ser compatível com PC e consoles PlayStation e Xbox. Avaliado com uma nota média de 4,8 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 87% de suas avaliações. Ele é adquirido por cifras a partir de R$ 580.

Prós: modelo extremamente resistente e com design que se destaca

modelo extremamente resistente e com design que se destaca Contras: por ser mais robusto e pesado, o modelo pode ser menos prático de ser transportado

O LaCie Moon Silver apresenta design discreto e minimalista. Ele é uma opção interessante para quem valoriza a praticidade. O modelo traz conexão USB 3.0, velocidade de 7.200 RPM e conta com a versatilidade de uma entrada USB-C, permitindo que o usuário utilize o componente de armazenamento em diversos dispositivos. O modelo é encontrado por cifras que partem de R$ 622.

Além disso, o modelo permite que o usuário agende backups automáticos, dando mais segurança aos arquivos armazenados e entrega um mês de cortesia na assinatura de todos os aplicativos da Adobe Creative Cloud. Avaliado com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 78% de suas avaliações.

Prós: versatilidade do uso de USB-C

versatilidade do uso de USB-C Contras: modelo simples por valor elevado

6. SanDisk Extreme - a partir de R$ 839

O SanDisk Extreme é um SSD prático, compacto e resistente. Ele é resistente a água e pó, com certificação IP55 . O modelo entrega a incrível velocidade de leitura de 550 MB/s e conector USB-C 3.1, que se soma ao adaptador USB A para fazer com que o produto seja compatível com a maioria dos dispositivos disponíveis atualmente.

Avaliado com uma nota média de 4,9 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 92% de suas avaliações. O produto pode ser encontrado por cifras que partem de R$ 839.

Prós: versatilidade do uso de USB-C

versatilidade do uso de USB-C Contras: modelo simples por valor elevado

7. WD Black D30 Game Drive - a partir de R$ 1.369

O WD Black D30 Game Drive, da Western Digital, é um componente de armazenamento externo desenvolvido para o público gamer. Compatível com consoles da linha PlayStation, Xbox e também com computadores Windows e Mac, o produto exige um valor mais elevado de investimento, mas compensa ao entregar alto desempenho. São até 900 MB/s de velocidade de leitura, entregando um jogo limpo e sem empecilhos para o usuário, além de conexão USB 3.2 de segunda geração. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 1.369.

Além disso, o modelo é extremamente leve e compacto, pesando 125 gramas, além de contar com um suporte que permite a melhor alocação próximo ao dispositivo em que está sendo utilizado. Avaliado com uma nota média de 4,5 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 75% de suas avaliações.

Prós: modelo com velocidade de leitura extremamente alta

modelo com velocidade de leitura extremamente alta Contras: valor elevado se comparado aos outros modelos da lista

Com informações de Seagate, Toshiba, Adata e Western Digital

