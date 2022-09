Há vários tipos de USB e conectores existentes: tipo C, tipo B, USB 3.0, e muito mais. Os cabos USB estão disponíveis para a maioria dos dispositivos eletrônicos. Quase todo aparelho vem com um modelo na caixa, mas, curiosamente, muitos trazem diferenças entre si. A variedade pode causar uma confusão entre os usuários, principalmente quando o cabo apresenta um defeito ou é preciso informar o padrão para alguma assistência. Confira a lista com todos os tipos de cabos USB e versões do plugue. Veja também suas especificações.

1 de 12 Conheça todos os tipos de cabos USB do mercado — Foto: Carol Danelli/TechTudo Conheça todos os tipos de cabos USB do mercado — Foto: Carol Danelli/TechTudo

USB 1.0

O USB original, também chamado de USB 1.0, foi lançado em 1996. Sua taxa de transferência de dados é de 1,5 Mbit/s em banda estreita e de 12 Mbit/s na banda larga. A versão 1.1 chegou dois anos depois com correções relacionadas ao uso de hubs, mas mantendo as velocidades.

O USB 1.1 foi o primeiro amplamente comercializado para conexão de PCs e outros aparelhos eletrônicos, tendo como conectores os padrões A e B. Hoje, porém, é difícil encontrar este tipo de cabo à venda. Alguns poucos sites estrangeiros vendem no atacado.

2 de 12 Quais os tipos de USB existentes? Conheça todos os cabos do mercado — Foto: Barbara Mannara/TechTudo Quais os tipos de USB existentes? Conheça todos os cabos do mercado — Foto: Barbara Mannara/TechTudo

USB 2.0

O USB 2.0 foi lançado no ano 2000, apresentando velocidade de transferência 40 vezes maior que a geração anterior. A taxa máxima na banda larga é de 480 Mbit/s, cerca de 60 MB/s. As portas são compatíveis com cabos USB 1.1, mas a velocidade é reduzida aos 12 Mbit/s do modelo mais antigo.

O novo padrão implementou mudanças importantes que auxiliaram a popularização. Uma delas foi a liberação do pagamento da licença de uso da tecnologia para a USB Implementers Forum, desenvolvedora do USB, motivando as fabricantes a adotarem o padrão em larga escala.

Também foi na segunda geração que surgiram os plugues e portas mini e micro USB (tipos A e B). Esses conectores menores permitiram utilizar o USB em dispositivos pequenos, como celulares e tablets. O cabo USB 2.0 ainda é o mais comum atualmente.

3 de 12 Power Bank da TP-LINK chega com cabo micro USB e possui saída de 2A mais rápida — Foto: Elson de Souza/TechTudo Power Bank da TP-LINK chega com cabo micro USB e possui saída de 2A mais rápida — Foto: Elson de Souza/TechTudo

USB 3.0

Em 2008, foi lançado o USB 3.0. A taxa de transferência recebeu o nome de SuperSpeed, dada à impressionante velocidade de 5 Gbit/s (ou 625 MB/s, 10 vezes superior a do USB 2.0). Outro avanço da tecnologia foi a capacidade de enviar e receber dados ao mesmo tempo, ao contrário da comunicação em única via das gerações anteriores.

Cinco anos mais tarde, em 2013, a USB Implementers Forum lançou o USB 3.1, que trouxe o dobro de taxa de transferência: 10 Gbit/s. Essa versão do USB também reduziu a sobrecarga da codificação de linha para apenas 3%, entre outras melhorias.

Para diferenciar o cabo do 2.0, a USB Implementers Forum recomenda que as fabricantes adotem a cor azul no interior das conexões USB 3.0 em diante, além de colocar as iniciais SS (de SuperSpeed). A versão 3.1 é mais difícil ser encontrada no Brasil.

4 de 12 Cabo USB 3.0 traz conector azul para diferenciá-lo — Foto: Reprodução/Wikimedia Commons Cabo USB 3.0 traz conector azul para diferenciá-lo — Foto: Reprodução/Wikimedia Commons

USB4

Anunciado em março de 2019, o USB 4 é compatível com o Thunderbolt da Intel. Na prática, isso significa que o padrão chega a velocidades de 40 Gb/s, a mesma oferecida no protocolo. O número é o dobro da taxa de transferência dos recém disponibilizados USB 3.2, de 20 Gb/s. Os 40 Gb/s devem ser suficiente para transferir um filme em alta resolução em poucos segundos, ou para usar um SSD externo de forma mais eficiente.

5 de 12 USB4 terá as mesmas especificações técnicas do Thunderbolt 3 — Foto: Divulgação/Intel USB4 terá as mesmas especificações técnicas do Thunderbolt 3 — Foto: Divulgação/Intel

USB4 2.0

O USB4 2.0, anunciado em setembro de 2022, pode atingir velocidade de até 80 GB/s usando os atuais cabos USB-C, o que é o dobro do USB4 1.0, que atinge velocidade de até 40 GB/s. O novo padrão traz retrocompatibilidade com as gerações anteriores (até o USB 2.0) e com o Thunderbolt 3. A mudança do USB4 2.0 é, na maior parte, física – há o uso de cabos ativos USB Type-C aliados aos atuais cabos passivos USB-C de 40 GB/s para alcançar a velocidade de transferência de 80 GB/s.

CONECTORES

USB-A

Os plugues USB-A são os mais comuns, sendo encontrados sobretudo nos pen drives. Com design retangular, traz no interior quatro pinos que realizam a transferência dos dados.

6 de 12 USB tipo A é o mais comum dos conectores — Foto: Milena Pereira/TechTudo USB tipo A é o mais comum dos conectores — Foto: Milena Pereira/TechTudo

Mini-A

Os conectores USB Mini-A têm um formato de trapézio, trazendo no interior cinco pinos de contatos para realizar a transferência dos dados.

7 de 12 Conector USB Mini-A — Foto: Divulgação/Bencent Conector USB Mini-A — Foto: Divulgação/Bencent

Micro-A

Os plugues USB Micro-A também trazem cinco pinos de contato. No entanto, são ainda menores, com design retangular e fino.

8 de 12 Conector USB Micro-A — Foto: Divulgação/CompUSB Conector USB Micro-A — Foto: Divulgação/CompUSB

USB-B

O USB tipo B original, assim como o tipo A original, possui quatro pinos internamente. Mas, diferente da outra versão, os contatos não estão enfileirados e sim dispostos dois de cada lado da sua abertura quadrada.

9 de 12 Conector USB Micro-B — Foto: Divulgação/Sparkfun Conector USB Micro-B — Foto: Divulgação/Sparkfun

Mini-B

No USB Mini-B há cinco contatos para transferência de dados. O conector se parece com o Mini-A, mas a caixa tem desenho retangular.

10 de 12 Conector USB Mini-B — Foto: Divulgação/Sparkfun Conector USB Mini-B — Foto: Divulgação/Sparkfun

Micro-B

Com cinco pinos internamente, o plugue Micro-B é o menor dos conectores USB tipo B. O formato lembra um trapézio, embora na verdade tenha seis lados.

11 de 12 Conector USB Micro-B — Foto: Divulgação/Sparkfun Conector USB Micro-B — Foto: Divulgação/Sparkfun

USB-C

Os conectores USB tipo C têm o mesmo tamanho que os Micro-B, mas seu design é arredondado nas laterais e achatado nas extremidades. Traz 24 pinos internos, 12 de cada lado. A entrada é simétrica, tornando este plugue mais fácil de encaixar.

12 de 12 Conector USB-C — Foto: Divulgação/Oneplus Conector USB-C — Foto: Divulgação/Oneplus

