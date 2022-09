Monitor Dell: 6 modelos para jogos, estudo ou trabalho

A fabricante Dell disponibiliza amplo catálogo de monitores no Brasil. A empresa comercializa modelos por preços a partir de R$ 719 , como é o caso do E1920H que tem uma tela com tecnologia antirreflexo 18,5 polegadas e resolução HD.

Já o G2722HS disponibiliza uma tela robusta de 27 polegadas, múltiplas possibilidades de conexão e uma taxa de atualização de 165 Hz por valores que partem de R$ 2.231. Outra opção é o S3222HN, que apresenta uma tela curva de 31,5 polegadas e resolução Full HD por cerca de R$ 2.899. Veja a seguir seis monitores Dell para comprar em 2022.

1 de 7 Monitor Dell: 6 modelos por preços que variam entre R$ 719 e R$ 2.899 — Foto: Divulgação/Dell Monitor Dell: 6 modelos por preços que variam entre R$ 719 e R$ 2.899 — Foto: Divulgação/Dell

Monitor ultrawide LG: onde comprar? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

1. Dell E1920H – a partir de R$ 719

O E1920H é um monitor de 18,5 polegadas, disposto em uma resolução HD de 1366 x 768 pixels. O display demonstra capacidade antirreflexo, o que pode ser uma vantagem para consumidores que tem muitas luzes no ambiente. Além disso, o item ainda promete uma taxa de atualização convencional de 60 Hz e tempo de resposta de 5 ms. A tela disponibiliza dimensões de 35 cm de altura por 44 cm de largura. O modelo pode ser encontrado por valores a partir de R$ 719.

A região traseira hospeda entradas de conexão cabeada via USB, VGA, e DP para conectar-se a outros dispositivos. Dentre os seus diferenciais, destaca-se o recurso PowerNap, que escurece a tela ou coloca o monitor em modo de espera: esta característica pode economizar na conta de energia do final do mês. Avaliado com uma nota de 4,2 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a ótima qualidade de imagem e o bom custo-benefício. Porém, criticam a ausência de uma porta HDMI, o que impede os consumidores de testarem a qualidade máxima de exibição gráfica.

Prós: bom custo-benefício

bom custo-benefício Contras: ausência de entrada HDMI

2 de 7 O monitor E1920H da Dell conta com tela antirreflexo de 18,5 polegadas — Foto: Divulgação/Dell O monitor E1920H da Dell conta com tela antirreflexo de 18,5 polegadas — Foto: Divulgação/Dell

O S2421HN fornece uma tela com 23,8 polegadas com resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels. Com dimensões de 41 cm de altura por 54 cm de largura, este monitor LED detém tecnologia antirreflexo para lidar com o excesso de luzes no ambiente. Além disso, disponibiliza uma taxa de atualização convencional de 60 Hz e um tempo de resposta de 4 ms. Ele é vendido por preços que partem de R$ 1.152.

A região traseira do equipamento traz duas entradas de conexão HDMI, e uma porta de saída de áudio. As especificações sugerem a utilização do periférico para baixa produtividade ou navegação básica: usuários com o propósito exclusivo para estudos podem se beneficiar do eletrônico. Avaliado com uma nota de 4,9 de 5 na Amazon, os usuários elogiam a boa eficiência do monitor para trabalhar. Entretanto, destacam negativamente o desempenho quando utilizado com o tempo de resposta rápido, pois aparecem rastros brancos na tela.

Prós: bordas finas

bordas finas Contras: preço elevado para as configurações básicas ofertadas

3 de 7 Dell S2421HN oferece configurações básicas, ideais para quem planeja fazer usos como navegação na internet — Foto: Divulgação/Dell Dell S2421HN oferece configurações básicas, ideais para quem planeja fazer usos como navegação na internet — Foto: Divulgação/Dell

O P2222H apresenta uma tela com 21,5 polegadas, uma característica ideal para quem deseja mais espaço para trabalhar. Com design elegante, o eletrônico dispõe de uma resolução Full HD em 1920 x 1080 p, disposta em dimensões de 21 cm de altura por 48 cm de largura. A região traseira conserva entradas de conexão cabeada, como USB, HDMI, VGA, e DP. Já no quesito desempenho, o monitor oferece uma taxa de atualização de 60 Hz e um tempo de resposta regulável entre 5 ms e 8 ms. O produto é vendido por cerca de R$ 1.356.

