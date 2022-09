Notebook até R$ 4 mil: 7 laptops para comprar no Brasil em 2022

Já o Lenovo IdeaPad 3 tem SSD de 256 GB e processador Ryzen 5 por valores que partem de R$ 2.676. Outra alternativa é o Dell Inspiron i15-i1100-A40P, que tem chip Intel Core i5 e sistema de carregamento rápido por cerca de R$ 3.949. Veja a seguir sete notebooks por até R$ 4 mil para comprar no Brasil em 2022.

O modelo NP550XDA-KP2BR, da Samsung, também é uma versão mais básica, ideal para quem busca um notebook para estudos ou trabalho. O laptop traz configurações simples, como processador Intel Celeron, 4 GB de memória RAM e 500 GB de armazenamento no HD. Apesar disso, o modelo permite o upgrade das peças de forma simples, já que possui tampas traseiras nos compartimentos de memória e armazenamento que facilitam a expansão sem o risco de comprometer a garantia do dispositivo. O notebook ainda permite armazenamento duplo e, para quem quiser aumentar a velocidade e eficiência do PC, pode adicionar um SSD no slot vago. O modelo pode ser adquirido por valores que partem de R$ 2.099.

A placa de vídeo é Intel UHD Graphics e o sistema operacional é o Windows 11. O teclado traz extensão numérica, que pode ser útil para quem trabalha com planilhas, por exemplo, e a tela tem tecnologia antirreflexo com resolução em HD com 15,6 polegadas. No site da Amazon, é avaliado com nota 3,6 de 5. Consumidores elogiam a facilidade para a troca das peças do notebook e destacam que o modelo tem um bom custo-benefício. Apesar disso, relatam lentidão ao usá-lo e ressaltam que ele demora para ligar.

Prós: possibilidade de fazer upgrade na memória e no armazenamento de forma prática

possibilidade de fazer upgrade na memória e no armazenamento de forma prática Contras: como as configurações são básicas, o notebook pode apresentar lentidão para concluir ações simples, segundo relatam usuários

O notebook da Acer é um modelo de entrada, com processador Intel Celeron N4000 e 4 GB de memória RAM. O laptop é uma opção mais em conta para quem procura um computador voltado para produtividade ou para atividades que não exijam muito da máquina, como pesquisas na web, por exemplo. O sistema operacional é Linux, e ele traz 1 TB de espaço de armazenamento em HD. Ele é vendido por preços a partir de R$ 2.299.

A tela em LED LCD do notebook tem 15,6 polegadas e o teclado é alfanumérico. De acordo com a fabricante, o modelo tem autonomia de até sete horas na bateria. No site da Amazon, o notebook é avaliado com nota geral 4,2 de 5. Consumidores destacam que o modelo é básico, mas útil para atividades simples, como usar redes sociais ou assistir a vídeos no YouTube. Como pontos positivos salientam o custo-benefício e, como pontos negativos, relatam que o computador é lento e apresenta travamentos.

Prós: bom custo-benefício

bom custo-benefício Contras: o modelo traz configurações básicas e, segundo relatos de usuários, pode apresentar travamentos

3. Lenovo IdeaPad 3 - a partir de R$ 2.676

O IdeaPad 3, da Lenovo, é uma opção para quem busca um notebook com preço abaixo de R$ 3 mil, mas com configurações um pouco mais avançadas. O modelo tem processador Ryzen 5, 8 GB de memória RAM e conta com 256 GB de armazenamento em SSD. Assim como o modelo da Samsung, o IdeaPad 3 é compatível com armazenamento híbrido, e possui um slot livre para quem quiser fazer o upgrade. Além do SSD, você pode adicionar um HDD SATA à máquina para aumentar sua capacidade de armazenamento. Ele é encontrado por cifras a partir de R$ 2.676.

O modelo também chama a atenção pelo design ultrafino, e também conta com uma opção de privacidade que permite fechar a webcam quando a câmera não estiver sendo utilizada. Além disso, o laptop também conta com certificação de áudio Dolby, tela antirreflexo de 15,6 polegadas e teclado alfanumérico. Vale destacar que o sistema operacional do notebook é Linux. Na Amazon, o modelo é avaliado com nota 4,8 de 5, e consumidores destacam a rapidez e fluidez do notebook como pontos positivos.

