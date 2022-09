iOS: 6 truques úteis do iPhone que farão diferença no seu dia a dia

O iPhone ( iOS ) conta com vários recursos úteis que podem aprimorar a experiência de navegação dos usuários . Entre eles, um permite esconder fotos e vídeos na galeria de forma nativa, e outro possibilita adicionar legendas e tags em mídias para encontrá-las mais facilmente - como pelo Spotlight , por exemplo, o que agiliza o cotidiano. Além dessas, mais funções do smartphone podem servir para realizar tarefas diárias, como usar a câmera para descobrir a medida aproximada de uma pessoa ou objeto. Veja, a seguir, seis truques de celulares Apple que podem facilitar o seu dia a dia.

1. Esconder fotos da galeria sem apps externos

O iPhone (iOS) possui um recurso nativo que permite esconder fotos e vídeos da galeria, o que é muito útil para manter a sua privacidade no celular. Com a ferramenta, usuários podem ocultar diversas mídias de uma só vez, de forma que só podem ser acessadas a partir de uma pasta oculta - que, vale dizer, pode ainda ser protegida por senha (veja como aqui).

Para camuflar os conteúdos, abra o app Fotos e toque em "Selecionar", no canto superior direito da tela. Em seguida, pressione sobre as fotos e vídeos que quiser esconder e, depois, aperte sobre o ícone de compartilhar, no canto inferior esquerdo da tela. Para concluir a ação, deslize a tela para baixo, toque em "Ocultar" e confirme o procedimento. Para encontrar as mídias, toque sobre "Álbuns", no menu inferior, e deslize a tela para baixo até encontrar a aba "Ocultos".

2. Medir tamanho de pessoas e objetos

Celulares iPhone (iOS) permitem usar o app Medida para checar o tamanho de objetos e a altura de pessoas diretamente pela câmera do celular. O funcionamento do aplicativo, que é nativo, é bastante simples: para medir o comprimento de algo ou alguém, basta adicionar pontos na tela do celular, tocando no sinal de "+".

Os pontos devem ser posicionados na base e no topo do objeto, de maneira que uma linha reta se forme entre as marcações. Dessa forma, o aplicativo calcula uma medida aproximada para o item e, então, apresenta um valor coerente para o comprimento. Vale dizer que, como qualquer outro instrumento de medição, a ferramenta pode não ser totalmente precisa.

3. Adicionar legendas em fotos e vídeos

Adicionar legendas e tags às mídias salvas no app Fotos pode ser útil para encontrar conteúdos de forma mais fácil no iPhone (iOS). Com o recurso, usuários podem inserir palavras-chave em fotos e vídeos, de forma que, posteriormente, elas possam ser usadas para achar os arquivos. Por exemplo, em uma foto capturada em um show, é possível colocar o nome do artista na legenda para encontrar as mídias do evento mais rápido - o que, em alguns casos, pode agilizar bastante seu dia a dia.

Para isso, basta abrir o app Fotos, selecionar a imagem ou o vídeo e, então, arrastar a tela para cima, a fim de abrir as informações da mídia. Logo abaixo do clipe ou da foto, toque sobre "Adicione uma Legenda" para acrescentar as palavras-chave. Mais tarde, ao usar a busca do aplicativo, basta digitar a descrição da legenda para encontrar a mídia desejada de forma prática e simples.

4. Abrir abas fechadas recentemente no Safari

O Safari conta com uma ferramenta que funciona como um "histórico" de abas recentemente fechadas, o que é particularmente útil para recuperar guias encerradas por engano. Com a função, é possível conferir as últimas páginas visitadas no navegador e abri-las novamente em poucos passos.

Caso tenha saído de uma página da web sem querer, toque sobre o ícone de abas, no menu inferir do Safari, e pressione o desenho de "+", no canto esquerdo, por alguns segundos. O navegador, então, exibirá um quadro com todas as abas recentemente fechadas. Para abrir uma delas novamente, basta apertar no link desejado.

5. Checar a frequência cardíaca pelo app Saúde

Pelo app Saúde, usuários de iPhone (iOS) que possuem AppleWatch podem verificar os batimentos cardíacos e monitorar o condicionamento físico durante atividades esportivas e momentos de descanso. Isso porque o relógio smart da companhia da maçã faz as medições de forma automática quando o usuário o está usando, de forma a ser possível comparar as frequências cardíacas durante o dia.

As informações ficam salvas no app Saúde, e é possível conferi-las em diferentes períodos - diário, semanal, mensal e anual. Além disso, também dá para ativar o recebimento de notificações para quando o AppleWatch detectar a presença de batimentos baixos, elevados ou ritmos cardíacos irregulares.

Usuários sem AppleWatch também podem aproveitar a função - contudo, é preciso adicionar as informações manualmente. Para isso, basta abrir o app Saúde, tocar em "Explorar", "Coração" e, em seguida, em "Batimentos". Por lá, aperte em "Adicionar Dados" e insira-os na aba "BPM".

6. Usar teclado com uma mão só

O iPhone (iOS) também possui uma funcionalidade que permite diminuir o tamanho do teclado para usá-lo com uma mão só - recurso útil para diferentes momentos do dia. Para isso, acesse "Ajustes" > "Geral" > "Teclado" e toque em "Teclado de Uma Mão". Na próxima tela, aperte sobre "Esquerda", caso digite com a mão esquerda, ou "Direita", caso prefira escrever com a mão direita.

