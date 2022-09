HD externo 2 TB: 6 modelos para ajudar no armazenamento de arquivos

HDs externos de 2 TB são indicados para os usuários que possuem um grande volume de arquivos e precisa transportá-los para diferentes computadores. Empresas como Seagate, Toshiba, Adata, Western Digital e LaCie oferecem modelos com preços a partir de R$ 410 , como é o caso do Western Digital Elements, que possui compatibilidade com USB 2.0 e 3.0.

Já o Adata HV620S possui velocidade de leitura de 90 MB/s e pode ser encontrado por valores próximos a R$ 549. Outro destaque é o LaCie Mobile Drive Moon, que promete compatibilidade com Windows e Mac e está disponível por aproximadamente R$ 1.081. Veja a seguir seis HDs externos de 2 TB para comprar em 2022.

1 de 7 HD externo 2 TB: veja seis modelos por preços a partir de R$ 410 — Foto: Divulgação/LaCie HD externo 2 TB: veja seis modelos por preços a partir de R$ 410 — Foto: Divulgação/LaCie

1. Western Digital Elements – a partir de R$ 399

O Western Digital Elements é uma opção para quem possui muitos arquivos no computador. Segundo a fabricante, este modelo de 2 TB possui compatibilidade com USB 2.0 e 3.0, além de contar com uma velocidade de transferência de até 480 MB/s. O dispositivo pode operar em temperaturas que variam de 5º C a 35º C. O produto é vendido por preços a partir de R$ 399.

O HD vem com configuração padrão NTFS, que permite compatibilidade com os sistemas Windows 7, Windows 8.1 e Windows 10. Para utilizá-lo em outros dispositivos, como Mac, será necessário formatá-lo e alterar a configuração para FAT32. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,8 de 5 estrelas e, os consumidores apontam que o equipamento atende com o prometido. Porém, alguns casos relatam que o aparelho deixou de funcionar com algum tempo de uso.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: exige formatação e configuração para utilizar em outros sistemas que não seja Windows

2 de 7 Western Digital Elements conta com velocidade de transferência de até 480 MB/s — Foto: Divulgação/Western Digital Western Digital Elements conta com velocidade de transferência de até 480 MB/s — Foto: Divulgação/Western Digital

2. Seagate Expansion – a partir de R$ 416

O Seagate Expansion é outra alternativa para HD de 2 TB. De acordo com as especificações, este dispositivo é compatível com conexões USB 2.0 e 3.0 que permite mais velocidade na hora de gravar ou ler os arquivos. Além disso, o modelo vem em um tamanho compacto de 2,5 polegadas. O produto está disponível por aproximadamente R$ 416.

Este modelo é voltado para o uso em computadores e é compatível com os sistemas Windows 7, Windows 8 e Windows 10. O HD é avaliado com 4,8 de 5 estrelas e os consumidores destacam o bom funcionamento do dispositivo.

Prós: cumpre com o prometido

cumpre com o prometido Contras: compatibilidade apenas com Windows

3 de 7 O Seagate Expansion é compatível com sistemas Windows — Foto: Divulgação/Seagate O Seagate Expansion é compatível com sistemas Windows — Foto: Divulgação/Seagate

3. Toshiba Canvio Basics – a partir de R$ 429

O Toshiba Canvio Basics pode ser mais uma escolha para os que buscam por custo-benefício. De acordo com a marca, este dispositivo vem com 2 TB para armazenamento e tecnologia plug and play, que permite acessar o HD, sem a necessidade de instalar um software específico. O equipamento é ofertado por cerca de R$ 429.

Ao ser conectado em uma saída USB 2.0, o dispositivo promete velocidade de transferência de até 480 MB/s, mas pode chegar a 5 GB/s, caso esteja em uma conexão USB 3.0. Assim como os itens anteriores, este também é compatível com o Windows, mas exige reformatação para ser utilizado em sistemas Mac. O equipamento é avaliado com 4,8 de 5 na Amazon e os compradores elogiam o formato e a velocidade. Porém, alguns apontam que ele parou de funcionar com pouco tempo de uso.

