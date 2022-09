Memória RAM 4 GB: 6 modelos para notebook e desktop

Já a HyperX Fury ‎HX424C15FB/4 apresenta velocidade de 2.400 MHz por valores que partem de R$ 205. Outra opção é a HyperX Fury HX316C10FR4, que apresenta design chamativo e reconhece automaticamente a necessidade de velocidades maiores por cerca de R$ 263. Veja abaixo seis memórias RAM de 4 GB para comprar no Brasil em 2022.

Memória RAM 4 GB: veja 6 modelos para computador ou notebook

A KVR16LS11/4, da Kingston, apresenta velocidade de 1.600 MHz e padrão DDR3 de fábrica. Seu diferencial é a compatibilidade com notebooks, o que pode favorecer o sistema deste tipo de PC.

Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a compatibilidade com as máquinas. O modelo é visto por valores que partem de R$ 92.

Prós: compatível com notebook

compatível com notebook Contras: padrão DDR3

Kingston KVR16LS11/4 apresenta compatibilidade com notebooks

A KVR16N11/4, da Kingston, é uma memória RAM com armazenamento interno de 4 GB, assim como todos os outros modelos desta lista. Esta capacidade oferece desempenho razoável em rotinas não exigentes, como navegação básica na internet e a utilização de programas leves.O sistema interno apresenta uma velocidade básica de 1.600 MHz no clock de memória. Ele é encontrado por preços a partir de R$ 120.

O desempenho na transferência de dados também apresenta características bem simples, já que o padrão DDR3 corresponde a uma arquitetura mais primitiva. O fornecedor promete compatibilidade com desktops e com as marcas de placas-mãe mais conhecidas do mercado. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o bom custo-benefício e a entrega rápida. Porém, criticam a curta vida útil do item.

Prós: compatível com as marcas mais conhecidas de placa-mãe

compatível com as marcas mais conhecidas de placa-mãe Contras: padrão DDR3

Kingston KVR16N11/4 oferece uma capacidade de 4 GB no armazenamento interno

3. Goldentec GT – a partir de R$ 200

O modelo GT, da Goldentec, também é uma memória RAM que apresenta compatibilidade com notebooks. Este modelo oferta padrão DDR3 de fábrica e velocidade de 1.600 MHz. O modelo pode ser adquirido por cerca de R$ 200.

Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os usuários elogiam a eficiência do item e destacam compatibilidade com notebooks Dell e Samsung.

Prós: útil para quem deseja dobrar a RAM do notebook

útil para quem deseja dobrar a RAM do notebook Contras: padrão DDR3

Goldentec GT é útil para dobrar a memória RAM do notebook

4. HyperX Fury ‎HX424C15FB/4 – a partir de R$ 205

A Fury ‎HX424C15FB/4, da HyperX, apresenta um padrão DDR4, útil para usuários mais exigentes em relação à rapidez na transferência de dados. Além disso, promete uma velocidade de 2.400 MHz no clock de memória, um valor modesto para o processamento de atividades robustas, como alguns jogos mais desenvolvidos. Ela é vista por valores que partem de R$ 205.

Já os 4 GB de memória podem ser o suficiente para rotinas básicas no PC, como navegação na internet e utilização de softwares office, tais como Microsoft Word . Este modelo garante compatibilidade com desktops. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os usuários criticam a usabilidade do item para jogos, apesar do valor do clock de memória.

Prós: padrão DDR4

padrão DDR4 Contras: compatível apenas com desktops

HyperX Fury ‎HX424C15FB/4 oferta uma velocidade de 2.400 MHz no clock de memória

5. PCYes PM042400D4 – a partir de R$ 219

A PM042400D4 , da PCYes, também oferece uma velocidade de 2.400 MHz no clock de memória e um armazenamento interno de 4 GB. Já o padrão DDR4 fornece mais modernidade aos sistemas e maior rapidez no processamento de dados. Ela é encontrada por valores a partir de R$ 219.

O chip promete compatibilidade com desktop. Avaliado com uma nota de 3,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o bom custo-benefício.

Prós: compatível com desktops

compatível com desktops Contras: baixa capacidade de armazenamento

PCYes PM042400D4 promete um padrão DDR4 e armazenamento interno de 4 GB

6. HyperX Fury HX316C10FR4 – a partir de R$ 263

A Fury HX316C10FR4, da HyperX, apresenta design chamativo em virtude de sua construção em um tom vivo de vermelho. Oferta uma capacidade de 4 GB de armazenamento interno, o bastante para satisfazer rotinas básicas no PC, como navegação na internet. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 263 para adquirir o produto.

Já a velocidade do produto garante uma performance de 1.600 MHz no clock de memória. Promete compatibilidade com desktop. Seu diferencial é a possibilidade de um overclock: o sistema reconhece automaticamente a necessidade de velocidades maiores, e fornece um valor de até 1.866 MHz. Avaliado com uma nota 5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o ótimo desempenho do produto.

Prós: possibilidade de overclock

possibilidade de overclock Contras: há modelos mais rápidos por preços menores

HyperX Fury HX316C10FR4 promete um overclock de até 1.866 Mhz

