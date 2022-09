OnlyFans: como ganhar dinheiro no site? Veja 5 formas

Ganhar dinheiro no OnlyFans pode ficar mais fácil com a ajuda de algumas dicas. Conhecida por permitir a comercialização de nudes , a plataforma tem diversos recursos de monetização que vão além das assinaturas. É possível, por exemplo, fazer publicações pagas. Assim, os criadores de conteúdo podem deixar suas postagens públicas e cobrar apenas por posts específicos. Outra possibilidade é fazer lives. As transmissões pagas funcionam como uma espécie de ingresso para um show e podem ser feitas em conjunto com outros criadores. Na lista a seguir, confira como ganhar dinheiro com o OnlyFans.

Dicas ajudam a ganhar dinheiro no OnlyFans; veja

1. Inscrições pagas

Além de ser a forma mais conhecida de ganhar dinheiro no OnlyFans, as inscrições pagas também são a modalidade que mais gera retorno aos criadores. O sistema funciona como uma espécie de assinatura de streaming, no qual o criador estipula um valor que os usuários devem pagar para ter acesso ao conteúdo. É possível determinar períodos de assinatura de um até 12 meses, e oferecer descontos de 5% a 70%.

Para habilitar as inscrições pagas, acesse a aba de "Configurações" e escolha a opção “Preço de assinatura e pacotes”. Nesta seção você também consegue criar campanhas promocionais para o seu perfil, pacotes de assinatura e links de avaliação gratuita.

2. Posts pagos

Para os criadores de conteúdo que não desejam disponibilizar uma assinatura, há a alternativa de fazer posts pagos. Nesta forma de monetização, conhecida como pay-per-view, o criador pode manter o perfil gratuito e cobrar apenas por publicações específicas. A função está disponível apenas para perfis gratuitos e pode ser uma boa estratégia para despertar a curiosidade do público.

Valor mínimo a ser cobrado por um post pago no OnlyFans é de US$ 3

Assim, mesmo com boa parte dos conteúdos gratuitos, os criadores ainda podem faturar um valor semelhante ao que ganhariam com as assinaturas. Para fazer um post pago, vá em “Nova publicação”, na página inicial, selecione o ícone “valor da postagem” e determine um preço para sua publicação.

3. Mensagens pagas

Outra possibilidade para ganhar dinheiro no OnlyFans é cobrar por mensagens. Tanto perfis gratuitos quanto pagos podem aderir a essa opção. Com o recurso, é possível mandar para os fãs uma chamada de divulgação de determinada mídia paga. Essa opção é recomendada principalmente para criadores com fãs muito engajados, já que permite entrar em contato diretamente com o seguidor, aumentando as chances de ele comprar o conteúdo.

Criadores de conteúdo podem cobrar por mensagens no OnlyFans; valor mínimo é de US$ 3

Caso deseje enviar mensagens especiais para seus seguidores, vá até a página de mensagens, escolha “Nova mensagem” e escreva uma chamada. Depois, selecione a mídia que você deseja enviar e determine um valor. Feito isso, basta clicar em “fãs” para selecionar todos os seguidores e enviar.

4. Lives

As lives streams são outro recurso de monetização exclusivo para contas gratuitas. Nesta modalidade os criadores podem estipular um valor para cada live, esquema similar à venda de ingressos para um show. Assim como as mensagens pagas, as lives ajudam a manter uma boa relação entre o produtor de conteúdo e o público. Além disso, é possível fazer transmissões junto a outros criadores, o que ajuda a alcançar novos públicos.

Opção de fazer lives fica na aba de publicação do OnlyFans

É possível obter altos lucros com as lives, principalmente se o criador de conteúdo tiver uma comunidade engajada ou fizer uma colaboração com outro usuário mais popular. Para fazer uma live paga, vá em “Nova publicação” e siga na opção de lives. Antes de a transmissão iniciar, clique no botão de monetização presente no canto superior direito da tela.

5. Gorjetas

As gorjetas são doações feitas por seguidores que desejam recompensar seus criadores de conteúdo favoritos. É possível receber gorjetas em postagens específicas, lives ou diretamente pelo perfil. O valor é escolhido na hora pelo fã. Para receber, porém, o criador precisa ter feito, no mínimo, cinco postagens.

Alguns criadores oferecem conteúdos exclusivos para os fãs que fazem as doações, como forma de estreitar o relacionamento. Os ganhos não são tão altos quando comparados aos das outras modalidades de monetização, mas podem render uma boa quantia para produtores mais populares.

OnlyFans: quanto ganham os criadores de conteúdo?

No OnlyFans, os criadores de conteúdo são livres para escolher o valor que desejam cobrar pelos conteúdos. Existem, porém, valores mínimos para algumas funções específicas. O preço dos posts e mensagens pagas, por exemplo, não pode estar abaixo de US$ 3 dólares (R$ 15, em conversão direta). Já o valor para assistir às lives pagas é de US$ 5 dólares (R$ 26 reais, em conversão direta). Caso o produtor não deseje cobrar o valor mínimo, é possível deixar a função gratuita.

"Quanto o OnlyFans paga?" Descubra valores que criadores de conteúdo ganham por mês

Os lucros de cada criador dependem de uma série de fatores, mas o principal deles é o engajamento da comunidade de fãs. Segundo dados do simulador de lucros do próprio OnlyFans, um produtor com 1000 assinantes pode ganhar de US$ 49 a US$ 2.4 mil por mês (R$ 253 mil a R$ 12.9, em conversão direta). Esses valores variam conforme os preços cobrados por assinatura, lives, mensagens ou posts privados. Vale ressaltar que o OnlyFans fica com cerca de 20% de toda a quantia recebida pelo criador.

