iOS 16: nova tela de bloqueio do iPhone terá widgets do Google

1 de 3 É possível alterar fonte, cor e widgets da Tela de Bloqueio de celulares iPhone com o iOS 16 — Foto: Letícia Rosa/TechTudo É possível alterar fonte, cor e widgets da Tela de Bloqueio de celulares iPhone com o iOS 16 — Foto: Letícia Rosa/TechTudo

Esses widgets poderão ser utilizados para realizar ações rápidas já na tela de bloqueio. Por exemplo, com o atalho do Google Search, será possível fazer buscas por texto, voz ou câmera de forma ágil, sem precisar ir até o app. Já pelo do Gmail, usuários poderão visualizar mensagens recebidas de maneira mais fácil.

De acordo com informações divulgadas pela empresa, todos os aplicativos do Google poderão ser utilizados nos smartphones da Apple. O Google Drive, por exemplo, terá atalhos que permitirão acessar documentos e pastas compartilhadas com o usuário recentemente. No do Gmail, será possível marcar todos os e-mails como lidos ou até escrever uma nova mensagem.

Já no atalho do Google Maps, usuários poderão checar o tempo de chegada até um destino visitado com frequência, como casa e trabalho, ou buscar por sugestões de locais para visitar, como restaurantes e pontos turísticos da cidade. Ainda, pelo widget do Google News, será possível ler as últimas notícias e conferir matérias sugeridas.

2 de 3 google-widgets-ios — Foto: Reprodução/Google google-widgets-ios — Foto: Reprodução/Google

A empresa ainda não divulgou uma data específica para o lançamento dos widgets, mas adiantou que eles devem chegar nas próximas semanas. De acordo com o que foi anunciado pelo Google, para personalizar os apps na tela de bloqueio do iPhone, bastará segurar a tela em questão para moldá-la conforme as necessidades dos usuários.

Além dos widgets da gigante de buscas, outros serviços também devem disponibilizar atalhos para a tela de bloqueio do iPhone. É o caso da Uber e do Spotify, por exemplo, - que, vale lembrar, tiveram widgets próprios exibidos durante a divulgação do novo sistema operacional da Apple, na WWDC 2022. Contudo, ainda não há uma data de lançamento definida para nenhum deles.

3 de 3 lock-screen-music-widget-ios16 — Foto: Reprodução/WWDC 22 lock-screen-music-widget-ios16 — Foto: Reprodução/WWDC 22

Para fazer a customização dos shortcuts na tela de bloqueio de celulares iPhone, é preciso ir até "Ajustes" > "Imagem de Fundo" > "Personalizar" > "Adicionar Widgets". Então, basta selecionar quais widgets quer que sejam exibidos no Lock Screen do celular e tocar em "Ok". Veja aqui as principais novidades do novo iOS 16.

Com informações de How To Geek

