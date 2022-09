Mouse pad grande: 6 modelos para jogos ou produtividade

Mouse pads grandes são ideais para acomodar simultaneamente teclado e mouse, o que facilita a rotina do usuário para produtividade ou jogos. O acessório também pode proporcionar maior conforto e combinar com a decoração do setup. Empresas como Logitech , Exbom, HP e Kumori oferecem modelos por preços a partir de R$ 38 , como é o caso do Exbom MP7035C, que oferta o clássico design preto e confecção em tecido sintético antiderrapante.

Já o Logitech Desk Mat foi desenvolvido em design rosa e oferece resistência à água por valores que partem de R$ 126. Outra alternativa é o Kumori Deskmat, que apresenta acabamento texturizado e confecção em tecido flexível sintético por cerca de R$ 149. Confira a seguir seis mouses pads grandes para comprar no Brasil em 2022.

Mouse pad grande: veja seis modelos para comprar no Brasil em 2022

1. Exbom MP7035C – a partir de R$ 38

O Exbom MP7035C oferta o clássico design preto de mouse pad, confeccionado em tecido sintético antiderrapante para evitar deslizamentos na mesa. Este modelo é útil para acomodar confortavelmente o teclado e o mouse, com espaço de sobra para também apoiar os punhos. Ele é vendido por preços a partir de R$ 38.

Com dimensões de 70 cm de largura por 35 cm de altura, oferta bordas costuradas e espessura robusta para proporcionar maior conforto. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a possibilidade de dobrar o produto e o conforto trazido pelo tecido.

Prós: base antiderrapante

base antiderrapante Contras: ausência de estampa

Exbom MP7035C acomoda confortavelmente teclado e mouse

2. Adamantiun Aegir MS5 – a partir de R$ 66

O Adamantiun Aegir MS5 também apresenta design inteiramente preto e dobrável, confeccionado em micro fibra sintética. Com dimensões de 80 cm de largura por 30 cm de altura, o item fornece bordas costuradas e pode proporcionar movimentos mais rápidos do mouse em virtude do acabamento emborrachado.

Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a espessura robusta do produto e o conforto proporcionado pelo tecido. No entanto, criticam que a costura apresenta falhas. Ele é encontrado por valores que partem de R$ 66.

Prós: maior resistência contra deslizamentos

maior resistência contra deslizamentos Contras: ausência de estampa

Adamantiun Aegir MS5 fornece bordas espessas e costuradas

3. HP MP9040 – a partir de R$ 90

O HP MP9040 é um modelo de mouse pad desenvolvido em borracha antiderrapante, texturizado na cor preta e com tecido liso que promete ser de alta qualidade. Vale lembrar que o acabamento em borracha facilita a flexibilidade do produto e dificulta o deslizamento na mesa. O produto é visto por cifras a partir de R$ 90.

Com dimensões de 90 cm de largura por 40 cm de altura, é possível dobrar o produto para facilitar o transporte. O espaço proporcionado consegue hospedar periféricos como mouse e teclado. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os usuários elogiam a alta qualidade do produto e as bordas costuradas. Contudo, alguns destacam a presença de amassados no tecido.

Prós: bordas costuradas

bordas costuradas Contras: ausência de estampas

HP MP9040 apresenta acabamento em borracha

4. Eddias Office – a partir de R$ 99

O Eddias Office apresenta confecção em couro ecológico texturizado em preto, bordas costuradas, e superfície dobrável para facilitar a portabilidade do produto. O modelo pode ser adquirido por cerca de R$ 99.

Com dimensões robustas de 90 cm de largura por 40 cm de altura, o acessório possui pouca espessura e aparência elegante para combinar com o ambiente de trabalho do escritório. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os usuários destacam positivamente o design bonito e o tamanho robusto.

Prós: preserva a superfície da bancada

preserva a superfície da bancada Contras: ausência de estampas

Eddias Office oferece tecido dobrável para facilitar a portabilidade

5. Logitech Desk Mat – a partir de R$ 126

O Logitech Desk Mat, diferente dos outros modelos, apresenta design confeccionado em um tom médio de rosa e com bordas em rosa escuro. As bordas oferecem um acabamento que dificulta o tecido de dobrar, enquanto o resto do material promete resistência à água. Ele é encontrado por valores a partir de R$ 126.

O acessório foi desenvolvido em poliéster reciclado, e pode bloquear o toque pontiagudo de objetos, como agulhas e tesouras. Com 70 cm de largura por 30 cm de comprimento, a textura rosa do acessório é bastante indicada para combinar com as cores do setup. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a beleza do design e o acabamento.

Prós: superfície lisa

superfície lisa Contras: bordas não costuradas

Logitech Desk Mat garante textura rosa para combinar com o setup

6. Kumori Deskmat – a partir de R$ 149

O Kumori Deskmat fornece acabamento texturizado em um tom claro de verde e foi confeccionado em material flexível sintético e atóxico. Com dimensões de 80 cm de largura por 40 cm de altura, o acessório oferece resistência à água, promete superfície dupla face, e é indicado para utilização com notebooks.

Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os usuários elogiam a facilidade para higienizar o produto e a flexibilidade para dobrá-lo. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 149 para comprar o produto.

Prós: entrega rápida e bem embalada

entrega rápida e bem embalada Contras: ausência de estampas

Kumori Deskmat foi confeccionado em um tom claro de verde