Prós: velocidade de até 5 GB/s caso esteja conectado em uma saída USB 3.0

velocidade de até 5 GB/s caso esteja conectado em uma saída USB 3.0 Contras: alguns compradores relatam que ele parou de funcionar com pouco tempo de uso

4 de 7 Toshiba Canvio Basics utiliza interface USB 3.0 — Foto: Divulgação/Toshiba Toshiba Canvio Basics utiliza interface USB 3.0 — Foto: Divulgação/Toshiba

4. Adata HV620S – a partir de R$ 549

O Adata HV620S é outra escolha para armazenar muitos arquivos. Segundo a fabricante, este item conta com 2 TB para armazenamento e possui velocidade de leitura de até 90 MB/s. Além disso, o sistema é compatível tanto em conexões USB 2.0, quanto USB 3.2 e pode ser utilizado em sistemas Windows e Mac. A opção é vendida a partir de R$ 549.

A marca destaca que o dispositivo possui formato de 2,5 polegadas e também acompanha uma luz de LED, na cor azul, que indica os momentos de funcionamento do HD. Na Amazon, o produto é avaliado com 4,8 de 5 estrelas e, os compradores ressaltam que ele é silencioso e oferece boa velocidade. Porém, alguns afirmam que o material do equipamento é frágil.

Prós: compatibilidade com os principais sistemas do mercado

compatibilidade com os principais sistemas do mercado Contras: velocidade de leitura de 90 MB/s, inferior a modelos anteriores desta lista

5 de 7 O Adata HV620S possui velocidade de leitura de até 90 MB — Foto: Divulgação/Adata O Adata HV620S possui velocidade de leitura de até 90 MB — Foto: Divulgação/Adata

5. WD Gaming Drive – a partir de R$ 938

O WD Gaming Drive é uma opção voltada para os usuários de 4 que estão com pouco espaço de armazenamento no HD interno do PS4. De acordo com as especificações, este modelo de 2 TB pode ser configurado de maneira rápida e prática, basta conectar o dispositivo ao console da Sony com um cabo USB 3.0. O produto é encontrado por valores próximos a R$ 938.

A marca ressalta que para o HD funcionar, é necessário que o console esteja atualizado com sistema 4.50 ou superior. O dispositivo é compatível com os modelos de Fat, Slim e Pro. Os compradores avaliam o HD com 5 de 5 estrelas e, destacam a boa funcionalidade e afirmam que ele também pode ser utilizado no Playstation 5. Contudo, alguns apontam que ele possui uma taxa de transferência lenta.

Prós: opção viável para usuários de PS4

opção viável para usuários de PS4 Contras: funciona apenas em conexões USB 3.0

6 de 7 O WD Gaming Drive é compatível com todos os modelos de PS4 — Foto: Divulgação/Western Digital O WD Gaming Drive é compatível com todos os modelos de PS4 — Foto: Divulgação/Western Digital

6. LaCie Mobile Drive Moon – a partir de R$ 1.081

Outra alternativa de HD externo de 2 TB é o LaCie Mobile Drive Moon. Segundo as especificações da fabricante, este modelo é compatível com conexões USB 2.0 e 3.0, pode ser utilizado tanto em notebooks como desktops e, também funciona em sistemas operacionais Windows e Mac. Os consumidores interessados precisarão desembolsar cerca de R$ 1.081 para adquirir o produto.

Outras características apontam que o HD opera em uma velocidade de 7200 rotações por minuto (RPM) e consome até 12 V. O dispositivo é avaliado com 4,6 de 5 estrelas na Amazon e os compradores elogiam o design, a capacidade de armazenamento, a praticidade do uso e a compatibilidade com os diversos sistemas.

Prós: compatível com vários sistemas e dispositivos

compatível com vários sistemas e dispositivos Contras: preço alto quando comparado a outros itens desta lista

7 de 7 O LaCie Mobile Drive Moon trabalha a uma velocidade 7200 RPM — Foto: Divulgação/LaCie O LaCie Mobile Drive Moon trabalha a uma velocidade 7200 RPM — Foto: Divulgação/LaCie

Produtos eletrônicos mais vendidos na Amazon Brasil em 2022