MacBook e Apple Watch estão com desconto de até R$ 7.500 na Amazon

O Apple Watch Series 3 é um relógio que se conecta ao iPhone e permite acesso aos principais recursos do smartphone, como atender ligações, responder a mensagens e acessar playlists. Além disso, o dispositivo também é capaz de medir as frequências cardíacas, tempo de caminhada e distância percorrida, por exemplo. A versão de 38 mm está com 5% de desconto, de R$ 2.599 por R$ 1.519, uma economia de R$ 1.080.

O produto é compatível com iPhone 5S ou posterior. O produto é avaliado com 4,9 de 5 estrelas na Amazon e os compradores afirmam que o relógio atende às expectativas.

Prós: praticidade em acessar os principais recursos do iPhone

praticidade em acessar os principais recursos do iPhone Contras: modelo antigo

Para os que buscam por um notebook da Apple, o MacBook Air é o modelo mais em conta desta lista. O laptop dispõe de um processador M1, chip da Apple de oito núcleos. A ficha técnica fica completa com 8 GB de memória RAM, uma GPU dedicada com sete núcleos e um SSD de 256 GB. O produto está disponível com 34% de desconto, de R$ 12.999 por R$ 8.639, uma economia de R$ 4.360.

O laptop é vendido nas cores prata, cinza-espacial e dourado. Ele ainda possui uma tela de 13 polegadas e bateria que promete duração de até 18 horas. No site da Amazon, o MacBook é avaliado com 4,9 de 5 estrelas e os compradores elogiam o design, a duração da bateria e a velocidade de processamento.

Prós: chip M1 tende a agradar até usuários mais exigentes

chip M1 tende a agradar até usuários mais exigentes Contras: comparado a outros modelos desta lista, este é o que possui o processador com menor quantidade de núcleos

3. MacBook Pro GPU 8 core – de R$ 19.799 por R$ 17.679

Esta versão do MacBook pertence à linha Pro da Apple e conta com um processador M1 de oito núcleos. Ele ainda tem 8 GB de memória RAM e GPU dedicada de oito núcleos, que deve atender os usuários que querem rodar jogos pesados ou realizar trabalhos de renderização. Além disso, traz SSD de 256 GB. O produto é encontrado com 11% de desconto, de R$ 19.799 por R$ 17.679, uma economia de R$ 2.120.

O laptop pode ser adquirido nas cores prateado e cinza espacial. O equipamento conta com uma tela de 13,3 polegadas e acompanha duas portas USB 4.0. O item é avaliado com 4,8 de 5 estrelas e os compradores destacam que o MacBook possui desempenho satisfatório.

Prós: configuração pode atender tanto o público casual quanto os que desejam realizar tarefas mais pesadas

configuração pode atender tanto o público casual quanto os que desejam realizar tarefas mais pesadas Contras: SSD poderia ser maior

4. MacBook Pro GPU 14 core – de R$ 26.999 por R$ 24.199

Diferente do item anterior, este MacBook Pro se diferencia por oferecer uma GPU dedicada mais potente, com 14 núcleos, o que deve agradar o público exigente Além disso, o modelo também conta com processador M1, da Apple, de oito núcleos, 16 GB de memória RAM e SSD de 512 GB. O notebook é ofertado com 10% de desconto, de R$ 26.999 por R$ 24.199, uma economia de R$ 2.800.

O MacBook é visto nas cores prateado e cinza espacial. O modelo vem com uma tela de 14 polegadas. O item é avaliado com 4,9 de 5 estrelas e os compradores ressaltam a qualidade da tela, do som e a performance do computador.

Prós: quantidade de memória RAM superior, se comprado aos itens anteriores

quantidade de memória RAM superior, se comprado aos itens anteriores Contras: preço elevado

5. MacBook Pro GPU 16 core – de R$ 32.999 por R$ 25.500

Este modelo de MacBook Pro conta com uma GPU dedicada de 16 núcleos, a mais potente desta lista. O laptop também vem equipado com processador M1 de dez núcleos, 16 GB de memória RAM e é ofertado em SSD de 1 TB. O aparelho é vendido com 23% de desconto, de R$ 32.999 por R$ 25.500, uma economia de R$ 7.500.

O modelo está disponível nas cores cinza espacial e prateado e dispõe de uma tela de 14 polegadas, além de portas USB-C e HDMI. O MacBook está avaliado com 4,9 de 5 estrelas na Amazon e os compradores classificam a máquina como poderosa e elogiam o desempenho que ela oferece.

Prós: GPU com 16 núcleos e processador com 10 núcleos, ideal para tarefas pesadas

GPU com 16 núcleos e processador com 10 núcleos, ideal para tarefas pesadas Contras: preço elevado

