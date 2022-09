O que é mensagem temporária no WhatsApp? Saiba tudo sobre função

As mensagens temporárias do WhatsApp , mensageiro disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ), foram lançadas em 2021 para garantir mais privacidade e segurança aos usuários. Ao ativar a funcionalidade e conversar por ela, os chats passam a "desaparecer" de forma automática após um período determinado nas configurações do app . Dessa forma, os bate-papos têm confidencialidade garantida, e não é preciso deletar os registros manualmente para liberar espaço no smartphone. Confira, a seguir, o que é e como funciona o Modo Temporário no WhatsApp.

1 de 3 Mensagens temporárias do WhatsApp são deletadas automaticamente após período determinado pelo usuário; recurso só vale para mensagens trocadas após ativar a função — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo Mensagens temporárias do WhatsApp são deletadas automaticamente após período determinado pelo usuário; recurso só vale para mensagens trocadas após ativar a função — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

O que é mensagem temporária e para o que pode ser útil?

O recurso de mensagens temporárias foi desenvolvido pelo WhatsApp com o objetivo de oferecer mais privacidade aos usuários. Através dele, é possível escolher um período pré-determinado para apagar as mensagens trocadas - que pode ser de 24 horas, 7 dias ou 90 dias. A opção pode ser ativada para todos os chats ou apenas para contatos selecionados, mas é importante lembrar que as conversas de antes da ativação não são afetadas.

A ferramenta pode ser muito útil para diminuir o espaço ocupado na memória do celular, sem que exista a necessidade de “limpar” os bate-papos manualmente. Além disso, ela também é interessante para que determinadas informações não fiquem guardadas por tanto tempo – como nos casos de conversas “privadas”, que contenham informações confidenciais, por exemplo. Assim, caso o usuário se esqueça de apagá-las, o mensageiro fará o serviço por conta própria.

Em sua Central de Ajuda, o WhatsApp define regras para o uso de mensagens temporárias. Nos chats individuais, por exemplo, os dois participantes poderão ativar ou desativar a ferramenta; já nos grupos, qualquer usuário poderá selecionar a opção, mas os administradores poderão barrar o recurso nas configurações. Nesses casos, somente eles poderão fazer a ativação. Além disso, caso uma mensagem temporária seja encaminhada para outra conversa em que o recurso não esteja ativado, ela não será apagada automaticamente.

2 de 3 Ferramenta do mensageiro “limpa” as conversas do dispositivo para que usuários não precisem apagá-las manualmente — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Ferramenta do mensageiro “limpa” as conversas do dispositivo para que usuários não precisem apagá-las manualmente — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Dá para fazer captura de tela em mensagem temporária?

É possível, até o momento, dar print em mensagens temporárias. Isso faz com que, mesmo que o recurso esteja ativado, ainda seja possível encaminhar o conteúdo das conversas ou fazer capturas de tela - ações que, vale dizer, podem salvar as informações antes que elas “desapareçam”.

Por isso, mesmo se tratando de uma ferramenta de privacidade que deleta automaticamente os chats “secretos”, as mensagens temporárias não impedem que os bate-papos sejam compartilhados com terceiros. Também é importante atentar-se aos arquivos de mídia enviados e recebidos, visto que eles permanecerão salvos nos celulares ainda que “sumam” do chat.

Quem pode usar mensagem temporária? Como ativar?

Qualquer usuário do WhatsApp e WhatsApp Business pode usar o recurso de mensagens temporárias, em celulares Android e iPhone (iOS). Para isso, basta abrir um bate-papo no mensageiro, tocar no nome do contato e selecionar a opção “Mensagens temporárias”. Em seguida, o WhatsApp oferece três opções de tempo: 24 horas, 7 dias e 90 dias. Basta selecionar um período e voltar a usar o aplicativo normalmente.

Todas as conversas que estiverem com a ferramenta ativa exibirão um ícone de relógio junto à foto de perfil. Para desativar a opção, é preciso seguir o mesmo caminho: abra o chat desejado, toque no nome do contato para abrir as informações do usuário e selecione a opção "Mensagens temporárias". Escolha a opção "Desativadas" para que as trocas de mensagem voltem a ficar salvas por tempo indeterminado.



Também é possível definir uma duração padrão geral - assim, todas as trocas de mensagens serão temporárias a partir dali. Para isso, basta acessar as configurações do WhatsApp, tocar em Conta > Privacidade > Duração padrão e selecionar o tempo desejado. Dessa forma, nenhuma de suas conversas será permanente e as pessoas que iniciarem um contato com você receberão um alerta de que as mensagens "desaparecerão" após um determinado período.

3 de 3 Bate-papos do WhatsApp podem desaparecer em 24 horas, 7 dias ou 90 dias — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Bate-papos do WhatsApp podem desaparecer em 24 horas, 7 dias ou 90 dias — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Com informações de Central de Ajuda do WhatsApp

Veja também: WhatsApp: como saber quantas mensagens você já enviou ou recebeu