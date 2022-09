Soundbar Sony: veja 5 modelos para comprar em 2022

A Sony apresenta amplo portfólio de soundbars no Brasil. Elas podem ser ideais para quem deseja melhorar a experiência sonora e podem substituir as caixas de som, por exemplo. O modelo mais barato da lista é a Sony S100F, que promete graves profundos por preços a partir de R$ 1.515 . Já a Sony HT-S700 conta com 1.000 W de potência e pode ser adquirida por valores que partem de R$ 4.965 .

Outra alternativa é a Sony HT-G700, que apresenta som surround por cerca de R$ 5.483. Veja a seguir cinco soundbars da Sony para comprar no Brasil em 2022.

1 de 6 Soundbar é um investimento para quem deseja ter qualidade sonora ao consumir filmes e séries — Foto: Divulgação/Sony Soundbar é um investimento para quem deseja ter qualidade sonora ao consumir filmes e séries — Foto: Divulgação/Sony

A Sony S100F é uma possibilidade para quem deseja ter amplificação sonora sem ter de investir cifras tão elevadas. Mesmo sendo mais em conta, a soundbar não deve deixar a desejar em termos de recursos, já que investe em tecnologias como a Bass Reflex. Voltada para a transmissão de graves, ela confere um som profundo aos usuários. O produto é visto por cifras a partir de R$ 1.515.

Este é um modelo compacto, em formato de barra horizontal, que pode ser alocada na parede. Em termos de conectividade, a soundbar garante suporte ao Bluetooth e às entradas HDMI e USB. As especificações ainda contemplam dois canais de áudio e potência total de 120 W. O produto precisa estar conectado à tomada para funcionar. Avaliado em 4,4 estrelas na Amazon, o item reúne comentários sobre a facilidade de instalação, mas alerta para alguns problemas com a qualidade do áudio.

Prós: aparelho compacto e que pode ser instalado na parede

aparelho compacto e que pode ser instalado na parede Contras: potência relativamente baixa de 120 W

2 de 6 Modelo tem dois canais de áudio e potência total de 120 W — Foto: Divulgação/Sony Modelo tem dois canais de áudio e potência total de 120 W — Foto: Divulgação/Sony

A soundbar HT-X8500 pode agradar consumidores que buscam aparelhos de som compactos, mas poderosos para conectar à TV. Entre os destaques do produto, é possível mencionar a tecnologia de som tridimensional. Com ela, usuários podem dispor de um som imersivo que abrange o espaço em direções múltiplas.

Ainda em termos de recursos, vale mencionar as configurações pré-definidas, como modo cinema, notícias, desporto, música e jogo, que se adequam a cada tipo de demanda. A estrutura de 890 x 64 x 96 mm agrega um subwoofer, de modo a garantir a reprodução de os graves com qualidade sonora. A potência, por sua vez, fica em 150 W. Por fim, é importante destacar que a conectividade pode ser feita por entrada USB, cabo HDMI ou sem o uso de cabos, via Bluetooth. Avaliado em 5 estrelas por clientes da Amazon, o produto agrega comentários positivos acerca da clareza no som e na qualidade do áudio verticalizado.

Prós: barra única com 7.1 canais e som sorround

barra única com 7.1 canais e som sorround Contras: potência de som em 150 W

3 de 6 HT-X8500 investe em tecnologia de som imersivo — Foto: Divulgação/Sony HT-X8500 investe em tecnologia de som imersivo — Foto: Divulgação/Sony

A Sony HT-S700 é uma indicação para quem busca, de fato, uma experiência sonora imersiva. Isso porque, além da barra horizontal e da caixa de som, a fabricante inclui mais duas colunas verticais no conjunto para proporcionar um áudio multidirecional com os 5.1 canais do amplificador. Todos os itens são conectados por um fio, que deve estar ligado na tomada. No total, o aparelho garante 1.000 W de potência, bem como um subwoofer exclusivo para elaborar os graves. Ele é vendido por cifras a partir de R$ 4.965.

