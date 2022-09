Seis recursos do Windows 11 que vão facilitar seu dia a dia

O Windows 11 trouxe alguns recursos de acessibilidade que podem ser úteis não só para usuários com algum tipo de deficiência, mas também para quem deseja otimizar o uso do computador. É possível, por exemplo, ativar legendas automáticas ao reproduzir um vídeo, o que permite ler ao que está sendo dito. Outra possibilidade é usar a digitação por voz. Com ela, o usuário pode falar o que deseja escrever que o sistema fará a transcrição automática. Além de ser essencial para pessoas com deficiência visual, esse é um recurso muito útil quando se deseja escrever com mais rapidez e agilidade.

Existem, ainda, diversas outras funções de acessibilidade no Windows 11. Pensando nisso, o TechTudo separou seis recursos de acessibilidade do Windows 11 que vão facilitar o seu dia a dia. Confira a seguir e veja como ativá-los.

1. Aumentar a tela

O recurso de aumentar a tela pode ser muito útil para usuários que sofrem de hipermetropia ou têm dificuldades de ler no monitor. O Windows 11 permite aumentar a escala do conteúdo exibido em 500%. Também é possível aumentar somente elementos específicos, como tamanho do texto ou elementos gráficos. Para aumentar a tela, basta ir até "Configurações" e, no menu do lado esquerdo, selecionar "Sistema". Em seguida, clique em "Tela". Neste painel é possível modificar a escala da sua tela no geral entre 100% a 500%. Também é nesta aba que você pode aumentar itens específicos de acordo com o tamanho desejado.

2. Usar legendas automáticas

As legendas automáticas estão entre as maiores novidades do Windows 11. Com elas, é possível ler o que está sendo dito em um vídeo sem precisar ouvir o áudio. O recurso é muito útil para pessoas surdas ou para quem prefere assistir a conteúdos com legendas, por exemplo. Para ativá-lo, vá até o menu "Configurações" e, no lado esquerdo, escolha o botão "Acessibilidade". Em seguida, role a tela para baixo até encontrar a seção "Audição". Nela, clique na opção "Legendas". Neste painel, é possível configurar o estilo da legenda, customizando cores, opacidade, tamanho e efeitos dos textos.

3. Digitação por voz

Útil para usuários com visão ou mobilidade limitada, a digitação por voz transcreve o que está sendo dito de forma automática. Além disso, o recurso pode ser uma boa alternativa para momentos em que é preciso escrever mais rapidamente, como ao fazer anotações durante um seminário ou aula, já que ele também reconhece pontuação e caracteres especiais. Para usar a função, pressione o atalho "Windows + H", que acionará o serviço de fala. Em seguida, selecione o botão que ilustra um microfone para começar a digitar pelo comando de voz.

4. Aumentar ou colorir o mouse

Outra possibilidade do Windows 11 é personalizar o ponteiro, toque e cursor de texto do mouse. Ideal para usuários daltônicos ou que simplesmente desejam personalizar o visual do sistema, a função permite alterar o estilo, cor e tamanho de cada configuração do mouse. Para fazer isso, vá no menu de "Configurações" do Windows. Em seguida, no painel de "Acessibilidade", escolha "Visão". Lá, é possível encontrar as opções "Cursor de texto" e "Ponteiro e toque de mouse", sendo possível personalizá-los de acordo com seu gosto.

5. Zoom rápido

Ao ler textos no computador, é comum que as palavras pareçam pequenas demais, o que pode forçar a vista dos usuários. Nesse caso, uma boa alternativa é usar o zoom rápido para aumentar a tela e visualizar melhor itens em uma página. Também é possível fazer o processo inverso e diminuir o tamanho da tela. Para aumentar o zoom, pressione as teclas "Windows" e "+", e para diminuir, "Windows" e "-".

6. Usar a luz noturna para cortar a emissão de luz azul

A tela dos dispositivos emite uma luz chamada luz azul, que pode ser prejudicial e contribuir para a insônia. Por isso, o Windows 11 disponibiliza a luz noturna, que adiciona cores mais quentes à tela e é ideal para usuários que usam o computador até tarde. Para ativá-la, basta acessar o menu de "Configurações" e clicar na opção "Sistema", no lado esquerdo. Após essa etapa, vá em "Tela" e acesse "Luz noturna". Neste painel, você pode ativar e desativar esse filtro, ajustar a força dele e programar a ativação da luz noturna de acordo com horário que você preferir.

