O que significa 'impressões' no Instagram? Saiba tudo sobre a métrica

"Impressões", no Instagram , é uma métrica que registra a quantidade de vezes que os usuários viram determinada publicação. Quando alguém faz um post, seja no feed ou nos Stories, e outra pessoa visualiza a postagem, é contada uma impressão. A métrica não registra apenas usuários únicos, portanto, caso a mesma pessoa veja o conteúdo duas vezes, serão contabilizadas duas impressões. Disponível apenas para contas comerciais, o dado pode ser conferido no Instagram Insighits, recurso que permite analisar os números do perfil na rede social.

Vale ressaltar que métricas como alcance e engajamento, também disponíveis no Instagram Insights, diferem das impressões e indicam outros comportamentos de audiência. Confira, nas linhas a seguir, como as impressões são calculadas, como vê-las e quais são suas diferenças em relação às outras métricas.

Entenda o significado da métrica "impressões" no Instagram

O que é a métrica de impressões no Instagram e como ela é calculada?

A métrica "impressões" contabiliza a quantidade de vezes que um post foi visto, seja no feed ou nos Stories. Toda vez que alguém visualiza a publicação, o Instagram registra uma impressão. Se a mesma pessoa conferir a postagem duas vezes, por exemplo, serão registradas duas impressões.

O objetivo da métrica é ajudar marcas e criadores de conteúdo a analisar a recepção das publicações pela audiência e, consequentemente, formular estratégias para produzir conteúdos mais assertivos. Isso porque, quanto mais vezes um usuário visualiza um post, mais interessado ele está naquele tipo de postagem. O autor do perfil, então, pode usar esse dado ao seu favor e fazer outros conteúdos semelhantes, de modo a aumentar o engajamento.

Diferença entre impressões, alcance e engajamento

Existem algumas diferenças entre impressões, alcance e engajamento. Enquanto as impressões mostram o número de vezes que a publicação foi exibida aos usuários, o alcance refere-se ao número de usuários únicos que viram uma postagem, no feed ou Stories. Caso uma pessoa veja o conteúdo dez vezes, serão contadas dez impressões, porém apenas um alcance, já que se trata da mesma pessoa.

Dificilmente todos os seguidores de uma conta vão conferir apenas um post, por isso, quanto maior o alcance, maior o reconhecimento do perfil. Além disso, impressões maiores do que o alcance podem ser um indicativo de que os mesmos seguidores estão vendo o conteúdo diversas vezes.

Veja as diferenças entre alcance, impressões e engajamento

O engajamento, por sua vez, registra as interações com o conteúdo publicado. Ações como curtir, compartilhar, salvar, comentar posts contribuem para aumentar o engajamento. A taxa de engajamento de um conteúdo pode ser calculada dividindo o número de interações no post pelo número de alcance e multiplicando o resultado por 100.

Como ver impressões no Instagram?

Para conferir as impressões no Instagram, é necessário ter uma conta comercial. Depois, basta abrir os "Insights", disponíveis tocando nos três tracinhos do perfil. O aplicativo mostrará uma tela com a "visão geral dos insights" (insights overview, em inglês). Em seguida, é preciso selecionar a opção "contas alcançadas", que exibirá dados sobre alcance e impressões. Role a tela até o final e veja o número total das impressões. É possível ajustar o período, levando em conta os últimos sete, 14, 30 ou 90 dias.

Saiba como conferir as impressões do Instagram

Com informações de Insider e Sprout Social

