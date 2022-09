PS Plus Extra vale a pena? Veja como funciona, preço e jogos da assinatura

A PS Plus Extra é um novo nível de assinatura do serviço online da Sony nos consoles PlayStation 4 ( PS4 ) e PlayStation 5 ( PS5 ). Disponível desde junho de 2022 com preços a partir de R$ 52,90 ao mês, a ideia é oferecer um catálogo sempre em atualização com centenas de jogos para baixar e jogar, a exemplo de seu rival, Xbox Game Pass , da Microsoft . Entre os destaques estão títulos exclusivos da marca, como God of War , Returnal e Marvel’s Spider-Man, além de sucessos de parceiros de publicação, como Assassin’s Creed Valhalla e Deathloop . Para entender como funciona e conferir todos os detalhes do serviço de assinatura, o TechTudo traz, nas linhas a seguir, tudo o que você precisa saber sobre a PS Plus Extra.

A PS Plus Extra é um nível de assinatura intermediário do serviço da Sony — Foto: Divulgação/Sony

O que é e como funciona

A PS Plus Extra é um nível intermediário do serviço de assinatura da Sony, cujo plano mais básico é necessário para acessar multiplayer online e armazenamento de dados na nuvem. É possível pagar por um plano mensal (R$ 52,90), trimestral (R$ 139,90) ou anual (R$ 339,90) para acessar uma seleção de jogos nos consoles PlayStation 4 (PS4) e PlayStation 5 (PS5) enquanto a assinatura estiver em vigor. Vale notar que eles não funcionam via streaming, portanto, é preciso fazer o download no próprio dispositivo.

A assinatura é particularmente interessante para quem deseja experimentar vários jogos diferentes pagando menos. É importante ter em mente, no entanto, que os games não pertencem ao usuário e o acesso é perdido caso a assinatura expire. Para continuar o progresso, é preciso renovar o plano ou comprar o jogo desejado à parte.

Ambientado no Japão Feudal, Ghost of Tsushima chama a atenção pelos seus lindos cenários e sistema de combate — Foto: Divulgação/PlayStation

Quais jogos estão disponíveis?

A promessa da Sony é oferecer um catálogo com até 400 jogos populares para download no plano Extra, com novos títulos sendo adicionados mensalmente. Não há garantia de que os nomes fiquem disponíveis para sempre, e pode ser que eles sejam substituídos em algum momento, assim como acontece no Xbox Game Pass. Além disso, exclusivos da PlayStation Studios não ficam disponíveis aos assinantes no mesmo dia do lançamento, algo que acontece no serviço rival.

Assassin's Creed Valhalla e outros sucessos da Ubisoft também estão na PS Plus Extra — Foto: Divulgação/Ubisoft

Quais são os principais benefícios?

O único benefício exclusivo da PS Plus Extra é o acesso ao catálogo com centenas de jogos de PlayStation 4 (PS4) e PlayStation 5 (PS5) para download no próprio dispositivo do usuário. Vários clássicos da Ubisoft também estão inclusos, com destaque para as franquias Far Cry, Assassin’s Creed e The Division.

Por ser um plano de assinatura intermediário, a PS Plus Extra também inclui o direito a multiplayer online, descontos exclusivos na loja digital, seleção de jogos mensais para PS4 e PS5 e armazenamento de dados na nuvem, que estão inclusos na PS Plus Essencial. Não deixe de conferir as principais diferenças entre os novos planos para entender como cada um funciona.

Como fazer a assinatura?

No site oficial da PlayStation, é possível selecionar facilmente o nível de assinatura desejado e conferir todos os benefícios inclusos antes de adicionar ao carrinho de compras. O pagamento pode ser feito de duas formas: com fundos de cartões pré-pagos ou com cartões de crédito ou débito. As bandeiras aceitas são: Visa, Mastercard, American Express, Elo e Hipercard.

O site oficial da Sony traz uma visão geral dos planos da PS Plus com seus respectivos preços e benefícios — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

Caso o usuário já seja assinante e deseje fazer um upgrade para outro plano, será cobrada uma taxa de atualização proporcional ao período restante de assinatura no nível desejado, segundo a Sony. É possível gerenciar a assinatura através das configurações de conta, tanto nos consoles PlayStation como também pela Internet.