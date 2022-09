Orkut: relembre 7 comunidades que fizeram história na rede social

Participar de comunidades no Orkut era um hábito comum entre os usuários da rede social, extinta em 2014. Quem teve um perfil na plataforma nos anos 2000, época em que o Orkut foi febre no país, certamente se lembra de grupos como "Eu odeio acordar cedo", "Deus me disse: desce e arrasa!" e "Te Incomodo?? Que peeena!!!", que reuniam milhões de membros. Após o fim do Orkut, o Google chegou a manter um acervo com mais de 51 milhões de comunidades que permitia ler as discussões públicas, mas a consulta ao banco de dados foi encerrada em maio de 2017.