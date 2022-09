iOS 16: 5 funções novas do iPhone que já existiam em celulares Android

O iOS 16 foi lançado recentemente e trouxe uma série de funções e melhorias inéditas aos dispositivos da Apple . Contudo, muitas das novidades incluídas no sistema operacional do iPhone já existiam há algum tempo em celulares do seu principal concorrente, o Android . É o caso das opções de personalização na tela de bloqueio e início, por exemplo, que sempre foram mais abertas no sistema da Google , e ainda de outros recursos incorporados a ferramentas como teclado e câmera. Na lista a seguir, confira cinco funções do novo iOS que já existiam em outras versões do Android.

1 de 4 iOS 16 conta com recursos que lembram alguns que existem há um bom tempo em Android; confira — Foto: Thássius Veloso/TechTudo iOS 16 conta com recursos que lembram alguns que existem há um bom tempo em Android; confira — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

1. Widgets e personalização na tela de Bloqueio

Uma das principais funções que chegaram ao iOS 16, mas que já existiam em Android, são os Widgets na tela de bloqueio. Esses atalhos permitem que usuários consigam ter acesso rápido a determinados apps e tarefas. Dessa forma, é possível inserir até quatro deles na tela bloqueada de celulares da Apple, acessando com facilidade alguns recursos. Vale lembrar, porém, que nem todos os aplicativos podem ser usados assim por enquanto. Confira aqui a lista de opções disponíveis no momento e saiba como ativar.

Além dessa ferramenta, também foram incluídas formas de customização das telas do iPhone- como a possibilidade de adicionar temas em planos de fundo e mudar cores e fonte do relógio. Embora inéditas no sistema da Apple, as opções já estavam disponíveis de forma similar no Android desde a versão 4.2 do sistema da Google.

Contudo, elas foram retiradas no update 5.0 e reintegradas no Android 12, através do Material You, o novo modelo de interface do sistema. Para verificar quais alterações estão disponíveis no Android, vá em “Configurações” > “Tela de bloqueio”. Porém, é importante lembrar que, de um jeito ou de outro, o sistema da Google sempre foi mais aberto à customização do que o iOS, permitindo utilizar launchers para personalizar a aparência e os recursos dos smartphones.

2. Teclado Háptico

O teclado tátil é uma função que os usuários de Android já conhecem há muito tempo. Agora, quem possui um celular da Apple atualizado com o iOS 16 também poderá usar. Esse recurso dá uma resposta em forma de uma leve vibração sempre que uma tecla é pressionada durante a digitação, como um "feedback". Pode ser útil para se certificar de que você realmente está pressionando as teclas desejadas.

Para ativar o recurso no iPhone, vá até a opção “Ajustes” e, no menu seguinte, em “Som e Tato”. Então, selecione “Retorno do teclado”. Repare que a opção “Tato” estará desativada, então, deslize o botão ao lado dela para ativá-la. Assim, o iOS 16 passará a indicar qualquer tecla pressionada.

2 de 4 Teclado háptico é nova opção do iOS 16, mas já estava presente em celulares Android. — Foto: Reprodução/MUO Teclado háptico é nova opção do iOS 16, mas já estava presente em celulares Android. — Foto: Reprodução/MUO

Já nos celulares Android, a função vem ativada de forma nativa na maioria dos telefones. Caso queira desabilitá-la, basta ir até "Configurações" > “Gerenciamento geral” > “Configurações do teclado” > “Som e vibração”. Então, desative a opção “Usar a vibração padrão do Android”.

3. Tradução de imagens pelo Live Text

O Live Text é um recurso que existe desde o iOS 15 e que basicamente funcionava como o Google Lens do iPhone, permitindo acessar textos em diferentes mídias. Agora, algumas melhorias interessantes foram feitas no recurso através da nova versão do sistema operacional da Apple. No iOS 16, a função foi expandida, e agora também é possível fazer traduções automáticas usando o Live Text, seja em vídeos ou imagens.

No Android, o recurso "Live Captions" foi introduzido em 2019, e funciona de forma muito similar. Uma das principais diferenças é a capacidade de fala dos textos no sistema da Apple em relação ao Android. Para fazer a ativação no sistema do Google, é preciso ir até “Configurações”, “Som” e em “Legendas ao Vivo”.

4. Recursos de Apps do Google

O iOS 16 trouxe a possibilidade de adicionar várias paradas em seu aplicativo Apple Maps (20 no total), o que permite que usuários programem seus percursos a partir da marcação de pontos no mapa até o destino final. No Google Maps, do Android, o recurso já está presente há algum tempo - mas, por enquanto, só é possível adicionar até 9 paradas.

Para adicionar uma parada no app do iOS, vá em “Adicionar parada”, abaixo do itinerário e, depois, pesquise pelo local desejado. Também é possível fazer a busca direto no mapa - basta tocar no local e, depois, em “Adicionar parada”. Assim, o lugar aparece como destino e, então, é preciso pressionar os três tracinhos e arrastar o novo endereço para antes do destino final.

3 de 4 Descubra trajetos no Google Maps antes de ir ao local — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Descubra trajetos no Google Maps antes de ir ao local — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

O app Mail também ganhou alguns incrementos muitos similares ao Gmail. Por exemplo, caso se arrependa do envio de um e-mail, o usuário tem 10 segundos para cancelar o procedimento. Basta tocar em “Desfazer envio”, na parte inferior da tela. Uma extensão interessante do recurso é a opção de atrasar o envio de um e-mail, para ter mais tempo de cancelar em caso de arrependimento. Basta ir em “Ajustes” > “Mail” > “Tempo para desfazer envio” e escolher um período.

No Gmail é possível cancelar o envio de uma mensagem desde 2018, com as opções de configurar o tempo para mudar de ideia em cinco, dez, 20 ou 30 segundos. O iOS 16 também conta com a opção de agendar o envio de um e-mail e com um sistema de pesquisa aprimorado, que dá sugestões para ajudar a encontrar coisas no e-mail antes que o usuário termine de digitar. Todas essas funções já eram usadas no sistema do Google.

4 de 4 Aplicativo Gmail pode ser instalado tanto em celulares Android quanto iPhone (iOS). — Foto: Getty Images Aplicativo Gmail pode ser instalado tanto em celulares Android quanto iPhone (iOS). — Foto: Getty Images

5. Always On

O recurso Always On Display ficará disponível apenas para o iPhone 14 Pro Max com iOS 16, mas é uma novidade que, embora chegue apenas agora aos smartphones da Apple, já existia há um bom tempo em celulares com Android. A função permite ao usuário visualizar informações importantes na tela do aparelho mesmo quando ele está em repouso, como ver as horas e Widgets.

Veja também: iPhone 14: veja sete fatos sobre o celular da Apple