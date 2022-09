Mouse pad Redragon: 6 modelos para combinar com seu mouse gamer

A Redragon oferece grande catálogo de mouse pads no Brasil. Os modelos são ideais para melhorar o uso do mouse ao usar o computador ou notebook. A opção mais barata da lista é o Redragon Pisces, que traz design minimalista e base emborrachada por preços a partir de R$ 35 .

Já o Redragon Pluto apresenta tecido maleável e iluminação RGB por valores que partem de R$ 99. Outra alternativa é o Redragon Neptune, que conta com tecido micro texturizado por cerca de R$ 185. Veja a seguir seis mouse pads da Redragon para comprar em 2022.

1 de 7 Mouse pad Redragon: veja a seguir seis modelos para comprar no Brasil — Foto: Divulgação/HyperX Mouse pad Redragon: veja a seguir seis modelos para comprar no Brasil — Foto: Divulgação/HyperX

Onde comprar mouse gamer? Dê sua opinião no Fórum do TechTudo

1. Redragon Pisces - a partir de R$ 35

O Redragon Pisces pode ser interessante para quem deseja uma opção mais elaborada para compor a decoração do setup. Com 33x26 centímetros, o modelo possui três milímetros de espessura, compostos por base emborrachada e tecido de seda ultra liso, tornando a movimentação do mouse mais fluida, além de possuir estampa vermelha em contraste com o fundo preto.

Avaliado com uma nota média de 4,5 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 70% de suas avaliações e se destaca por seu conforto e custo-benefício. Ele é comercializado por preços a partir de R$ 35.

Prós: bom custo-benefício

bom custo-benefício Contras: não apresenta iluminação ou suporte para punho

2 de 7 Pisces, da Redragon, conta com superfície do tipo “speed” — Foto: Divulgação/Redragon Pisces, da Redragon, conta com superfície do tipo “speed” — Foto: Divulgação/Redragon

O mouse pad Redragon Flick é uma escolha interessante para quem busca uma alternativa que se adeque a qualquer setup. Produzido com base emborrachada antiderrapante, tecido de malha ultra lisa e borda com costura dupla, o modelo promete entregar qualidade por um preço acessível, além de possuir um tamanho médio, de 32 x 27 cm.

Avaliado com uma nota média de 4,7 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 68% de suas avaliações e se destaca pelo conforto e qualidade do material. O produto pode ser adquirido por valores a partir de R$ 49.

Prós: bom custo-benefício

bom custo-benefício Contras: modelo simples e minimalista

3 de 7 Redragon Flick é uma escolha interessante para quem busca uma alternativa que se adeque a qualquer setup — Foto: Divulgação/Redragon Redragon Flick é uma escolha interessante para quem busca uma alternativa que se adeque a qualquer setup — Foto: Divulgação/Redragon

O Redragon Kunlun é mais uma opção de tamanho grande e que ainda agrega à estética do setup. Ele pode ser interessante para quem deseja um mouse pad longo. Com base emborrachada e superfície speed, que permite um deslize mais veloz do mouse, o modelo possui estampa minimalista e bordas costuradas em vermelho, trazendo estilo ao produto com dimensões de 88 x 42 centímetros.

Avaliado com uma nota média de 4,9 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo possui excelente recepção do público, com nota máxima em 91% de suas avaliações. O produto pode ser encontrado por cerca de R$ 98.

Prós: superfície speed e base emborrachada

superfície speed e base emborrachada Contras: preço elevado

4 de 7 Redragon Kunlun permite deslize veloz — Foto: Divulgação/Redragon Redragon Kunlun permite deslize veloz — Foto: Divulgação/Redragon

4. Redragon Pluto - a partir de R$ 99

O Redragon Pluto pode ser ideal para usuários que buscam um mouse pad de tamanho médio, mas que seja capaz de marcar presença no setup. Com 33 x 26 cm, o modelo conta com dois milímetros de espessura e é construído em tecido maleável e micro texturizado, criando uma superfície que proporciona melhor controle para o usuário, além de contar com iluminação RGB, que dá maior destaque ao item.

Avaliado com uma nota média de 4,9 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo possui excelente recepção do público, com nota máxima em 90% de suas avaliações, e se destaca pelo conforto, precisão e qualidade do material. Ele é visto por cifras que partem de R$ 99.

Prós: iluminação RGB e superfície texturizada

iluminação RGB e superfície texturizada Contras: menor espessura e sem base emborrachada

5 de 7 O Mouse Pad Redragon Pluto tem superfície Speed micro-texturizada que promete mais precisão durante os movimentos — Foto: Divulgação/Redragon O Mouse Pad Redragon Pluto tem superfície Speed micro-texturizada que promete mais precisão durante os movimentos — Foto: Divulgação/Redragon

5. Redragon Taurus - a partir de R$ 105

O Redragon Taurus pode ser ideal para quem prefere um mouse pad extenso, que preencha toda a mesa. Com 93 x 30 centímetros e 3 mm de espessura, o modelo conta com base emborrachada e superfície fina com resistência à água, tornando a sua limpeza mais simples, além de comportar mouse, teclado e outros periféricos, deixando a mesa mais organizada. Alé disso, suas bordas com costura dupla evitam o desgaste acelerado do item, protegendo contra o descascamento da estampa na superfície.

Avaliado com uma nota média de 4,8 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 82% de suas avaliações. O produto pode ser adquirido por valores a partir de R$ 105.

Prós: modelo longo e com resistência à água

modelo longo e com resistência à água Contras: tamanho mais extenso pode não agradar a todos os usuários

6 de 7 Redragon Taurus é um mouse pad estendido — Foto: Divulgação/Redragon Redragon Taurus é um mouse pad estendido — Foto: Divulgação/Redragon

6. Redragon Neptune - a partir de R$ 185

O Redragon Neptune pode ser interessante para quem busca um mouse pad completo. Longo, com 80 x 30 centímetros de extensão, o modelo traz estampa minimalista, com a logo da marca no centro de sua superfície, e iluminação RGB embutida, indo além da praticidade e se colocando como um extra na decoração do setup. Além disso, sua superfície em tecido micro texturizado se une à base emborrachada para criar um produto confortável e bastante estável em seu uso.

Avaliado com uma nota média de 4,8 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 87% de suas avaliações. Os consumidores precisam desembolsar R$ 185 para comprar o produto.

Prós: bom tamanho, design refinado e materiais de qualidade

bom tamanho, design refinado e materiais de qualidade Contras: valor elevado

7 de 7 Mouse Pad Redragon Neptune tem oito modos de iluminação diferentes — Foto: Divulgação/Redragon Mouse Pad Redragon Neptune tem oito modos de iluminação diferentes — Foto: Divulgação/Redragon

Produtos eletrônicos mais vendidos na Amazon Brasil em 2022