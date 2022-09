iOS 16: 6 funções ainda vão demorar para chegar ao iPhone; veja quais

O iOS 16 foi lançado para iPhone nesta última segunda-feira (12) e trouxe várias novidades , como uma nova tela de bloqueio personalizável e novos recursos de segurança. Porém, nem todas as funções anunciadas no WWDC 2022, a conferência anual da Apple , foram disponibilizadas já nessa primeira versão do sistema operacional. As Live Activities e o Shareplay em jogos, por exemplo, ficaram de fora neste primeiro momento. Esses adiamentos são comuns e acontecem todo ano, normalmente estando ligados à necessidade de realizar mais testes e/ou a atrasos durante os ciclos do beta.

Nesse sentido, na lista a seguir, confira seis funções do iOS 16 que ainda vão demorar um pouco mais para chegar ao iPhone. Vale lembrar que a atualização está disponível para modelos a partir do iPhone 8.

1 de 6 Novas ferramentas anunciadas pela Apple ainda não estarão disponíveis na primeira versão do iOS 16; confira a lista — Foto: Letícia Rosa/TechTudo Novas ferramentas anunciadas pela Apple ainda não estarão disponíveis na primeira versão do iOS 16; confira a lista — Foto: Letícia Rosa/TechTudo

1. Live Activities

As Live Activities (Atividades Ao Vivo) foram anunciadas na WWDC 2022 como uma das novidades do iOS 16, e consistem em notificações dinâmicas em tempo real, exibidas na tela de bloqueio do dispositivo. Através delas, os usuários poderão acompanhar diferentes atividades enquanto acontecem, como o placar de jogos de futebol e/ou basquete ou até mesmo o status de um pedido de delivery, por exemplo, sem precisar fazer o desbloqueio do celular.

É importante notar que, com a atualização, um app não precisará enviar diversas mensagens para informar o status de uma atividade. No lugar disso, a mesma notificação será atualizada de acordo com o andamento do processo. Assim, se você fizer um pedido, a mensagem dizendo que ele está sendo preparado será substituída pela de que saiu para entrega quando isso acontecer.

O recurso promete mais praticidade, mas não estará presente nesta primeira versão do sistema operacional da Apple - embora, vale dizer, a sua API já esteja disponível para desenvolvedores. De acordo com os relatórios da empresa, as Live Activities deverão chegar com o iOS 16.1, ainda no ano de 2022. A mídia internacional especula que o adiamento aconteceu para que a empresa possa realizar mais testes antes de disponibilizar a nova ferramenta.

2 de 6 Live Activities exibirá notificações dinâmicas na tela de bloqueio – informações serão atualizadas em tempo real — Foto: Divulgação/Apple Live Activities exibirá notificações dinâmicas na tela de bloqueio – informações serão atualizadas em tempo real — Foto: Divulgação/Apple

2. SharePlay em jogos

O SharePlay, que chegou aos usuários da Apple com o iOS 15 , permite que os usuários façam a transmissão de programas de TV, filmes e músicas com amigos e familiares de maneira sincronizada, utilizando o app do FaceTime. A característica mais interessante é que todos os participantes veem e escutam os mesmos momentos, já que a reprodução é sincronizada, e os controles são compartilhados.

Com a chegada do iOS 16, a ferramenta também passará a abranger jogos multiplayer - ou seja, os usuários poderão jogar com outras pessoas através de chamadas de vídeo. A novidade, contudo, não estará disponível nesta primeira atualização do sistema, mas deverá ser lançada nas próximas versões, possivelmente até o fim do ano.

3. Biblioteca Compartilhada

A ferramenta de Biblioteca Compartilhada é mais um recurso anunciado pela Apple que não estará disponível na versão de estreia do sistema operacional. Através da função, os usuários poderão criar bibliotecas de fotos compartilhadas via iCloud, que poderão ser visualizadas por até seis pessoas que possuam também um ID Apple. Isso será útil em casos de viagens, passeios ou até mesmo trabalhos em equipe, por exemplo.

