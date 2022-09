Sofisa Direto é seguro? Tudo sobre o app para investir a partir de 1 real

O Sofisa Direto é um banco digital com aplicativo disponível para celulares Android e iPhone (iOS). Com taxa zero, ele permite a abertura de conta corrente, solicitação de cartão de crédito e débito, pedido de saque especial e cadastramento de chave Pix. Além disso, ele também possibilita fazer investimentos com mais rendimento do que a poupança, a partir de R$ 1. Toda a movimentação pode ser feita e acompanhada no app, que ainda oferece sugestões de investimentos com base no perfil do cliente. Veja, a seguir, tudo o que você precisa saber sobre o Sofisa Direto.