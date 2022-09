Seis funções muito úteis do Canva que todo freelancer deveria conhecer

O Canva tem recursos que podem ser muito úteis para trabalhadores freelance. É possível, por exemplo, emitir uma fatura com design personalizado, para apresentar o orçamento do projeto ao cliente de forma mais profissional. Outra possibilidade oferecida pelo editor online é criar de cartões de visita. Essa é uma boa forma de divulgar seus meios de contato e fazer networking. Além disso, para profissionais que trabalham com criatividade, o recurso de criar mapas mentais pode ser interessante. Com eles, é possível listar e conectar ideias de forma mais organizada.

Há, ainda, diversos outros recursos do Canva que podem ajudar os profissionais autônomos a melhorar a qualidade de seus trabalhos. Pensando nisso, o TechTudo preparou uma lista com seis funções do Canva que todo freelancer deveria conhecer. Confira a seguir.

2 de 8 Canva oferece funções muito úteis para freelancers; conheça — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos Canva oferece funções muito úteis para freelancers; conheça — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos

Como recortar fotos no Photoshop? Veja no Fórum do TechTudo

1. Cartões de visita: para divulgar seu contato

Um cartão de visita é importante para formalizar apresentações profissionais e pode, inclusive, ajudar a fortalecer o networking. Ele deve conter seu nome ou nome da sua empresa, endereço de e-mail, número de telefone e link para portfólio ou site. Se você não sabe como criar um, pode recorrer ao Canva, que oferece diversos templates prontos para profissionais das mais diversas áreas de atuação. Para usar um dos modelos, basta acessar o Canva, clicar em "Templates" e, na aba "Negócios", selecionar "Cartões de visita".

3 de 8 Faça cartões de visita para o seu negócio com o Canva — Foto: Reprodução/Juliana Campos Faça cartões de visita para o seu negócio com o Canva — Foto: Reprodução/Juliana Campos

2. Currículos: para aplicar para novas oportunidades

Um currículo atrativo pode ajudar freelancers que estão em busca de uma oportunidade de emprego fixo a se destacar no processo de triagem curricular. O Canva oferece diversos modelos criativos de currículo, com estilos e layouts variados. Para acessar os templates prontos, basta acessar o Canva, ir em "Templates" e selecionar "Currículos", opção disponível na aba "Para você". Os currículos podem ser salvos em formato PDF e enviados por e-mail ou impressos.

4 de 8 Monte um currículo personalizado e criativo através do Canva — Foto: Reprodução/Juliana Campos Monte um currículo personalizado e criativo através do Canva — Foto: Reprodução/Juliana Campos

3. Apresentações: para apresentar seu trabalho ou um projeto

Também é possível usar o Canva para fazer apresentações de slides personalizadas. Com esse recurso, o freelancer pode se apresentar, mostrar a proposta de um projeto e seu custo estimado em um só documento. Existem diversos modelos prontos com cores e temáticas diferentes, voltadas para apresentações de portfólio, propostas de marketing, entre outros temas. Para fazer uma apresentação, acesse o Canva, selecione "Templates" e escolha entre "Apresentações" ou "Propostas comerciais", a depender do objetivo da apresentação.

5 de 8 Exemplo de template para portfólio do Canva — Foto: Reprodução/Juliana Campos Exemplo de template para portfólio do Canva — Foto: Reprodução/Juliana Campos

4. Fatura: para informar o custo do projeto ao cliente

Outro template do Canva muito útil para freelancers são os modelos de faturas. Com eles, é possível informar o cliente sobre os custos do projeto realizado de forma visual, detalhando cada gasto envolvido na produção do produto ou prestação de serviço. O freelancer pode editar os modelos prontos e incluir seu nome e do cliente, a data de emissão da fatura, os itens e a forma de pagamento utilizada. Para usar os templates, basta acessar o Canva, clicar em "Templates" e depois em "Faturas". Há, ainda, um campo específico para freelancers, chamado "Faturas para freelancers".

6 de 8 Personalize modelos de faturas para freelancer com o Canva — Foto: Reprodução/Juliana Campos Personalize modelos de faturas para freelancer com o Canva — Foto: Reprodução/Juliana Campos

5. Mapas mentais: para organizar ideias

Mapas mentais são uma ótima ótima ferramenta para organizar ideias, principalmente se o freelancer trabalha com criatividade. Com os modelos disponíveis no Canva, é possível registrar as próprias ideias e as demandas do cliente e traçar conexões entre elas, em formato brainstorming. Para criar um mapa mental, acesse o editor online, busque por "Mapa mental" no campo de pesquisa e selecione um modelo da sua preferência.

7 de 8 Crie mapas mentais com o Canva — Foto: Reprodução/Canva Crie mapas mentais com o Canva — Foto: Reprodução/Canva

6. Contratos de trabalho: para fechar negócio

É possível criar contratos de trabalho para firmar o negócio fechado em um documento. A medida fornece garantias tanto para o freelancer quanto para o cliente, uma vez que dá a ambas as partes a ciência de seus direitos e obrigações. O Canva disponibiliza diversos templates prontos para montar esses documento de forma profissional, visualmente atrativa e personalizada. Para utilizá-los, basta acessar o site, pesquisar por "Contratos de Trabalho" e escolher o modelo que melhor se encaixa ao seu trabalho.

8 de 8 Faça contratos de trabalho no Canva para garantir sua segurança em serviços freelance — Foto: Reprodução/Canva Faça contratos de trabalho no Canva para garantir sua segurança em serviços freelance — Foto: Reprodução/Canva

O Canva Pro dá acesso a recursos como templates e elementos gráficos exclusivos, removedor de fundo e planejador de conteúdo para redes sociais. É possível testar o plano premium por 30 dias grátis. Depois desse período, é cobrado o valor de R$ 24,15 mensais.

Com informações de Canva e MakeUseOf

Veja também: saiba tudo sobre o Canva, o aplicativo de edição

Canva: saiba tudo sobre o aplicativo de edição