1 de 7 Notebook para trabalho: 6 modelos por a partir de R$ 1.899 — Foto: Unsplash/Grovemade Notebook para trabalho: 6 modelos por a partir de R$ 1.899 — Foto: Unsplash/Grovemade

O Motion C4120F-AX, da Positivo, oferece um design sem teclas numéricas lateralizadas. A parte superior do teclado apresenta orifícios para saída de som e botões para controle multimídia. Já a região inferior oferta três botões de atalhos para diferentes apps, sendo eles: Netflix e YouTube. Seu diferencial é a compatibilidade com a Alexa, assistente virtual da Amazon, já que a máquina dispõe de um botão exclusivo para acionar a inteligência artificial. A tela tem 14 polegadas, menor do que os de modelos tradicionais. O software da máquina garante o sistema operacional Windows 11 e o processador Intel Dual Core. O modelo é vendido por valores a partir de R$ 1.899.

Já o hardware proporciona uma capacidade de armazenamento com SSD de 120 GB e memória RAM de 4 GB. As laterais da máquina fornecem entradas para conexão cabeada com outros dispositivos, sendo HDMI, USB, e P2 para fone de ouvido. Dentre os programas já inclusos, os usuários podem desfrutar do Microsoft Office 365. Avaliado com uma nota de 4,2 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o design bonito e a versatilidade trazida pelos botões de atalho.

Prós: botões de atalhos para apps e compatibilidade com Alexa

botões de atalhos para apps e compatibilidade com Alexa Contras: localização dos alto-falantes pode desagradar alguns públicos

2 de 7 Positivo Motion C4120F-AX apresenta compatibilidade com a Alexa e uma tecla de atalho exclusiva para acionar a assistente virtual — Foto: Divulgação/Positivo Positivo Motion C4120F-AX apresenta compatibilidade com a Alexa e uma tecla de atalho exclusiva para acionar a assistente virtual — Foto: Divulgação/Positivo

O A315-34-C6ZS, da Acer, oferece uma tela de 15,6 polegadas com resolução HD com até ‎1366 x 768 pixels. Já o teclado apresenta botões numéricos lateralizados e teclas para configuração multimídia. Com processador Intel Celeron, o sistema de hardware fornece uma memória RAM de padrão DDR4 com capacidade de 4 GB. Ele é encontrado por cifras a partir de R$ 2.299.

Seu grande destaque é o volume robusto de armazenamento interno, que traz um HD de 1 TB. Ele vem com sistema operacional Linux. Avaliado com uma nota de 4,3 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a boa eficiência do item para o uso básico de navegação na internet. Porém, criticam o sistema Linux.

Prós: alta capacidade de armazenamento interno

alta capacidade de armazenamento interno Contras: ausência de teclado ABNT2

3 de 7 Acer A315-34-C6ZS conta com uma capacidade de armazenamento interno de 1 TB — Foto: Divulgação/Acer Acer A315-34-C6ZS conta com uma capacidade de armazenamento interno de 1 TB — Foto: Divulgação/Acer

3. Lenovo Ultrafino IdeaPad 3 – a partir de R$ 3.099

O Ultrafino IdeaPad 3, da Lenovo, apresenta um processador Ryzen 5 da fabricante AMD. O notebook oferta design prata ultrafino, exposto em uma tela Full HD de 15,6 polegadas. Com uma resolução de 1920 x 1080 pixels, o display dispõe de uma tela antirreflexo, enquanto o sistema operacional oferta o Windows 11. O teclado fornece tamanho mais robusto ao disponibilizar teclas numéricas lateralizadas, o que favorece a digitação de algarismos. Já o padrão de teclas garante o formato ABNT2, que traz o "ç" e os símbolos mais utilizados no Brasil. Ele pode ser visto por cerca de R$ 3.099.

O dispositivo entrega uma memória RAM do tipo DDR4, um dos padrões mais modernos do mercado. Esta memória resguarda uma capacidade de 8 GB. Além disso, oferece um armazenamento SSD de 256 GB, o que deve ser interessante para quem precisa de espaço considerável para guardar arquivos, sem contar que o SSD proporciona maior velocidade para abrir os softwares sem engasgar. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam positivamente a potência do processador. Porém, criticam a alta fragilidade do material, o que pode comprometer a vida útil do produto.

