Oito imagens de NFT que estão entre as mais famosas e caras da Internet

Os NFTs estão cada vez mais populares no mercado de artes digitais, principalmente depois que famosos passaram a investir milhões nas chamadas cryptoarts. A coleção do Bored Ape Yacht Club, por exemplo, se popularizou na Internet após celebridades como Neymar, Justin Bieber e Madonna adquirirem os tokens personalizados de macacos. Outros NFTs ganharam notoriedade por sua origem curiosa ou por terem sido comprados por valores absurdos. Um exemplo é a coleção CryptoPunks, que teve um dos personagens colecionáveis vendido por US$ 11,8 milhões, cerca de R$ 61, 2 milhões.