Seu diferencial é o recurso ComfortView Plus: uma tela sempre ativa e integrada que reduz as emissões de luz azul potencialmente nocivas e que pode proporcionar uma precisão verossímil de cores. Além disso, o design elegante em preto e cinza pode combinar com a paleta de cores de escritórios e ambientes mais neutros. Também possui um controle de regulação atrás da tela, o que versatiliza a utilização do periférico mediante o ângulo em que o consumidor estiver sentado. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a ótima qualidade de construção e o tamanho confortável da tela.

Prós: múltiplas possibilidades de conexão

múltiplas possibilidades de conexão Contras: baixo desempenho para o preço ofertado

4 de 7 Dell P2222H apresenta múltiplas possibilidades de conectividade — Foto: Divulgação/Dell Dell P2222H apresenta múltiplas possibilidades de conectividade — Foto: Divulgação/Dell

O G2722HS disponibiliza uma tela mais robusta com 27 polegadas: esta pode ser uma vantagem para usuários com alta produtividade e que precisam dividi-la para utilizar múltiplas abas abertas simultaneamente. O sistema de energia apresenta bivoltagem entre 100 V e 240 V, enquanto a região traseira dispõe de conectividade USB, HDMI, DP, e P2 para a conexão com outros dispositivos. A tela pode ser encontrada por valores que partem de R$ 2.231.

O display promete uma resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels, disponível em uma tela cujas dimensões alcançam 49 cm de altura por 61 cm de largura. O desempenho do monitor proporciona um tempo de resposta baixo de 1 ms e uma taxa de atualização competitiva de 165 Hz. Estas especificações podem ser bastante atraentes para o público gamer. A tela ainda promete um recurso antirreflexo, que pode refletir o excesso de luz de demais dispositivos eletrônicos ou lâmpadas presentes no ambiente. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os usuários denotam a ausência de dead pixels e a alta taxa de atualização. Entretanto, destacam negativamente o preço elevado.

Prós: alta taxa de atualização

alta taxa de atualização Contras: ausência de ajustes para regulação de altura ou ângulo

5 de 7 Dell G2722HS oferece uma taxa de atualização alta de 165 Hz — Foto: Divulgação/Dell Dell G2722HS oferece uma taxa de atualização alta de 165 Hz — Foto: Divulgação/Dell

O S2422HG oferece 24 polegadas e uma tela com tecnologia antirreflexo, característica apropriada para evitar distrações com as luzes do ambiente. O monitor promete gráficos em qualidade Full HD e conta com uma taxa de atualização de 165 Hz, e um tempo de resposta ajustável entre 4 ms e 1 ms. O produto é comercializado por cifras que partem de R$ 2.509.

Ele dispõe de entradas HDMI e DisplayPort. A tela acompanha um suporte que possibilita alterar a inclinação, aspecto interessante para usuários que gostam de ficar em mais de uma posição na cadeira. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores elogiam a eficiência do produto. No entanto, criticam a presença de imagens borradas em jogos de gráficos complexos.

Prós: regulagem de inclinação

regulagem de inclinação Contras: preço elevado e o suporte não conta com regulagem de altura

6 de 7 Dell S2422HG oferece regulagem de inclinação da tela — Foto: Divulgação/Dell Dell S2422HG oferece regulagem de inclinação da tela — Foto: Divulgação/Dell

O S3222HN, diferente dos modelos apresentados até agora, apresenta design curvo em 31,5 polegadas. Este modelo também é altamente indicado para usuários com altíssima produtividade, como quando precisam dividir a tela para utilizar duas ou mais janelas abertas simultaneamente. A tela ainda dispõe de ajustes para alterar a inclinação e até a cintilação. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 2.899 para comprar o produto.

O display promete uma resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels, disposta em dimensões aproximadas de 42 cm de altura por 70 cm de largura. A região traseira dispõe de duas portas de conexão HDMI e outra para saída de áudio. Já quanto ao desempenho, o modelo promove uma taxa de atualização de 75 Hz e um tempo de resposta de 4ms. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a tela curva e a ótima qualidade de exibição gráfica. Porém, criticam o preço elevado e a ausência de portas USB.

Prós: tela bastante larga

tela bastante larga Contras: configurações básicas para o preço ofertado

7 de 7 Dell S3222HN fornece 31,5 polegadas e ajustes de inclinação — Foto: Divulgação/Dell Dell S3222HN fornece 31,5 polegadas e ajustes de inclinação — Foto: Divulgação/Dell

Produtos eletrônicos mais vendidos na Amazon Brasil em 2022