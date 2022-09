Notebook Core i5: 6 modelos para quem busca desempenho

Outra opção é o Samsung Book 2, que conta com SSD de 256 GB para armazenamento, 8 GB de memória RAM e está disponível por cerca de R$ 3.139. Já o Acer Gamer Nitro 5 vem com SSD de 512 GB, placa de vídeo dedicada GeForce GTX 1650, da Nvidia, e é ofertado por valores próximos a R$ 4.512. Veja a seguir seis notebooks com Core i5 disponíveis no Brasil em 2022.

1 de 7 Notebook Core i5: veja seis notebooks por preços que variam entre R$ 2.599 e R$ 4.512 — Foto: Divulgação/Acer

1. Compaq Presario 452 - a partir de R$ 2.599

O Compaq Presario 452 é um modelo de entrada que vem equipado com um processador Core i5, da Intel, de 6ª geração, 8 GB de memória RAM no padrão DDR4, HD convencional de 1 TB e sistema operacional Linux. Por possuir apenas placa de vídeo integrada, o modelo pode não atender aqueles que desejam jogar games com gráficos mais pesados. O laptop é visto por preços a partir de R$ 2.599.

De acordo com as especificações, o notebook possui duas portas USB 2.0, uma entrada USB 3.0, uma conexão HDMI e uma tela de 14,1 polegadas. No site da Amazon, o produto é avaliado com 5 de 5.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: não vem com SSD e possui sistema operacional Linux, que pode não agradar todos os perfis de usuários

2 de 7 O Compaq Presario 452 conta com processador Intel Core i5 de 6ª geração — Foto: Divulgação/Compaq

O Asus X515JA-EJ2734W conta com um processador Intel Core i5 de 10ª geração, 4 GB de memória RAM no padrão DDR4, SSD de 256 GB para armazenamento e sistema operacional Windows 11. Este modelo possui placa de vídeo integrada Intel HD Graphics 620, que permite rodar alguns jogos leves, com uma média de 30 quadros por segundo. O notebook está disponível por aproximadamente R$ 2.699.

O modelo também tem duas portas USB 2.0 e uma entrada USB 3.0. O produto possui um tamanho compacto de 2 cm de altura, 24 cm de largura e tela de LED de 15,6 polegadas. O notebook é avaliado com 5 de 5 estrelas na Amazon.

Prós: SSD que permite mais velocidade na leitura de dados

SSD que permite mais velocidade na leitura de dados Contras: 4 GB de RAM, o que pode ser pouco para as tarefas mais intensas

3 de 7 O Asus X515JA-EJ2734W possui 4 GB de RAM e SSD de 256 GB — Foto: Divulgação/Asus

3. Lenovo IdeaPad 3 – a partir de R$ 3.300

O Lenovo IdeaPad 3 é mais um notebook que conta com um processador Intel Core i5 de 10ª geração, SSD de 256 GB e sistema operacional Windows 11. Diferente do modelo anterior, este dispõe de 8 GB de memória RAM DDR4, o que pode torná-lo mais eficiente em algumas atividades. O laptop também vem com placa de vídeo integrada e tela de 15,6 polegadas, com resolução HD de 1366 x 768 pixels. Ele é comercializado por cerca de R$ 3.300.

Outras especificações mostram que o laptop conta com duas portas USB 3.2, uma USB 2.0, uma saída HDMI, um leitor de cartões, uma entrada para fones de ouvido e uma webcam de 720p. O modelo é avaliado com 4,7 de 5 estrelas na Amazon e, os compradores destacam o desempenho proporcionado pela máquina e o preço. Porém, alguns criticam a duração da bateria e o fato dele não possuir uma entrada para cabo de rede.