Todos os participantes terão as mesmas permissões, podendo fazer edições e contribuições ao acervo, além de favoritarem suas imagens preferidas e adicionarem legendas. De acordo com o que especulam fontes externas, a função não será lançada por ora devido a atrasos no iPadOS e macOS 13 Ventura, mas deve chegar aos usuários nas próximas atualizações do sistema operacional.

3 de 6 Recurso de biblioteca compartilhada permitirá que imagens sejam visualizadas e editadas por até 6 pessoas simultaneamente — Foto: Divulgação/Apple Recurso de biblioteca compartilhada permitirá que imagens sejam visualizadas e editadas por até 6 pessoas simultaneamente — Foto: Divulgação/Apple

4. Integração com contatos em jogos

A função de integração dos contatos em jogos foi anunciada na WWDC 2022 com a chegada do iOS 16, mas, ao que tudo indica, seu lançamento também foi adiado pela Apple. O recurso apresentará um “detalhamento” dos perfis do Game Center de aparelhos iPhone, permitindo que os usuários visualizem o que as pessoas da sua agenda estão jogando. Além disso, será possível descobrir o que amigos conquistaram recentemente nos jogos através de um simples toque, como acontece no PlayStation e em outras plataformas de games.

A função pode ser útil para fazer a comparação de pontuações, por exemplo. Embora não chegue agora, também se espera que a novidade seja disponibilizada a todos os usuários até o fim de 2022.

4 de 6 Atualizações futuras do iOS 16 mostrarão o que seus contatos estão jogando através de um simples toque — Foto: Divulgação/Apple Atualizações futuras do iOS 16 mostrarão o que seus contatos estão jogando através de um simples toque — Foto: Divulgação/Apple

5. Freeform

O Freeform, novo app da Apple, foi apresentado durante a WWDC e funciona como um “quadro branco virtual”, em que as pessoas poderão agregar suas ideias de forma colaborativa. Desse modo, a plataforma dará acesso a uma página flexível para que usuários possam escrever e desenhar enquanto conversam em tempo real através do iMessage ou FaceTime. A ferramenta será muito útil para reuniões de trabalho ou de faculdade, por exemplo.

O aplicativo ainda permite a incorporação de arquivos como imagens, vídeos e PDFs, sem a necessidade de se preocupar com o tamanho da tela. Segundo foi apresentado pela Apple em sua conferência anual, o Freeform não estará presente nesta versão inicial do iOS 16, mas também chegará aos usuários nos próximos meses, e terá integração com iPad e MacBooks.

5 de 6 Freeform, novo app da Apple, funcionará como um quadro branco virtual, com recursos ideais para reuniões — Foto: Divulgação/Apple Freeform, novo app da Apple, funcionará como um quadro branco virtual, com recursos ideais para reuniões — Foto: Divulgação/Apple

6. Compartilhamento de chaves

No iOS 16, usuários também ganharão uma nova forma de compartilhar chaves eletrônicas através de dispositivos Apple - ainda que, por ora, o lançamento do recurso tenha sido adiado pela empresa. Com a novidade, será possível enviar códigos de segurança para contatos da agenda por meio de aplicativos como o Mensagens, Mail e muitos outros.

O recurso pode ser útil para o compartilhamento seguro das informações salvas no app Carteira, como chaves de casa, de hotel ou de escritórios, além de ajudar a controlar onde e quando elas poderão ser utilizadas. A previsão é de que o recurso também seja disponibilizado ainda esse ano, embora não faça parte do update para a primeira versão do iOS 16.

6 de 6 Até o fim de 2022, Apple lançará recurso para ajudar no compartilhamento seguro de chaves eletrônicas — Foto: Divulgação/Apple Até o fim de 2022, Apple lançará recurso para ajudar no compartilhamento seguro de chaves eletrônicas — Foto: Divulgação/Apple

Com informações de Apple, MacRumors, 9TO5Mac e Pocketnow

Veja ainda: 5 funções do iOS 16 que você precisa conhecer