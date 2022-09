Notebook Asus: 5 modelos para trabalho ou estudo

Quais são as melhores marcas de notebooks? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

O E510MA-BR701X, da Asus, pode ser interessante para quem busca um notebook leve e fino. Pesando apenas 1,6 kg e com menos de 20 mm de espessura, o modelo conta com 4 GB de memória RAM, processador Intel Celeron N4020 e armazenamento de 128 GB em eMMC.

O VivoBook X543MA-GQ1300T, da Asus, é uma opção econômica para a realização de tarefas rotineiras. Com processador Celeron N4020, 4 GB de memória RAM e 500 GB de armazenamento em HD, o modelo promete sistema de som potente e graves profundos, além de possuir a tecnologia Asus IceCool, que potencializa o sistema de dissipação de calor do dispositivo e mantém seu uso confortável por mais tempo.

Avaliado com uma nota média de 3,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 45% de suas avaliações e se destaca pela qualidade de sua tela. Ele é vendido por cifras a partir de R$ 1.979.

O Asus X515JA-EJ2734W é uma opção interessante para quem precisa exigir um pouco mais do lapto. Com processador Intel Core i5 de 10ª geração, 4 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento SSD, o modelo entrega tela LED de 15,6 polegadas, placa de vídeo integrada e sistema operacional Windows 11. O produto pode ser adquirido por valores que partem de R$ 2.899 .

Além disso, sua tela NanoEdge conta com bordas finas e revestimento fosco antirreflexo, otimizando a experiência de uso. Avaliado com uma nota de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 100% de suas avaliações.

Asus X515JA-EJ2734W é uma opção interessante para quem precisa exigir um pouco mais do laptop — Foto: Divulgação/Asus

O Asus M515DA-BR1213W apresenta 8 GB de memória RAM, 256 GB de armazenamento SSD e processador AMD Ryzen 5 5600X. Ele é capaz de cumprir sem complicações tarefas um pouco mais exigentes. Além disso, o laptop conta com sistema operacional Windows 11, tela NanoEdge com acabamento fosco e antirreflexo de 15,6 polegadas e carregamento rápido, chegando a 60% de carga em menos de 50 minutos.

Avaliado com uma nota média de 4,3 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 61% de suas avaliações. Os usuários interessados precisam desembolsar R$ 3.999 para comprar o produto .

O VivoBook X543UA-DM3507, da Asus, é uma opção interessante com especificações técnicas mais robustas. Com processador Intel Core i3, memória RAM de 4 GB e 256 GB de armazenamento SSD, o modelo conta com placa de vídeo integrada, tela de 15,6 polegadas e sistema operacional Endless OS, um sistema gratuito e baseado em Linux.