Prós: configuração satisfatória para tarefas intermediárias

configuração satisfatória para tarefas intermediárias Contras: compradores se queixam do notebook não possuir entrada para cabo de rede

4 de 7 Lenovo IdeaPad 3 conta com 8 GB de memória RAM — Foto: Divulgação/Lenovo

4. Samsung Book 2 – a partir de R$ 3.139

Este modelo da Samsung acompanha um processador Core i5, da Intel, de 11ª geração, 8 GB de memória RAM DDR4, SSD de 256 GB e sistema operacional Windows 11. Assim como os modelos anteriores, este também não é indicado para jogos com gráficos pesados, pois conta apenas com placa de vídeo integrada. Interessados podem obter o modelo por valores a partir de R$ 3.139.

Segundo a fabricante, o laptop possui 7 cm de altura, 50 cm de largura e tela de 15,6 polegadas, com resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels, ideal para quem deseja assistir a filmes e séries em plataformas de streaming. Os compradores avaliam o notebook com 4,6 de 5 estrelas na Amazon e elogiam o design fino e o desempenho geral. Porém, alguns criticam a duração da bateria e o fato de ele não ser capaz de realizar tarefas avançadas.

Prós: tela Full HD de 1920 x 1080 pixels

tela Full HD de 1920 x 1080 pixels Contras: não tem placa de vídeo dedicada

5 de 7 Samsung Book 2 possui processador Intel Core i5 de 11ª geração — Foto: Divulgação/Samsung

O Dell G15 é um modelo indicado para quem busca jogar os games atuais, pois ele vem equipado com uma placa de vídeo dedicada GeForce GTX 1650, da Nvidia. Além disso, o notebook conta com um processador Intel Core i5 de 10ª geração, 8 GB de memória RAM DDR4, SSD de 512 GB para armazenamento, sistema operacional Linux e tela de 15,6 polegadas, com resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels. O computador pode ser encontrado a partir de R$ 4.699.

Além disso, o laptop também dispõe de duas portas USB 2.0, uma USB 3.0, uma conexão HDMI e uma entrada que pode ser utilizada tanto para fones de ouvido ou microfone. Na Amazon, o modelo é avaliado com 4,7 de 5 estrelas e, os compradores destacam positivamente o desempenho da máquina em jogos pesados. Contudo, alguns relatam que a carcaça do notebook é frágil.

Prós: placa de vídeo dedicada GeForce GTX 1650, da Nvidia, que permite rodar jogos atuais

placa de vídeo dedicada GeForce GTX 1650, da Nvidia, que permite rodar jogos atuais Contras: alguns compradores reclamam que a carcaça do modelo é frágil

6 de 7 Dell G15 vem com uma placa de vídeo dedicada GeForce GTX 1650, da Nvidia — Foto: Divulgação/Dell

6. Acer Nitro 5 – a partir de R$ 4.512

O Acer Nitro 5 é um notebook gamer que vem com um processador Core i5, da Intel, de 10ª geração, 8 GB de memória RAM DDR4, SSD de 512 GB para armazenamento e sistema operacional Windows 11. Assim como o modelo anterior, este também dispõe de uma placa de vídeo dedicada, GeForce GTX 1650, da Nvidia, que deve garantir bom desempenho nos jogos. Interessados precisarão desembolsar cerca de R$ 4.512.

O laptop vem com tela de 15,6 polegadas e oferece resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels. Ele também conta com três portas USB 3.2, uma USB 3,1 USB-C, uma conexão HDMI, além de uma entrada para alto-falante e fones de ouvido. O produto é avaliado com 4,8 de 5 estrelas na Amazon e, os compradores elogiam o design e o desempenho do computador em tarefas mais intensas. No entanto, alguns reclamam da duração da bateria, que resiste cerca de três horas.

Prós: além da placa de vídeo dedicada, o modelo também conta com três portas UBS 3.2, que garantem mais agilidade na conexão e transferência de dados

além da placa de vídeo dedicada, o modelo também conta com três portas UBS 3.2, que garantem mais agilidade na conexão e transferência de dados Contras: segundo os compradores, o notebook possui uma bateria de baixa duração

7 de 7 Acer Nitro 5 é um notebook gamer com processador Intel Core i5 — Foto: Divulgação/Acer

