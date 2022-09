iOS 16: 7 funções que você precisa testar quando atualizar o seu iPhone

O iOS 16 foi liberado para download nesta segunda-feira (12) e está disponível para modelos a partir do iPhone 8 . O update traz grandes mudanças para o sistema operacional da Apple , especialmente no que diz respeito à customização dos celulares. Agora é possível, por exemplo, escolher entre diversos tipos de estilo para adicionar às telas de Início e de Bloqueio; fazer stickers ao tocar em elementos de imagens e até compartilhar álbuns de fotos e vídeos com amigos e familiares. Veja, a seguir, como funcionam os novos recursos do iOS 16 e confira quais valem a pena testar.

1. Opções de personalização da Tela de Bloqueio

A atualização do sistema operacional da Apple trouxe algumas mudanças na tela de bloqueio do celular. Com o iOS 16, os usuários têm mais opções de customização. Agora, é possível editar as fontes do relógio, as cores da lockscreen e até adicionar mais widgets à tela de bloqueio. Além disso, é possível escolher telas com animações e melhorar a legibilidade dos textos do smartphone ao adicionar desfoque na imagem de fundo. Para ter acesso à personalização, basta pressionar a tela de bloqueio e tocar em "Customizar", botão que aparece na parte de baixo da tela.

O usuário ainda pode criar várias telas de bloqueio, com diferentes wallpapers, sem a necessidade de mudá-los manualmente quando cansar do design. Outra novidade interessante é a possibilidade de personalizar ainda mais as categorias do Modo Foco, inclusive podendo criar uma tela de bloqueio para cada um.

Outra diferença é que o iPhone agora também detecta pessoas e objetos em primeiro plano para permitir pequenas sobreposições, o que dá uma sensação de profundidade no plano de fundo da tela de bloqueio. Por fim, quando o usuário seleciona fotos no modo retrato para colocar no wallpaper, o sistema sugere opções de fontes, cores e efeitos.

2. Aprimoramento do Spotlight

O Spotlight recebeu alguns ajustes no iOS 16 para aprimorar as buscas em apps, mensagens e arquivos no iPhone. A nova versão permite usar a ferramenta para realizar ações no sistema como alterar o foco ou iniciar um cronômetro. Outras opções interessantes também foram incluídas, como a possibilidade de fazer a Siri trazer resultados de buscas mais precisos a partir de apps.

Vale ressaltar que a ferramenta ganhou uma nova forma de acesso com a atualização. Agora, é possível fazer buscas já na tela inicial do iPhone. Uma mini barra de pesquisas fica localizada logo acima do menu e, para usá-la, basta tocar sobre a lupa e fazer a pesquisa.

3. Biblioteca compartilhada

O iOS 16 também traz a biblioteca compartilhada. O recurso permite criar álbuns no iCloud em que até seis pessoas podem acessar, excluir, editar ou adicionar fotos de forma simultânea. A função facilita o compartilhamento de fotos entre amigos e familiares, o que pode ser útil para trocar fotos feitas em viagens e eventos, por exemplo.

Também é possível enviar fotos para um álbum compartilhado automaticamente através de uma nova função da Câmera. Além disso, os usuários receberão sugestões inteligentes para compartilhar uma foto na biblioteca compartilhada quando os participantes da pasta aparecerem nas imagens.

4. Teclado háptico

O teclado do iPhone também ganhou melhorias com a atualização do iOS. O novo recurso Haptic Touch emite uma vibração muito rápida ao pressionar as teclas, o que dá a sensação de "clique". Para usá-la, os usuários devem ativar o "Haptic Touch" nas configurações do iPhone. Lá, selecione a opção "Sons e Haptics". Depois, vá em "Feedback do teclado" e toque no botão "Haptic" para ativar o recurso. A funcionalidade é uma boa opção para confirmar ações realizadas com o teclado do celular.

5. Fazer stickers com a nova função do Live Text

O recurso Live Objects é uma expansão da função Live Text. A ferramenta detecta e recorta elementos presentes nas fotos, como objetos, pessoas ou animais, e permite transformá-los em figurinhas de forma bem simples. Para usar a função, basta pressionar o objeto da foto e esperar que o iPhone o recorte automaticamente, retirando o plano de fundo. Então, é possível copiar o objeto e posicioná-lo ao deslizar pela tela.

6. Novas funções da Galeria

A galeria de fotos e vídeos do iPhone também recebe novidades com a atualização do iOS 16. Uma delas é a possibilidade de fazer uma edição e aplicá-la em várias mídias – como um "preset". A funcionalidade pode ser útil, por exemplo, para deixar as fotografias tiradas em um mesmo cenário com as mesmas configurações, sem ser preciso editar uma a uma e correr o risco de obter resultados diferentes.

Além disso, outra nova função interessante é a de trancar álbuns de forma nativa, o que dispensa a necessidade de recorrer a aplicativos externos. Isso porque, por meio dela, usuários poderão bloquear conteúdos específicos por senha, Touch ID ou Face ID, de forma a restringir o acesso de pessoas não autorizadas. Vale ressaltar ainda que a opção também possibilita que os álbuns fiquem "escondidos", garantindo ainda mais privacidade.

7. Safety Check

Uma das maiores novidades de segurança, o Safety Check permite verificar quais contatos têm acesso a determinadas informações suas, como a localização. Para isso, o recurso oferece um painel de gerenciamento que possibilita determinar quais dados podem continuar sendo compartilhados ou não com outras pessoas.