Além disso, reserva diversas entradas, entre USB, HDMI e ótica. Para aqueles que buscam conectividade wireless, a caixa permite pareá-la no Bluetooth do celular, tablet ou outro dispositivo. Apesar de ser avaliada com 4,4 estrelas entre as avaliações da Amazon, as classificações agregam apenas pontuações positivas. Nelas, predominam elogios à qualidade do áudio, ao funcionamento do subwoofer e ao desempenho do produto em geral.

Prós: potência de áudio de 1.000 W colunas extras para garantir som multidirecional

potência de áudio de 1.000 W colunas extras para garantir som multidirecional Contras: sem conexão à internet

4 de 6 Potência do HT-S700 alcança os 1.000 W — Foto: Divulgação/Sony Potência do HT-S700 alcança os 1.000 W — Foto: Divulgação/Sony

A Sony HT-Z9F deve se destacar entre o público que não dispensa as facilidades do mundo conectado. Com conexão Wi-Fi, a soundbar da Sony permite acionar comandos via assistente virtual, como a Alexa, de modo a otimizar o acesso às funcionalidades do produto. O produto pode ser adquirido por cerca de R$ 4.990.

Entretanto, a HT-Z9F também permite parear dispositivos por Bluetooth e pelo cabo HDMI. Assim como a maioria, este funciona por meio de um cabo de energia, por isso, deve estar ligado em uma tomada para funcionar. Além disso, o amplificador com canais 3.1 traz som sorround, capaz de conferir a sensação direcional do som, que se mostra imersivo por conta deste recurso. A potência total do aparelho fica em 400 W, com destaque para o subwoofer que viabiliza a emissão de graves. Entre os recursos, é possível mencionar os modos de som para filmes, músicas, jogos, notícias e esportes aprimorados. Avaliado em 4,4 estrelas por consumidores da Amazon, a soundbar agrega classificações sobre a eficiência do produto em conferir diálogos nítidos em produções audiovisuais.

Prós: conexão à internet e controle via assistente virtual

conexão à internet e controle via assistente virtual Contras: conjunto traz itens que não podem ser acoplados na parede

5 de 6 Soundbar HT-Z9F tem conexão à internet — Foto: Divulgação/Sony Soundbar HT-Z9F tem conexão à internet — Foto: Divulgação/Sony

O amplificador HT-G700, modelo mais caro entre os itens listados, traz configurações elaboradas na ficha técnica, de modo a contemplar um público mais exigente em termos de qualidade sonora. Na conectividade, ele fica devendo apenas conexão à internet, pois traz possibilidades comuns como Bluetooth, HDMI e USB. Ela é comercializada por cifras que partem de R$ 5.483.

Variando entre canais 3.1 e 7.1, o sistema de som traz tecnologias pensadas na emissão de diálogos nítidos – o que pode ser um diferencial para quem busca aparelhos pensando na qualidade sonora de séries e filmes. No arranjo sonoro, o subwoofer faz o papel do grave, enquanto áudio surround traz a imersão sonora por meio de barreiras verticais de emissão. Entre as ferramentas disponíveis, é possível citar os modos pré-definidos, como cinema, música, noturno e voz, com destaque para os dois últimos, pensados para otimizar a reprodução de diálogos. As avaliações do produto ficam em 4,3 estrelas e reúnem comentários positivos sobre a facilidade de instalação, mas também alertas para desapontamentos com o desempenho em sons mais altos e graves.

Prós: arranjo de som bem avaliado e tecnologias imersivas de áudio

arranjo de som bem avaliado e tecnologias imersivas de áudio Contras: cifras elevadas

6 de 6 Modelo tem som imersivo com passagem 4K — Foto: Divulgação/Sony Modelo tem som imersivo com passagem 4K — Foto: Divulgação/Sony

Com informações da Sony (1/2/3/4)