Prós: teclado ABNT2

teclado ABNT2 Contras: relatos de problemas com o SSD

4 de 7 O Lenovo Ideapad 3 vem com um SSD de 256 GB — Foto: Divulgação/Lenovo O Lenovo Ideapad 3 vem com um SSD de 256 GB — Foto: Divulgação/Lenovo

O Inspiron i15-3501-WA70S, da Dell, é um notebook indicado a usuários que procuram uma máquina para o dia a dia, rotina de escritório, ou para jogos leves. Isso porque a memória RAM de 8 GB, junto com o SSD de 256 GB, auxiliam na execução fluida dos softwares. O design apresenta uma tela de 15,6 polegadas e resolução HD de 1290 x 720 pixels. Com Windows 11 de fábrica, a máquina promete um processador Core i7, da Intel, e uma placa de vídeo dedicada para o processamento eficiente de vídeos e gráficos. O modelo é encontrado por valores que partem de R$ 5.399.

As laterais do notebook fornecem quatro portas de conexão USB, uma P2 para fone de ouvido, uma HDMI e um slot para cartão de memória SD. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a ótima performance da máquina.

Prós: fornece 8 GB de RAM

fornece 8 GB de RAM Contras: não é indicado para jogos pesados

5 de 7 Dell Inspiron i15-3501-A80S indicado para a rotina do dia a dia em escritórios — Foto: Divulgação/Dell Dell Inspiron i15-3501-A80S indicado para a rotina do dia a dia em escritórios — Foto: Divulgação/Dell

5. Lenovo 2 em 1 IdeaPad Flex 5i – a partir de R$ 6.585

O notebook 2 em 1 IdeaPad Flex 5i, da Lenovo, oferece uma tela de 14 polegadas e um display Full HD. Já equipado com o Windows 10, o hardware garante um funcionamento ideal para usuários exigentes em virtude da memória RAM de 8 GB e do SSD de 256 GB, características imprescindíveis para rodar programas mais pesados com fluidez. Já o processador é o Intel Core i5. Seu diferencial é a tecnologia 2 em 1, que possibilita utilização tanto como notebook quanto tablet. Basta dobrar a tela e o display torna-se touch automaticamente. O produto é vendido por preços que partem de R$ 6.585.

O design lateral do produto disponibiliza duas entradas USB para transferências de arquivos, enquanto o teclado apresenta retroiluminação LED para fluir a digitação com mais facilidade. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores elogiam o custo-benefício pelas características ofertadas e a eficiência da tela touch. Porém, criticam o funcionamento da webcam e informam que o navegador fica lento mesmo com apenas três janelas abertas.

Prós: design versátil

design versátil Contras: relatos de lentidão

6 de 7 Lenovo IdeaPad Flex 5i é um notebook 2 em 1 que apresenta tela dobrável — Foto: Divulgação/Lenovo Lenovo IdeaPad Flex 5i é um notebook 2 em 1 que apresenta tela dobrável — Foto: Divulgação/Lenovo

6. Apple MacBook Air M1 – a partir de R$ 11.399

O MacBook Air M1, da Apple, apresenta uma tela mais compacta, o que pode facilitar o seu transporte. Com 13 polegadas, a máquina fornece uma resolução Full HD de 2560 x 1600 pixels. O teclado também concentra design compacto devido à ausência de teclas numéricas lateralizadas, enquanto o restante da construção foi desenvolvida em um material ultrafino. O hardware conserva uma memória RAM de 8 GB, enquanto o SSD proporciona uma capacidade de 256 GB. O CPU da Apple garante um total de oito núcleos, o que deve aumentar a fluidez e velocidade para rodar aplicativos mais pesados, além de auxiliar em tarefas de alta produtividade, como edição multimídia. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 11.399 para comprar o produto.

A fabricante promete que a bateria possui uma autonomia de até 18 horas, o que pode agradar a maior parte do público. O teclado detém tecnologia para evitar a marca de dedos na superfície e possibilita a programação de teclas de atalho. Também é possível desbloquear a máquina por Touch ID, o que ajuda a proteger os dados do consumidor. Avaliado com uma nota de 4,9 de 5 na Amazon, os usuários elogiam a entrega rápida e a velocidade da máquina para executar programas. Contudo, relatam que a bateria dura menos do que o anunciado.

Prós: oferece Touch ID

oferece Touch ID Contras: ausência de padrão ABNT2

7 de 7 Macbook Air é um notebook compacto da Apple — Foto: Divulgação/Apple Macbook Air é um notebook compacto da Apple — Foto: Divulgação/Apple

