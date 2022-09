O que é TikTok Now? Saiba como funciona o novo app 'tipo' BeReal

O TikTok Now, plataforma disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ), é mais um aplicativo para publicar fotos "autênticas". Com proposta e recursos semelhantes ao BeReal , a plataforma envia uma notificação diária, em horário aleatório, para que usuários façam uma publicação e, assim, mostrem o que estão fazendo no momento. Para isso, tanto a câmera frontal quanto a traseira são acionadas, e a ideia é que sejam compartilhados registros livres de filtros e de curadoria. Confira, a seguir, mais detalhes sobre o TikTok Now.

O que é TikTok Now e como funciona?

O TikTok Now busca estimular publicações autênticas, e, para isso, envia uma notificação por dia aos usuários, em momentos aleatórios, para que tirem uma foto ou gravem um vídeo de até dez minutos naquele exato momento. A janela para a ação oferecida pelo app é de três minutos, e a câmera frontal e traseira do smartphone são utilizadas - para tanto capturar uma selfie quanto para registrar o que a pessoa está fazendo em tempo real.

O período pré-determinado tem o objetivo de captar situações verdadeiras, sem filtros ou buscas pelos melhores ângulos, já que a ideia é que a publicação seja o mais natural possível. Nos EUA, a ferramenta pode ser acessada em uma aba própria do Tiktok; já em outras regiões do mundo, é necessário fazer o download de um app específico, nomeado TikTok Now.

Quais as diferenças do TikTok Now para o normal?

No TikTok “normal”, os usuários podem fazer publicações a qualquer momento, sobre as mais diferentes temáticas. O aplicativo aceita apenas o compartilhamento de vídeos e disponibiliza variadas opções de filtros e ferramentas de edição. Além disso, as trends também fazem muito sucesso e funcionam como tendências de conteúdos reproduzidos por muitas pessoas, como desafios, músicas e coreografias. Lá, também é possível ver o que pessoas da sua lista de amigos ou da comunidade em geral do app publicaram, mesmo que você não compartilhe conteúdos em sua conta.

O TikTok Now, por sua vez, tem uma proposta diferente, visto que estimula apenas o compartilhamento de momentos reais da vida, como uma foto no trabalho ou um vídeo fazendo um serviço doméstico, por exemplo – todos eles sem filtros e sem ensaios. No app, os conteúdos só podem ser feitos após o recebimento de uma notificação - ou seja, não há liberdade para fazer compartilhamentos em qualquer hora do dia.

Além disso, só quem já fez sua postagem diária poderá ver o que os amigos ou as pessoas da aba “Explorar” postaram, ideia que estimula o uso do aplicativo por todos. Por fim, outra diferença muito significativa é que a novidade aceita o compartilhamento de imagens estáticas e não apenas vídeos.

Como usar o TikTok Now?

Para usar a novidade, faça o download do app na Google Play Store ou na App Store. Em seguida, insira as mesmas informações de login utilizadas para acessar o TikTok “normal” – é obrigatório ter o cadastro, visto que as contas são vinculadas.

Já no primeiro acesso, o Tik Now exibirá a mensagem “Restam 3 minutos!”. Então, o usuário deve compartilhar o conteúdo do dia usando a câmera frontal e traseira. Feito isso, será possível conferir as publicações de pessoas que conhece na aba “Amigos”, ou ver as postagens feitas por outros usuários na aba "Explorar". Também é possível curtir, comentar ou compartilhar publicações.

Na parte inferior da tela do app, é possível encontrar sugestões de amigos para seguir. Ainda, dá para conferir todos os posts que já fez ao tocar no ícone com a sua foto de perfil e acessar o "Memórias". Vale ressaltar que esse recurso é visível apenas para você e permitirá o acesso a todos os seus conteúdos compartilhados no último mês.

As postagens feitas no TikTok Now vão para o TikTok normal?

As postagens compartilhadas no TikTok Now não vão para o feed do TikTok normal. Embora trabalhem com contas vinculadas e pertençam à mesma empresa, os dois aplicativos têm propostas diferentes e não misturam os conteúdos entre si. Assim, não é preciso se preocupar caso deseje fazer uma publicação despretensiosa sendo “você mesmo”, pois ela não será compartilhada na sua conta “normal” .

Tenho como ver as fotos dos amigos se eu não publicar?

O TikTok Now busca limitar o acesso dos “curiosos”. Assim, usuários só conseguem visualizar fotos e vídeos compartilhados por amigos caso já tenham feito a sua própria postagem do dia - da mesma forma como acontece no BeReal. A mesma regra vale para o acesso à seção “Explorar”, que exibe os conteúdos da comunidade geral da plataforma. Portanto, você não terá acesso às postagens dos seus amigos e conhecidos se também não compartilhar momentos aleatórios do seu dia.

