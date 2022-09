Memória RAM 16 GB DDR4: 5 modelos para melhorar o desempenho do PC

Já a Kingston Fury Beast, conta com velocidade de 2.666 MHz, trabalha a 1,2 V e é vista por valores a partir de R$ 447. Outra opção é a Patriot Viper Elite, que possui dissipador de calor, também opera na frequência de 2.666 MHz e pode ser obtida por cerca de R$ 1.199. Veja a seguir cinco opções de memórias RAM de 16 GB para comprar em 2022.

1 de 6 Memória RAM 16 GB DDR4: veja cinco modelos por preços que variam entre R$ 445 e R$ 1.199 — Foto: Unsplash/iyus sugiharto Memória RAM 16 GB DDR4: veja cinco modelos por preços que variam entre R$ 445 e R$ 1.199 — Foto: Unsplash/iyus sugiharto

1. Kingston Fury Impact – a partir de R$ 445

A Kingston Fury Impact é outra alternativa para quem pretende dar um upgrade na máquina. As especificações apontam que o modelo possui em único pente 16 GB de RAM, padrão DDR4, frequência de 2666 MHz e trabalha a 1,2 V. A fabricante destaca que este modelo tem compatibilidade apenas com notebooks. A memória é ofertada por preços que se iniciam em R$ 445.

Outra característica da Kingston Fury Impact é que ela realiza overclock automático para maior performance possível, o que pode variar de acordo com as configurações do computador. A memória é avaliada com 4,8 de 5 estrelas na Amazon e os compradores ressaltam a praticidade na hora de instalar e afirmam que ela melhora o desempenho do PC.

Prós: uma alternativa viável para melhorar o desempenho de notebooks

uma alternativa viável para melhorar o desempenho de notebooks Contras: não é compatível com desktops

2 de 6 Kingston Fury Impact realiza overclock automático — Foto: Divulgação/Kingston Kingston Fury Impact realiza overclock automático — Foto: Divulgação/Kingston

2. Kingston Fury Beast – a partir de R$ 447

A Kingston Fury Beast é mais uma opção para quem deseja melhorar o desempenho do computador. De acordo com as especificações da fabricante, este modelo conta com 16 GB de RAM em um único pente, com padrão DDR4, frequência de 2666 MHz, opera a 1,2 V e possui 288 pinos. A memória está disponível por valores próximos a R$ 447.

O periférico também visa agradar os usuários que se importam com o aspecto visual, pois além da capa protetora na cor preta, o pente possui um RGB na cor vermelha, localizado na parte superior. O modelo é compatível com processadores Intel a partir da 7ª geração e AMD Ryzen. O produto possui avaliações de 4,8 de 5 estrelas na Amazon e os compradores destacam a funcionalidade da memória.

Prós: além do desempenho, o RGB pode oferecer um upgrade visual no computador

além do desempenho, o RGB pode oferecer um upgrade visual no computador Contras: incompatível com processadores Intel a baixo da 7ª geração, ou modelos mais antigos da AMD

3 de 6 A Kingston Fury Beast possui um RGB vermelho na parte superior — Foto: Divulgação/Kingston A Kingston Fury Beast possui um RGB vermelho na parte superior — Foto: Divulgação/Kingston

3. Corsair Vengeance LPX – a partir de R$ 465

Para os que desejam fazer um upgrade no computador, o modelo mais em conta desta lista é a Corsair Vengeance LPX. A peça reúne 16 GB de RAM em um único pente, possui padrão DDR4, frequência de 3000 MHz e é compatível com processadores Intel de séries 100, 200, 300 e X299. O item é vendido a partir de R$ 465.

Outras características mostram que o periférico trabalha a 1,35 V, possui tamanho aproximado de 3,4 cm de altura e promete se adaptar a qualquer gabinete, sem ocupar muito espaço. Além disso, a memória também vem equipada com um dissipador de calor de alumínio, que visa oferecer mais eficiência no controle da temperatura. No site da Amazon, o item é avaliado com 4,8 de 5 estrelas e, os compradores destacam o desempenho do equipamento e o design.

Prós: memória possui frequência de 3000 MHz

memória possui frequência de 3000 MHz Contras: trabalha a 1,35 V, sendo o modelo desta lista que mais consome energia

4 de 6 Corsair Vengeance LPX conta com frequência de 3000 MHz — Foto: Divulgação/Corsair Corsair Vengeance LPX conta com frequência de 3000 MHz — Foto: Divulgação/Corsair

4. Crucial CT16G4DFRA266 – a partir de R$ 499

A Crucial CT16G4DFRA266 é mais uma escolha que pode otimizar os computadores. Segundo a fabricante, o periférico reúne 16 GB de RAM em um único pente, possui padrão DDR4, velocidade de 2666 MHz e opera a 1,2 V. As especificações também apontam que este modelo é compatível apenas com desktops. O item é comercializado por aproximadamente R$ 499.

Esta opção da Crucial não possui uma capa protetora para os circuitos e exige maiores cuidados na hora de manusear. Na Amazon, o produto é avaliado com 4,7 de 5 estrelas e os consumidores elogiam a fácil instalação e o desempenho. Por outro lado, alguns apontam que a memória pode conflitar caso seja utilizada em conjunto com um modelo de outra marca.

Prós: cumpre com o prometido

cumpre com o prometido Contras: além de não acompanhar capa protetora de circuitos, o modelo também não é compatível com notebooks

5 de 6 A Crucial CT16G4DFRA266 é um modelo voltado para desktops — Foto: Divulgação/Crucial A Crucial CT16G4DFRA266 é um modelo voltado para desktops — Foto: Divulgação/Crucial

5. Patriot Viper Elite – a partir de R$ 1.199

A Patriot Viper Elite é o modelo mais caro desta lista e se destaca por oferecer um dissipador de calor, além de uma proteção térmica na parte superior, que visa proteger o periférico. Assim como a maioria dos itens desta lista, este também possui 16 GB de RAM em um único pente, padrão DDR4, frequência de 2666 MHz e trabalha a 1,2 V. Consumidores interessados precisam desembolsar cerca de R$ 1.199 para adquirir o produto.

O modelo também conta com 4,3 cm de altura, 13,3 cm de largura e promete se encaixar em qualquer gabinete. O produto é avaliado com 4,6 de 5 estrelas na Amazon e, os compradores destacam positivamente o design da memória, o desempenho que ela proporciona e agilidade na hora da entrega.

Prós: memória vem equipada com um dissipador de calor e protetor térmico

memória vem equipada com um dissipador de calor e protetor térmico Contras: preço elevado

6 de 6 Patriot Viper Elite vem com um dissipador de calor e uma proteção térmica na parte superior — Foto: Divulgação/Patriot Patriot Viper Elite vem com um dissipador de calor e uma proteção térmica na parte superior — Foto: Divulgação/Patriot

