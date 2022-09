Qual o melhor jeito de acessar a internet? Veja embate entre TV e PC

TV e PC são dois eletrônicos que fazem parte da rotina de grande parte dos brasileiros. Atualmente, ambos possuem acesso à internet e permitem que os usuários entrem em aplicativos, procurem por algum assunto no Google ou acessem as suas redes sociais. No entanto, apesar de ambos estarem conectados à rede, existem maneiras mais indicadas para o uso dos dois eletrônicos.

As smart TVs, por exemplo, não são ideais para trabalho, mas são perfeitas para reunir os amigos na sala de estar. Computadores, por outro lado, costumam ter monitores menores, mas possuem mais funções e até mesmo ergonomia adaptada para uma rotina em frente à tela. A seguir, veja a lista que o TechTudo preparou com dicas sobre quando você deve usar a web na TV e no PC.

1 de 7 A smart TV é mais indicada para filmes e séries, já que é maior e oferece melhor resolução — Foto: Divulgação/Samsung A smart TV é mais indicada para filmes e séries, já que é maior e oferece melhor resolução — Foto: Divulgação/Samsung

É melhor fazer pela TV

1. Assistir a filmes e séries

2 de 7 Embora as TVs tenham ganhado acesso à web há pouco tempo, elas já disputam lugar com computadores potentes — Foto: Unsplash/Mollie Sivaram Embora as TVs tenham ganhado acesso à web há pouco tempo, elas já disputam lugar com computadores potentes — Foto: Unsplash/Mollie Sivaram

Deitar na cama e assistir a um filme ou uma série — sem dúvidas, a TV é mais indicada para esse tipo de lazer. Isso porque, geralmente, o eletrônico está alocado dentro do quarto ou na sala da sua casa. É comum que as pessoas passem horas em frente à tela para ver um lançamento e prefiram estar em um local mais confortável.

Existem pessoas que fazem isso pelo computador, mas as telas das smart TVs costumam ser maiores e oferecer mais qualidade. Isso sem contar que o áudio também tende a ser superior e pode ser conectado a um soundbar. Alguns usuários, inclusive, gostam de transformar a TV em uma tela de cinema.

2. Ouvir músicas e ver clipes

3 de 7 Com potência de áudio melhor e possibilidade de conectar a um soundbar, a TV é mais indicada para escutar músicas — Foto: Divulgação/LG Com potência de áudio melhor e possibilidade de conectar a um soundbar, a TV é mais indicada para escutar músicas — Foto: Divulgação/LG

Para os amantes de música, ouvir e ver clipes na smart TV é indispensável. Isso porque, no televisor, é possível acessar o YouTube e enxergar com mais detalhes o que acontece nos vídeos. O aparelho é capaz de reproduzir uma playlist como se fosse um aparelho MP3, somente com o uso da internet.

Vale a pena ressaltar, mais uma vez, que o áudio das TVs tende a ser superior ao de um computador. Por isso, escutar músicas nesse aparelho costuma ser mais prazeroso principalmente para pessoas que curtem escutar música em volumes mais altos.

3. Reunir amigos e família

4 de 7 Graças ao tamanho das smart TVs, elas se tornaram um ótimo lazer quando se recebe visitas em casa — Foto: Divulgação/Sony Graças ao tamanho das smart TVs, elas se tornaram um ótimo lazer quando se recebe visitas em casa — Foto: Divulgação/Sony

As TVs proporcionam divertimento não só para uma pessoa, mas também para grupos de amigos e família. Com a tela maior que um PC, é possível assistir a séries ou escutar músicas com um grupinho ao lado. Muitos casais, por exemplo, gostam de tirar o fim de semana para assistir a um filme juntos em frente à televisão.

Ou seja, a TV é um eletrônico que oferece entretenimento para várias pessoas. Quanto maior for, mais pessoas conseguem assistir ao que passa na tela e aproveitar o momento em grupo. Inclusive, você pode se divertir em grupo ao descobrir funções quase secretas das TVs, que poucas pessoas conhecem.

É melhor fazer pelo PC

1. Acessar sites

5 de 7 PCs foram designados para funções múltiplas e uma delas é acessar sites através de navegadores — Foto: Divulgação/Intel PCs foram designados para funções múltiplas e uma delas é acessar sites através de navegadores — Foto: Divulgação/Intel

Em contrapartida à televisão, o PC é um eletrônico mais indicado para situações formais. Se você precisa acessar sites para ver exames, entrar em uma rede social ou mesmo trabalhar, o computador é a ferramenta mais indicada. Apesar de ser possível fazer isso pela TV, o processo é muito mais lento.

Isso sem contar que, em algumas ocasiões, a televisão não possui função suficiente para seguir todos os seus comandos em sites. Se você precisa imprimir uma página que viu em determinado site, por exemplo, somente no computador é possível.

2. Mandar mensagens e escrever textos

6 de 7 Com auxílio do teclado, os computadores são ideais para escrever textos e mandar mensagens — Foto: Reprodução/Unsplash Com auxílio do teclado, os computadores são ideais para escrever textos e mandar mensagens — Foto: Reprodução/Unsplash

Apesar de ser possível instalar teclados na TV, esse periférico foi feito para usar no computador. Mandar mensagens em grupos de WhatsApp ou mesmo escrever um texto no Word certamente é mais indicado no PC.

Além de ser mais fácil de usar, as ferramentas disponíveis no computador são mais intuitivas. Muitas vezes a televisão nem mesmo possui essa função, o que limita a quantidade de edições e até impede de construir um conteúdo coeso, com agilidade e coerência.

3. Trabalhar

7 de 7 O computador é uma ferramenta chave para muitos trabalhos — Foto: Divulgação/Vaio O computador é uma ferramenta chave para muitos trabalhos — Foto: Divulgação/Vaio

Isso tudo sem falar que o PC é o eletrônico mais indicado para trabalho. O acesso à web no computador permite o uso de diferentes sistemas, sejam eles conectados à internet ou não. Enquanto isso, a TV é muito mais limitada e precisa de muitos periféricos para funcionar de forma aceitável.

No computador, é fácil ter acesso à ferramenta necessária. Enquanto isso, possuir apenas a tela da televisão e um controle remoto deixa o serviço muito mais difícil e pouco intuitivo para quem precisa realizar as tarefas.