Prós: bom custo-benefício e possibilidade de realizar um upgrade do notebook de forma simples

bom custo-benefício e possibilidade de realizar um upgrade do notebook de forma simples Contras: o modelo conta com sistema operacional Linux, que pode desagradar usuários já acostumados com Windows

O laptop da Asus também traz configurações mais interessantes, como processador Ryzen 5 e 8 GB de memória RAM. Apesar de não ser um modelo ideal para quem procura um computador para jogos, a opção não deve ter problemas para rodar games mais leves. Ele também conta com armazenamento de 256 GB no SSD, além de placa de vídeo integrada, e o sistema operacional do modelo é o Windows 11. O produto é visto por cifras a partir de R$ 2.875.

O notebook também chama a atenção pelo design fino e elegante. Ele é mais fino do que os modelos tradicionais e pesa apenas 1,8 kg, o que facilita o transporte. No site da Amazon, ele é avaliado com nota 4,2 de 5 estrelas. Consumidores que adquiriram a peça elogiam a rapidez do modelo, mas criticam a autonomia da bateria.

Prós: pode rodar jogos leves

pode rodar jogos leves Contras: segundo relatos, a bateria do modelo não tem boa autonomia

O Vaio FE14 é um modelo um pouco menor do que os anteriores, já que conta com tela de 14 polegadas. Por conta disso, o teclado da peça também é menor e não possui extensão numérica, o que pode impactar questões envolvendo produtividade. Apesar disso, o laptop pesa apenas 1,5 kg e é um modelo ideal para quem busca um computador leve para transportar de um lugar ao outro. Quanto às configurações, a opção conta com recursos mais básicos, como processador Intel Core i3, 4 GB de RAM e 256 GB de armazenamento SSD. O produto é encontrado por valores a partir de R$ 3.099.

O diferencial da peça é a sua compatibilidade com a Alexa, que pode ser usada para configurar alarmes e controlar algumas funções do PC. O teclado ainda possui suporte a derramamentos acidentais de água, o que garante uma maior vida útil ao modelo. No site da Amazon, ele é avaliado com nota 4,9 de 5 estrelas. Consumidores que adquiriram o computador elogiam a rapidez do modelo e a duração da bateria.

Prós: compatibilidade com Alexa e sistema contra derramamentos acidentais de líquidos

compatibilidade com Alexa e sistema contra derramamentos acidentais de líquidos Contras: teclado sem extensão numérica

O notebook Chromebook Plus, da Samsung, é um modelo 2 em 1, que funciona como tablet e computador. Ele possui tela sensível ao toque, e traz sistema operacional Chrome OS. Ele é um modelo voltado principalmente para estudos porque traz configurações básicas, como processador Intel Celeron 3965Y, 4 GB de memória RAM e apenas 32 GB no HD.

O modelo também é mais robusto, apesar de ter tela menor, com 12,2 polegadas. Ele também acompanha uma caneta digital touch, e tem placa de vídeo integrada Intel HD Graphics 615. Por lá, ele é avaliado com nota 4,4 de 5, e consumidores elogiam a rapidez do notebook e a autonomia da bateria, mas criticam a fragilidade da dobradiça, que, segundo relatos, pode travar e trincar a tela com facilidade.

Prós: modelo 2 em 1 que funciona como tablet

modelo 2 em 1 que funciona como tablet Contras: segundo relatos, a dobradiça do notebook pode travar com facilidade

O notebook Inspiron i15, da Dell, é um modelo intermediário, com configurações mais avançadas. Ele traz processador Intel Core i5, 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento SSD. A placa de vídeo é integrada, e o sistema operacional é o Windows 11. A tela é equipada com tecnologia antirreflexo e tem 15,6 polegadas. Já o teclado é alfanumérico, e possui tamanho maior, possibilitando uma digitação mais fluida. O produto é vendido por cifras que partem de R$ 3.949.

O diferencial do modelo é que ele traz um sistema de carregamento rápido que permite atingir até 80% do total da carga em apenas 60 minutos. No site da Amazon, ele é avaliado com nota 5 de 5. Consumidores elogiam o funcionamento fluido do notebook, e destacam que o modelo é bastante rápido e silencioso.

Prós: sistema de carregamento rápido

sistema de carregamento rápido Contras: preço elevado

