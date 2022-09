iOS 16: 6 widgets para mudar o jeito como você usa seu iPhone bloqueado

1 de 7 iOS 16: veja como personalizar a Tela de Bloqueio do iPhone com widgets — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo iOS 16: veja como personalizar a Tela de Bloqueio do iPhone com widgets — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

1. Tempo

Os widgets de tempo podem ser úteis para checar informações sobre o clima de maneira prática e rápida, mesmo estando com a tela bloqueada. Com a nova atualização, é possível adicionar até quatro ícones interativos à Tela de Bloqueio, que podem trazer informações sobre temperatura, condições climáticas, nível de precipitação de chuva, índice UV, horário do nascer e do pôr do sol, fases da lua, qualidade do ar e velocidade dos ventos.

Para escolher entre as opções, pressione a tela de bloqueio por alguns segundos e toque em “Personalizar”. Em seguida, deslize a tela até encontrar a aba “Tempo” e arraste para o lado para conferir todos os widgets disponíveis. Para adicionar um deles à tela de bloqueio, basta apertar sobre a opção.

2 de 7 Adicionando widgets do app Tempo à Tela Bloqueada do iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro Adicionando widgets do app Tempo à Tela Bloqueada do iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro

2. Bateria

O update do iOS 16 também trouxe dois novos modelos de widgets de bateria para personalizar a Tela de Bloqueio. O primeiro apresenta um retângulo com a porcentagem atual da carga. Já o segundo, um quadrado menor, com apenas uma representação do nível da bateria do celular.

Para adicionar um deles na tela, toque e pressione a Lock screen por alguns segundos e, em seguida, vá em “Personalizar”. Depois, deslize a tela e aperte sobre a aba “Baterias”. Por lá, basta selecionar uma das opções.

3 de 7 O iOS 16 disponibilizou dois novos widgets de bateria ao iPhone — Foto: Reprodução/Clara Fabro O iOS 16 disponibilizou dois novos widgets de bateria ao iPhone — Foto: Reprodução/Clara Fabro

3. Motivation

Disponível para celulares Android e iPhone, o Motivation é um app de frases motivacionais que também disponibilizou widgets para o iOS 16. Com ele, é possível adicionar lembretes diários de positividade à Tela de Bloqueio, como uma forma de incentivo. Para adicionar o ícone da plataforma no display, primeiro, é necessário fazer o download da mesma. Depois, basta seguir com o passo a passo de customização.

Para isso, toque e pressione a Tela de Bloqueio por alguns segundos e, então, sobre "Personalizar". Em seguida, deslize para baixo e aperte na aba "Motivation". Para finalizar, basta selecionar o widget. Ele ficará disponível logo abaixo do ícone de relógio.

4 de 7 Adicionando widgets do app Motivation ao iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro Adicionando widgets do app Motivation ao iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro

4. Todoist

O Todoist é um popular app de planejamento, capaz de ajudar na organização de tarefas. Após a atualização do iOS 16, a plataforma também disponibilizou alguns formatos de widgets para adicionar à Tela de Bloqueio, e que podem ser úteis, por exemplo, para checar compromissos. Dentre as opções de widgets, estão três, todos de formato retangular: uma que reúne todas as tarefas do dia, outra com informações sobre os próximos afazeres e uma terceira com estatísticas de produtividade.

Além desses, também há mais dois widgets de formato quadrado - um com um comando rápido para adicionar uma nova tarefa à lista e outro com o número de tarefas concluídas no dia. Para incluir uma das opções na Tela de Bloqueio, pressione o display por alguns segundos e, depois, toque em “Personalizar”. Em seguida, aperte na aba “Todoist”, deslize para os lados para checar as opções disponíveis e selecione o modelo desejado.

5 de 7 O Todoist disponibilizou cinco tipos de widgets diferentes ao iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro O Todoist disponibilizou cinco tipos de widgets diferentes ao iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro

5. Flighty

O Flighty é um app bastante útil para quem faz viagens constantes. No aplicativo, é possível encontrar voos disponíveis e ativar alertas diversos - como para o caso de ocorrer um atraso na partida. A plataforma ainda traz algumas informações sobre o local de destino, como o clima previsto no momento do desembarque. Além disso, ao deslizar a tela para baixo, também é possível conferir dados sobre a companhia aérea e a aeronave que fará o voo.

Com a atualização do iOS 16, a plataforma também disponibilizou modelos de widgets que podem simplificar consultas a futuras viagens. Ambos utilizam de uma espécie de cronômetro para informar a quantidade de horas que faltam até a partida, por exemplo. Ainda, ao embarcar, também é possível conferir dados sobre o status do voo.

Para adicionar os widgets à Tela de Bloqueio, pressione a tela bloqueada por alguns segundos e aperte em “Personalizar”. Depois, vá até a aba “Flighty” e selecione a opção de widget desejada.

6 de 7 O app Flighty também ofereceu suporte aos widgets do iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro O app Flighty também ofereceu suporte aos widgets do iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro

6. Google

Além das opções acima, o Google também garantiu que disponibilizará widgets que poderão ser utilizados na Tela de Bloqueio do iPhone (iOS). As opções devem incluir ícones interativos para apps como o Google Search, Chrome, Gmail e Mapas, que devem ser lançados pela gigante da tecnologia dentro das próximas semanas. Saiba mais sobre o assunto ao tocar aqui.

7 de 7 Todos os aplicativos da gigante das buscas receberão widgets compatíveis com o iOS 16. — Foto: Reprodução/Google Todos os aplicativos da gigante das buscas receberão widgets compatíveis com o iOS 16. — Foto: Reprodução/Google

Com informações de TechCrunch

