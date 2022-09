Memória RAM gamer: 5 modelos para aprimorar a jogatina

A Vengeance Pro, da Corsair, oferece um sistema de iluminação RGB programável e velocidade com overclock de até 4.600 MHz por valores que partem de R$ 587. Já a HyperX KF552C40BB-16 conta com padrão DDR5, armazenamento de 16 GB e velocidade de 5.200 MHz por cerca de R$ 1.365. Veja a seguir cinco memórias RAM para comprar no Brasil em 2022.

1. Kingston Fury KF432C16BBA/8 – a partir de R$ 289

A Fury KF432C16BBA/8, da Kingston, apresenta armazenamento interno de 8 GB, o que pode auxiliar a maioria dos usuários. Também disponibiliza uma velocidade de 3.200 MHz no clock de memória. Estas duas últimas características prometem processar softwares com mais eficiência e fluidez. O periférico pode ser adquirido por preços a partir de R$ 289.

A parte superior do eletrônico detém um sistema de iluminação RGB, personalizável mediante o desejo do usuário. O equipamento é compatível com desktops e processadores Intel e AMD. A memória RAM ainda fornece padrão DDR4, um dos mais modernos e rápidos do mercado. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o ótimo desempenho do dispositivo. Porém, criticam que o sistema de luzes RGB não pode ser sincronizado com o resto do setup.

A Vengeance Pro, da Corsair, apresenta um par de memórias RAM que totalizam um armazenamento interno de 8 GB. O detalhe que chama atenção, no entanto, é a velocidade: o sistema oferece um nível padrão de 2.666 MHz, mas que pode sofrer um overclock para até 4.600 MHz. O item possui padrão DDR4 e um sistema de iluminação RGB na parte superior. Interessados podem adquirir o produto por valores a partir de R$ 587.

O periférico é compatível com desktops de sistemas tanto Intel quanto AMD. O fornecedor disponibiliza modelos nas cores branco, preto, e cinza. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os usuários destacam positivamente a qualidade da memória RAM e das luzes RGB. No entanto, relatam que a ativação do padrão XMP é instável.

A TF3D416G3, da T-Force, oferece um par de memórias RAM, o que totaliza um armazenamento interno de 16 GB. Esta capacidade pode ser útil para o processamento eficiente de jogos pesados ou programas que detêm gráficos complexos. Além disso, tende a trazer maior fluidez para acionar cada software. A velocidade também não deixa a desejar, com 3.000 MHz. O produto pode ser encontrado a partir de R$ 618.

O item foi texturizado na cor branca e apresenta um sistema de iluminação LED que traz sofisticação ao design. Ele ainda disponibiliza compatibilidade com desktop e processadores Intel e AMD. A ficha técnica fica completa com a presença de dissipadores de calor, que auxiliam o chip a não superaquecer. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o acabamento do produto. Porém, criticam que a ativação do padrão XMP, utilizado para o overclock, é instável e pode comprometer o sistema.

A KF552C40BB-16, da Kingston, não apresenta iluminação RGB, mas fornece o padrão DDR5 na memória: o sistema mais moderno e rápido do mercado atualmente. Os interessados podem encontrar o equipamento no site da varejista por preços a partir de R$ 850.

Seu desempenho também não deve deixar a desejar: a velocidade de 5.200 MHz e o armazenamento interno de 16 GB são indicados para usuários com alta produtividade, edição robusta em softwares multimídia e jogos com gráficos complexos. O chip foi desenvolvido para conectar-se a sistemas Intel, mas somente em desktops. Além disso, fornece um dissipador de calor para combater o superaquecimento. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os usuários denotam a ótima eficiência do periférico, velocidade e estabilidade.

A HyperX Fury HX426C16FB4A/16 fornece sistema de iluminação RGB na parte superior. Com padrão DDR4, o periférico oferece armazenamento interno de 16 GB e uma velocidade razoável de 2.666 MHz. O item está disponível por cifras a partir de R$ 1.365.

É possível conectar a memória RAM a desktops com sistema Intel e AMD. O acabamento promete dissipadores de calor, úteis para combater o superaquecimento do hardware. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os usuários denotam a boa eficiência do eletrônico.

