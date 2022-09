iOS: 6 coisas básicas que todo usuário de iPhone deveria saber fazer

1 de 8 iPhone: veja seis recursos pouco utilizados para explorar no sistema da Apple — Foto: Thássius Veloso/TechTudo iPhone: veja seis recursos pouco utilizados para explorar no sistema da Apple — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

1. Usar o Live Text para copiar e traduzir textos

O iPhone (iOS) possui um recurso nativo capaz de identificar todo o conteúdo de texto presente em imagens. Com a função, é possível selecionar os trechos para fazer pesquisas na web, traduções ou para compartilhar os conteúdos em aplicativos de mensagens, por exemplo. Além disso, a função também é capaz de reconhecer números, e pode ser usado para salvar um contato na agenda do celular.

Para usá-lo, abra a câmera do celular e aponte para uma área com os escritos. Aguarde alguns segundos até que a ferramenta identifique o texto e, então, toque sobre o ícone que aparecerá no canto inferior esquerdo da tela para abrir as opções. Vale lembrar que, com o lançamento do iOS 16, o recurso ganha ainda função de conversão de moedas.

2. Personalizar diferentes modos Foco

Outro recurso básico presente nos celulares da Apple é o modo Foco, que pode ajudar quem deseja se tornar mais produtivo ao longo do dia. Com a ferramenta, usuários podem evitar distrações ao realizar atividades, aumentando seus níveis de concentração e produtividade, já que a função permite, entre outras coisas, bloquear notificações de redes sociais e de contatos específicos.

Para configurar um novo Foco, acesse os ajustes do dispositivo e aperte sobre “Foco”. Por lá, selecione um dos modos disponíveis ou pressione o ícone de “+” para abrir outras opções. Em seguida, vire a chave ao lado do modo Foco para habilitá-lo, e selecione os aplicativos e contatos para permitir o recebimento de alertas quando a função estiver ativada. Veja aqui algumas configurações que você pode fazer nessa opção.

Outra função interessante do modo Foco é que ele permite que o usuário crie uma automação para ativá-lo. Assim, é possível definir um horário específico do dia ou um local para que o Foco seja ativado de maneira automática. Por exemplo, o usuário pode configurar que o Foco “Trabalho” seja ativado ao chegar no endereço da empresa, ou pode definir que o modo “Sono” comece a funcionar às 22 horas, por exemplo.

3. Ocultar fotos e aplicativos da biblioteca

O iPhone (iOS) também conta com recursos nativos que permitem ocultar fotos da galeria e aplicativos instalados no celular. Com as funções, é possível armazenar as imagens em uma pasta escondida e ocultar apps da Tela de Início do smartphone - o que vai evitar que terceiros tenham acesso fácil ao conteúdo. No iOS 16, vale lembrar que a galeria ganha um novo recurso que coloca senha de maneira automática em álbuns de fotos ocultas. Saiba mais aqui.

Para ocultar fotos, abra a galeria do celular e toque em “Selecionar”. Em seguida, aperte sobre as imagens que deseja esconder e, depois, sobre o ícone de compartilhamento no canto inferior esquerdo da tela para abrir as opções. Deslize até encontrar “Ocultar”, aperte sobre e confirme o procedimento. A partir de então, todo o conteúdo ficará disponível no álbum “Itens Ocultos”.

Já para esconder os aplicativos da tela inicial, toque e pressione o ícone de um app e clique em “Remover app”. Depois, selecione a opção “Remover da Tela de Início” para concluir o procedimento. O recurso remove o ícone do app da Tela de Início do iPhone (iOS), mas não exclui o aplicativo do celular, apenas o transfere para a Biblioteca de Apps.

4. Modificar a Central de Controle com seus apps de preferência

É possível personalizar a Central de Controle do iPhone (iOS) para remover ou acrescentar widgets. O recurso permite o acesso rápido a alguns controles e apps úteis, como lanterna, calculadora, volume e brilho da tela, por exemplo.

Para modificar os ícones, basta acessar os ajustes do celular e tocar sobre a opção “Central de Controle”. Em seguida, aperte no sinal de “-” para remover os atalhos da Central de Controle. Já para adicionar novos ícones, toque sobre o sinal de “+” ao lado do controle desejado.

5. Adicionar o widget de porcentagem de bateria

Outra função bastante útil do iPhone (iOS) permite adicionar um widget de porcentagem de bateria à Tela de Início do celular, o que pode simplificar consultas ao nível de carga. Com o recurso, não é necessário acessar a Central de Controle para conferir o status de bateria, já que o widget traz essa informação e pode ser posicionado logo na tela inicial do celular.

Para configurar o atalho, toque e pressione sobre uma área vazia da tela por alguns segundos. Em seguida, aperte sobre o ícone de “+”, no canto superior esquerdo da tela, para abrir as opções. Deslize até encontrar a aba “Baterias” e pressione sobre ela. Em seguida, deslize a tela para o lado para definir o estilo do widget e vá em “Adicionar Widget” para acrescentá-lo à Tela de Início.

6. Usar o Spotlight para fazer pesquisas

O Spotilight é um recurso de busca bastante útil, embora suas funcionalidades sejam pouco exploradas por usuários. Com ele, é possível fazer pesquisas dentro e fora do iPhone - é possível pesquisar por apps baixados ou conferir resultados de busca do Google, por exemplo. A ferramenta ainda oferece sugestões de aplicativos ou de ações com base na interação com o celular. Por isso, se você costuma abrir determinado app em uma hora específica do dia, as sugestões da Siri estarão de acordo com a sua rotina.

Outra funcionalidade útil do recurso é que ele pode retornar resultados para cálculos matemáticos e conversões de moedas em poucos segundos, sem precisar abrir a calculadora do celular. Além disso, também é possível conferir o placar de alguns jogos diretamente pelo Spotlight, sem precisar fazer pesquisas no buscador.

