Sete coisas que muita gente já fez no PC do trabalho, mas não deveria

Quem trabalha usando o computador da empresa às vezes utiliza o dispositivo para fazer tarefas pessoais, como checar as redes sociais ou finalizar uma compra online. Por mais inofensivas que pareçam, essas ações podem trazer sérios prejuízos para os funcionários. Isso porque os empregadores podem utilizar programas específicos para monitorar as atividades dos trabalhadores. Chamados de bosswares , esses aplicativos podem acompanhar o número de cliques na tela, e até mesmo ligar a câmera ou microfone para espionar o usuário sem que ele saiba.

No Brasil, ainda não existe uma regulamentação específica para esse tipo de ferramenta digital, mas alguns dos recursos presentes no software podem ferir a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Ainda assim, o ideal é tomar alguns cuidados ao usar um computador profissional para evitar advertências e até mesmo demissões. Pensando nisso, o TechTudo listou sete coisas que muita gente já fez em um PC do trabalho, mas não deveria. Confira a seguir.

1. Usar redes sociais

Durante o expediente, é comum que os funcionários façam uma pausa e aproveitem para checar as redes sociais pelo computador. Porém, se o seu dispositivo estiver sendo monitorado por um bossware, essa ação pode ser interpretada como negligência no desempenho das funções. Isso pode levar a advertências e, em casos extremos, até mesmo à demissão por justa causa.

Além disso, muito funcionários esquecem de desconectar suas contas após o uso, o que pode ser um risco para a privacidade e segurança dos dados pessoais. Uma vez que o computador utilizado é da empresa, qualquer outro empregado pode utilizá-lo posteriormente e acessar as redes sociais abertas. Dessa forma, o usuário fica exposto a invasões e pode ter suas senhas trocadas ou roubadas.

2. Armazenar fotos ou arquivos pessoais

Outra ação comum, porém não recomendada, é manter fotos e vídeos pessoais salvos no computador da empresa. Além de tomarem espaço no dispositivo, esses documentos ficam expostos a qualquer um que acesse o computador. Se o funcionário for demitido, por exemplo, pode acabar esquecendo de apagar esses arquivos a tempo. Assim, o próximo a utilizar o computador terá acesso a todos os arquivos pessoais que foram armazenados lá, comprometendo a privacidade do primeiro usuário.

3. Fazer compras em e-commerces

Para fazer compras em e-commerces é preciso inserir e cadastrar informações sigilosas, como endereço, CPF e dados bancários. Essas informações, caso fiquem registradas no navegador do computador, podem ser recuperadas por outro usuário e utilizadas para realizar transações sem o consentimento do titular. Além disso, o funcionário pode, sem perceber, acessar lojas virtuais maliciosas e contrair malwares. Com isso, as informações presentes no computador da empresa, por vezes sigilosas, ficam expostas a cibercriminosos.

4. Fazer trabalhos paralelos

Como forma de complementar a renda, muitas pessoas fazem trabalhos paralelos, como freelancer. O problema, neste caso, é usar o computador da empresa para isso. Em geral, as companhias fornecem dispositivos exclusivamente para fins de trabalho, de forma que o usuário não está autorizado a usar o PC para fazer freelas ou atividades pessoais. Se o computador estiver sendo monitorado por bosswares, por exemplo, o empregado pode ser descoberto e levar uma advertência.

5. Assistir a pornô, séries, filmes e jogos de futebol

Por mais inofensivo que pareça, usar o computador do trabalho para assistir a um episódio de série ou conferir o placar de um jogo de futebol pode levar a uma demissão por justa causa. Nesse caso, a justificativa seria de negligência durante o desempenho da função. O uso do computador profissional para assistir pornografia também é comum, principalmente entre homens, e pode igualmente ocasionar demissão por justa causa, mas sob a justificativa de incontinência de conduta. Além do constrangimento gerado em caso de flagrante, sites adultos comumente contêm vírus e malwares, que podem danificar o computador da empresa e pôr em risco a segurança de documentos sigilosos.

6. Jogar conversa fora ou flertar no Slack

O Slack é um aplicativo de mensagens para uso corporativo, mas que muitas vezes é usado para flertar ou jogar conversa fora. Se o computador estiver sendo vigiado por um bossware, essa prática pode representar um problema para o funcionário. Além disso, se a sua empresa conta com um software próprio para a comunicação entre funcionários, é ainda mais importante ter cuidado ao tratar de assuntos pessoais por meio do chat. Isso porque existe a possibilidade de as mensagens serem mantidas em algum servidor, o que as torna facilmente recuperáveis. Por via das dúvidas, guarde flertes, piadas e assuntos sensíveis para o WhatsApp ou outro mensageiro de celular.

7. Procurar por outro emprego

Buscar por um novo emprego no computador da empresa pode passar uma imagem ruim do funcionário. A ação pode ser vista como um indicativo de descontentamento com o atual emprego e prejudicar futuras recomendações. Apesar de não ser passível de punições severas, como uma demissão por justa causa, a atitude pode gerar advertências por mau uso do equipamento de trabalho. O recomendado é efetuar as buscas em um computador privado ou aparelho móvel, de preferência fora do ambiente da empresa.

