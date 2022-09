Snapchat: o que é? Como desbloquear mais filtros? Saiba tudo sobre app

2 de 3 Filtro de rosto chorando ficou popular após criação no Snapchat; relembre como funciona a rede social — Foto: Flávia Fernandes/TechTudo Filtro de rosto chorando ficou popular após criação no Snapchat; relembre como funciona a rede social — Foto: Flávia Fernandes/TechTudo

O que é e quem criou o Snapchat

A plataforma foi criada em 2011 pelos colegas Evan Spiegel, Bobby Murphy e Reggie Brown, e tinha o intuito de funcionar como rede efêmera, que apagava fotos e conversas após um determinado período. Ao longo dos anos, novos recursos foram adicionados - como a opção de desenhar e escrever em cima das imagens -, até que, em 2013, o formato de "Stories" foi firmado pela rede social.

A funcionalidade fez muito sucesso entre os usuários e fez a plataforma crescer significativamente, o que chamou a atenção de concorrentes. Por isso, no mesmo ano, Mark Zuckerberg, tentou comprar a Snap.Inc, desenvolvedora do aplicativo, mas não teve sucesso. Então, dois anos depois, o recurso foi copiado no Instagram, fazendo com que as pessoas se redirecionassem para a plataforma da Meta - o que fez o Snapchat perder força.

Para tentar reverter a perda de usuários e monetizar a rede, o Snapchat decidiu incluir conteúdos patrocinados por empresas em 2015, com o acréscimo dos algoritmos no feed. Porém, a mudança não repercutiu muito bem e fez a companhia perder três milhões de usuários em um trimestre. A retomada do app, porém, se deu após a popularização de alguns filtros, em 2019. Efeitos que inseriam um vômito em formato de arco-íris, orelhas de cachorros e coroas de flores, por exemplo, ficaram famosas e resultaram em diversas selfies na rede.

Como criar e como excluir conta no Snapchat?

Para usar o Snapchat, é necessário baixar o aplicativo na Google Play Store ou App Store e tocar em “Criar conta”. Em seguida, basta adicionar dados pessoais, como nome e data de nascimento. Então, o app pedirá que seja inserido um nome de usuário, senha e telefone ou e-mail para confirmação da conta.

Já para excluir o perfil na rede no Android ou na web, entre no link "https://accounts.snapchat.com/accounts/login?continue=https%3A%2F%2Faccounts.snapchat.com%2Faccounts%2Fdelete_account" (sem aspas) e digite o nome de usuário e senha. No iPhone (iOS), o processo é feito no próprio aplicativo, em “Perfil” > “Configurações” > “Ações da conta”. Então, siga as etapas para apagar a conta.

Como usar o Snapchat?

Hoje em dia, por ser pouco popular no Brasil, o Snapchat é mais usado como uma fonte de filtros do que como uma rede social. Apesar disso, o aplicativo apresenta outras funções que podem ser exploradas, como o “Histórias”, que permite compartilhar fotos e vídeos que desaparecem após 24 horas. Ainda, a plataforma também oferece chats individuais e em grupos, excluídos automaticamente depois de um dia ou logo após visualização, a depender da configuração do usuário.

Além dos filtros, o app também oferece outros recursos de edição, como adesivos, músicas, hora e outros. Ainda, outras ferramentas disponíveis são: “Mapa de Snaps”, que permite compartilhar localização com amigos; “Minis e Jogos”, seção de games e atividades que podem ser feitas em grupo, e o “Holofotes”, área de vídeos curtos no estilo TikTok.

Como desbloquear mais filtros no Snapchat?

Há algumas formas de desbloquear mais filtros no Snapchat. A primeira é ao abrir a câmera e tocar nas opções de filtros, representada pelo símbolo de emoji. Então, na faixa inferior, toque em “Explorar”. A área apresenta uma barra de pesquisa em que é possível digitar palavras-chave para encontrar o que deseja. Outra alternativa é tocar em “Criar”, também na faixa inferior, que exibirá filtros em destaque.

Também é possível pesquisar por termos como #snapchat ou #snapcode em outros apps, como Instagram e TikTok, tendo em vista que muitas pessoas compartilham os conteúdos produzidos no Snapchat por lá.

